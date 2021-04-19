每日星座運勢／水瓶工作效率有提高 好財運多在外

2021-04-19

牡羊座

小心謹慎，以為上上之策。

整體運：★★☆☆☆

愛情運一般，容易被異性的花言巧語所迷惑，受到欺騙，需多花點心思來辨別對方的真偽；今天投資風險比較高，若資金充裕的話只需少量的資金注入比較好；工作上表現積極，極易受到老闆的讚賞。

愛情運：★★☆☆☆

想引起異性的注意嗎？不妨在服飾打扮上下點功夫，穿出獨特的風格可提升異性緣！

事業運：★★★☆☆

雖然工作上會遇到一些阻礙的人事，但只要你顯示出自己的氣勢來，就能化險為夷，扭轉局勢。

財運：★★☆☆☆

在應酬中緩緩流失辛苦賺得的血汗錢。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：04:00-06:00碧空藍

開運方位：西南方向

金牛座

活力充沛，全身都是能量。

整體運：★★★★☆

不善於花言巧語的一天，就用行動讓情人感受你的情意吧！購物慾強烈，要儘量克制，可節省一筆不小的開銷。閒暇時多翻閱雜誌，你會得到不少對工作有用的情報，對你大有助益。

愛情運：★★★★☆

今日你和戀人都想依賴著對方，只有兩人在一起時才能感到踏實和美好。若有一方感到不快時，另一方要記得立即去撫慰。

事業運：★★★★☆

身邊的親朋好友是你最佳的後援力量，有他們默默地支持，可以讓你專注在自己的事業上，無後顧之憂，做起事來特別順手。

財運：★★☆☆☆

金錢上會有一點小狀況，找年長的親友商量看看該怎麼處理，不要一意孤行。適合在今日把帳單繳清！

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-22:00香檳金

開運方位：西南方向

雙子座

情緒溫和，待人謙虛有禮。

整體運：★★★☆☆

今天特別喜歡與異性接觸，單身者顯得主動，心意滿滿的表白能很快打動對方的心。偏財運佳，有機會獲得貴人的資助，資金周轉順暢。工作上能保證進度，若想更上一層樓，還需積極拓展。

愛情運：★★★★☆

你很想得到對方的關心，但很難把要求說出口，會在背後默默為對方付出。

事業運：★★☆☆☆

工作懶散，小心渾水摸魚被上司抓個正著。勤勤懇懇、埋頭苦幹者反而易有收穫。

財運：★★★☆☆

要務實一點的過日子，進行知識投資。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-08:00萊姆黃

開運方位：正西方向

巨蟹座

敢於表現自我，易給人留下好印象。

整體運：★★★☆☆

今天你特別注重個人形象，容易給人眼前一亮的感覺。對求職者特別有利，穿著打扮容易給人留下深刻的第一印象，再加上得體的談吐，有機會進入形象良好的公司任職。因請客而有一筆不小的支出。

愛情運：★★★☆☆

有讓你心動的異性出現，但不宜直接表白，用眼神或小動作給對方一些暗示較有效。

事業運：★★★★☆

努力付出就會有回報，多勞多得，多做富挑戰性的工作，會很有收穫。

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定，特別要注意好大喜功所造成的負債，也要控制個人物慾，寅吃卯糧就不好囉！

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-10:00冷泉藍

開運方位：西南方向

獅子座

靈感不斷，創意十足的一天。

整體運：★★★★☆

頭腦清晰，先前累積的工作能著手處理。從新的角度考慮問題，採取超越常規的作法，是工作突破的重要關鍵。投資上眼明手快，能抓住機遇，但還是要有適當的風險管理意識！

愛情運：★★★☆☆

收起說教的功夫，來點甜言蜜語，雙方關係會更和諧。

事業運：★★★★☆

工作起來會感覺比較辛苦，但你所流的汗不會白流，辛勤付出總能得到相對應的回報，甚至有機會收到更多成效。

財運：★★★★☆

今天可以投資比較熟悉的標的，易有進帳。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-14:00嫩芽綠

開運方位：西北方向

處女座

宜靜不宜動，急於求成易出錯。

整體運：★★★☆☆

今天需要多分心照顧家人，雖然有點疲憊，但更能感受到幸福。工作上會有機會出現，但不宜急進，需耐心分析情勢。可以花一些錢在朋友聚會、聯誼上，但不宜與朋友有借貸關係，易發生不愉快。

愛情運：★★★☆☆

夫妻感情平順，多安排時間進行交心對話，可讓兩個人的心貼得更近。

事業運：★★★☆☆

工作較為平順，明顯的錯誤倒是不會出現，但在細節問題上還不能達到令上司滿意的效果，這方面需多加注意才行。

財運：★★☆☆☆

金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲等等，但不至於有大礙！

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-13:00薰衣草紫

開運方位：正東方向

天秤座

切忌好壞不分。

整體運：★★☆☆☆

提防陌生人對你的吹捧之言，以防落入圈套，而損失錢財。工作中別只顧埋頭苦幹，問清楚要求再行動，不然將會做很多白工哦！老套的理財觀念是到了要進行更新的時候了，他人的理財新技巧值得借鑒，對你的財政收入大有裨益。

愛情運：★★★☆☆

戀人、夫妻間感情平穩發展；單身者可安排聚會，或參加他人組織的活動，會有不錯的際遇！

事業運：★★★☆☆

運勢平順，對工作表現得非常投入，但廢寢忘食的工作也會讓身體很疲憊。

財運：★★☆☆☆

處理財務問題宜藏不宜顯。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-13:00雪花銀

開運方位：東北方向

天蠍座

人際關係和諧，外力、助力強。

整體運：★★★★☆

今天會有讓人簇擁的優越感，平時不喜歡親近你的人也很樂意跟你接觸，讓你受寵若驚。千萬別飄飄然，冷靜下來好好利用人脈，工作會比預計得更順利。財運頗優，先前的投資計劃可在今天落實。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通。想提升戀愛運嗎？多用善解人意的態度去關心伴侶吧！

事業運：★★★☆☆

工作壓力不小，有偷懶傾向。要小心越是偷懶壓力就越大，積極者工作易被肯定。

財運：★★★★☆

運勢很不錯，適合投資理財，容易有豐厚回報。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-23:00櫻桃紅

開運方位：正西方向

射手座

感受到阻力，有點力不從心。

整體運：★★☆☆☆

已婚者與另一半的關係發生微妙變化，難以瞭解對方的心思，若放任不理，矛盾會不斷擴大。下午運氣較弱，工作要細心一些，稍有疏忽就會出錯。有貴人指引發財之路，注意把握。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運普通，對另一半的態度不要太強硬，那只會引起對方的不滿情緒。

事業運：★★☆☆☆

顯得敏感，對小小失誤都會後悔不已。過去的事就別再多想，否則只會阻礙你前進的步伐。

財運：★★★☆☆

奇怪，就是存不了錢。今天扮演散財童子。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-08:00碧空藍

開運方位：西北方向

摩羯座

理財切忌墨守成規。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人今天的心事很容易被對方看穿，不如開誠布公地告訴對方，反而還能圓滿解決。你會對工作環境產生厭倦感，應摒棄喜新厭舊的情緒才好。理財也不能墨守成規，與時俱進會讓你的財越理越多。

愛情運：★★★★☆

有機會在聚會中遇到與你心靈相通的對象，談話投機，容易陷入一段浪漫的愛戀。

事業運：★☆☆☆☆

事業運很背，不宜輕舉妄動，也別做任何重大的決定，以免判斷錯誤的同時還會破壞職場上的和諧融洽。

財運：★★★★☆

賺錢企圖心很強，腦中會冒出許多賺錢的方式，但計劃過多遲遲不能決定，做實際的考量為佳。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00燻鮭紅

開運方位：東北方向

水瓶座

鴻運當頭，辦事相當順利。

整體運：★★★★★

對他發出約會邀請能獲得他的首肯，精心策劃的小節目也能取悅他；工作的效率有所提高，最後成果也不錯，即使遇到一些麻煩，也能得到同事、朋友的幫忙；進行一些有氧運動，有助於提高大腦的思維、反應能力。

愛情運：★★★★☆

有機會結識新的異性朋友，然而大多都是走不進你心裡的過路桃花。

事業運：★★★★☆

事業運還不錯，容易掌握重點來做事，所以效率還不差。

財運：★★★★☆

有利行動的一天，好財運多在外，向外拓展業務可有成效，宅在家易錯過好運。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-08:00葡萄紫

開運方位：西南方向

雙魚座

平和交流，切忌言詞太過犀利。

整體運：★☆☆☆☆

對事物做出評價時，用詞不要太過刻薄，說者無意、聽者有心，易讓人產生誤解。發現自己說錯話時，應及時表示道歉，表示你並無惡意。工作上少說多做，才是萬全之策。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不太好，戀愛中人特別容易動怒生氣或是為情傷神，宜轉移注意力不要太偏激囉！

事業運：★★☆☆☆

今天必須積極耕耘才能有收穫，怯懦或是怠惰，小心事務堆積如山。

財運：★☆☆☆☆

金錢上缺乏計劃，魯莽行事易導致虧損，出門在外要保管好貴重物品。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-22:00玫瑰紅

開運方位：西南方向





