快訊

莫名胃口差、常脹氣小心是胃癌！ 醫警告：這些用餐習慣恐增罹癌風險

確定辭了！行政院批准交通部長林佳龍辭呈 4月20日生效

表面風平浪靜，檯面暗潮洶湧！這4個星座最容易捲入辦公室鬥爭

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網

　

有人的地方難免就有衝突，職場裡的衝突更是錯綜複雜，從分工、升遷到爭地盤，就從衝突升級成鬥爭了。有時檯面上風平浪靜，檯面下可是暗潮洶湧，各路人馬都在較勁，那麼哪些星座特別容易捲入辦公室鬥爭呢？科技紫微網這就來詳細分析。

　

牡羊座

看到別人有難，牡羊座很難袖手旁觀，總是想跳出來反駁，仗義執言一番。但在職場裡，一旦被歸類在某一方的陣營裡，很可能就會受到其他陣營的刁難。更別說牡羊座直率的個性，容易被有心人士挑撥，羊兒覺得自己只是實話實說，怎麼會掃到「颱風尾」？殊不知鬥爭早已開始了。

建議：你不妨學學巨蟹座的善解人意，在開口之前，先想想別人聽到這樣的話，會不會受傷？或者對你有誤解？為別人留點顏面，日後好相見。

　

金牛座

穩重的金牛座對於爭權奪勢並沒有太大興趣，能安穩地工作最重要，最好獨立於鬥爭之外，沉浸在自己的小天地之中。但是「不沾鍋」可不是人人當得了，金牛座最容易犯的錯誤便是選錯邊，加上個性太固執，不認為自己的選擇有錯，又沒有多方人脈互相幫襯，鬥爭爆發時往往有意想不到的損失。

建議：你不妨學學天秤座的長袖善舞，就算沒達到八面玲瓏，至少把你嚴肅的那一面稍微放下，經營人脈，拓展軟實力，緊急時刻說不定能拉你一把。

　

獅子座

獅子座的職場鬥爭常有以下兩種狀況。第一種是身處最受寵的陣營，仗著身份擺架子，無形中樹敵不少，其他陣營反撲時首先被開刀；第二種是看不慣受寵的陣營，於是和其他陣營聯合起來想鬥倒對方，在爭地位時太好勝，若失敗便會元氣大傷。如果你是隻溫馴的小獅子，恭喜你，捲入辦公室鬥爭的機率會大大降低。

建議：你不妨學學射手座的無拘無束，能夠跟不同陣營的人當朋友，就算一時吵過架鬥過嘴，事過境遷，依然願意欣賞別人的優點，化敵為友。

　

雙魚座

重感情的雙魚座，很多事情都以直覺判斷，在情理之間常常被「情」牽著走，有人來噓寒問暖，或是示弱喊苦，魚兒便同情心氾濫，把對方當成朋友，結果只是被利用；或者為了情誼考量，沒辦法順利靠上最強大的陣營，獲得一些好處，事後才來怨嘆為何懷才不遇，其實都是自己的選擇啊！

建議：你不妨學學天蠍座的明哲保身，凡事都有明確的底線，不要因為眼前的利益就放下戒心，讓自己的心強壯起來，越挫才會越勇。

　

職場如戰場，有人的地方難免會遇上理念不合，甚至明爭暗鬥。除了厚植專業實力，讓自己變強之外，培養變色龍般的適應能力也相當重要，並且找到屬於自己的生存之道，才有機會像日劇《半澤直樹》一樣「加倍奉還」喔！

　

【延伸閱讀】

該換工作嗎？上班族必算跳槽運

超熱門！職場天賦轉機全鑒定

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

職場 科技紫微網

延伸閱讀

讓人不知所措？「曖昧期」v.s「熱戀期」：12 星座表現大不同

天蠍熱情只給在乎的人、第一名為愛而生！最浪漫5大星座來了

任誰都為你傾心！ 「星座+血型」最佳人氣王TOP5

回不去了！12星座「想分手時的表現」牡羊拐彎抹角、雙子變很冷漠

相關新聞

表面風平浪靜，檯面暗潮洶湧！這4個星座最容易捲入辦公室鬥爭

有人的地方難免就有衝突，職場裡的衝突更是錯綜複雜，從分工、升遷到爭地盤，就從衝突升級成鬥爭了。有時檯面上風平浪靜，檯面下可是暗潮洶湧，各路人馬都在較勁，那麼哪些星座特別容易捲入辦公室鬥爭呢？科技紫微網這就來詳細分析。

幸福只是拐個彎！這4個生肖「二婚更美滿」

在婚姻自由的時代，「離婚」對大家來說早已司空見慣，但是經歷過一次的失敗，真的能夠重新找到幸福嗎？科技紫微網要來盤點，哪些生肖二婚更美滿？尋找「下一站幸福」的你，一定要看到最後！

每日星座運勢／巨蟹工作充實有成績 有利於在外洽商

2021-04-15 牡羊座 再忙也要關注愛情。 整體運：★★★★☆ 工作中的計劃停滯，你有點迷惑慌亂，多一分毅力便會有截然不同的結果。有機會與心儀的對象相處，很容易就從好感轉為愛

讓人不知所措？「曖昧期」v.s「熱戀期」：12 星座表現大不同

每一段的愛情，都是由曖昧衍生而來。從曖昧到熱戀，通常都只是 2~3 個月的時間，但剛開始戀愛的伴侶們，都會千方百計的去了解對方，並且希望可以在自己的這段感情中給予彼此最甜蜜的回憶。但是，在感情中不免會遇到疑問或與焦慮。根據外國網站「yourtango」與「yourtango.com」的資料，不同人在曖昧期與熱戀期的表現，或許也能靠著星座來解惑喔！

天蠍熱情只給在乎的人、第一名為愛而生！最浪漫5大星座來了

浪漫來自天生，發自內心的感性，也是戀愛中不可缺少的輔助，讓感情升溫的重要元素。多數人認為這是種直覺與想像力的結合，展現出愛情的藝術，添增性感的魅力，使幸福更加甜蜜，這種幸福感，對女人來說，這是一種期待，一種浪漫。在愛情中兩人相愛，多點用心，給點驚喜，或許就能激出浪漫的想法，將愛昇華。

小孩子才做選擇！愛情與麵包兼顧的四大星座

愛情與麵包哪個重要，一直被大家廣為討論。有些人覺得有了愛情，人生都滋潤了起來；也有些人認為有錢才能過上好日子。但是另外有些人希望兩者兼顧，因為兩邊缺一不可，哪些星座有這樣的雄心壯志呢？科技紫微網帶你來瞧瞧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。