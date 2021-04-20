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時來運轉！中年後福氣、財氣大旺的4大生肖

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

每個人的人生規劃都大不相同。求學期間、以及剛步入社會時，大家的發展多半大同小異，但是進入中年以後就會開始有轉折與驚喜出現。尤其是科技紫微網提到的這些生肖，能在中年迎來大逆轉，福氣、財氣都會更上一層樓。到底有誰上榜呢？一起來看看吧！

　

生肖牛

敦厚踏實、為人正直的生肖牛，有著非常不錯的人際關係。正所謂人脈即財脈，雖然二三十歲的時候這些無形資產還找不到發揮的空間，但是中年後它們就會產生很大的作用，為你帶來實質的幫助。

另一方面，屬牛的人也多半願意付出，不怕吃苦。年輕的時候即使不如其他人耀眼，不過隨著年齡的增長，付出開始得到回報，成就便會越來越高，福氣、財庫大增，晚年生活大多能安逸富貴。

　

生肖馬

性格堅毅而坦率的生肖馬，因為個性太直，年輕時很容易跟別人起衝突，容易因此錯失發展的良機，付出與收穫無法成正比。

不過中年後的生肖馬會迎來一波很強的事業運和貴人運，還會有財神來相助，驚喜接二連三上演。先前吃過的苦，受過的累，都能逐漸變成日後的福報。

　

生肖羊

古籍有些說法認為，生肖羊命裡多苦。這其實是因為他們心地善良，年輕時容易因為想得不夠周全，又過度多愁善感，導致在事業和感情上栽跟頭。

還好，生肖羊屬於厚積薄發型，越往後走，福氣越大。中年後的生肖羊知進退，善把握，能憑藉毅力和積累的經驗，逐步實現一生的目標和願望。

　

生肖蛇

生肖蛇善於運用敏銳的思維和洞察力而獲取財富。年輕的時候，他們火候還不夠，因此總是離成功差了臨門一腳，所行之路多波折。

幸好步入中年以後，他們的貴人運會非常強，這能幫助生肖蛇逢凶化吉。穩重而聰慧的生肖蛇，因此得以憑藉內在優秀的表現、以及外力的協助，開創一片天。

　

想在中年之後闖出人生的一片天嗎？以上榜上有名的生肖，務必好好運用這股能量；沒上榜的生肖也不必難過，勤能補拙，只要堅持到底，總會找到適合你的舞台。

　

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