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大醋桶現身！「3星座」就是要佔領你的心

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

談過感情的人，誰沒吃過醋？有些人吃醋是因為太愛對方，有些人則是佔有慾太強……不過，接下來要介紹的星座可說是天生的大醋桶，吃起醋來簡直要掀起大風大浪！科技紫微網現在就來揭曉三個愛吃醋的星座，提醒大家最好別戳他們的痛點！

　

天蠍座

天蠍的醋意主要來源於他們的心中有太多的疑慮和不安全感，只要生活中有「別的人」出現，他們就會暗暗的拿自己和「情敵」做比較，更會四處打聽，搞清對方的來歷。

天蠍老是說自己不在乎，其實他很在乎；他說不喜歡時，其實早已愛到了骨子裡。即便他已經醋意大發，內心翻江倒海，但在你面前他一定會表現出雲淡風輕的樣子。你若真被騙過去，以為沒事而不解釋清楚，那你就死定了！

他喜歡吃醋，但他更希望你能在乎他的感受。哄哄他，絕對不會錯。

　

巨蟹座

巨蟹只要一戀愛，全部注意力就都會放在對方身上。雖然平日表現得大方得體，但在喜歡的人面前，他其實很沒有自信，總是會擔心自己不夠好，擔心對方愛上別人，或者擔心對方抵擋不住外面花花草草的誘惑。

於是，一旦有風吹草動，哪怕是一個電話、一句訊息，都能讓他迅速變成行走的醋罈子，鑽牛角尖，胡思亂想。

對於巨蟹來說，戀人是他最大的精神依靠。這正是：越是愛得深，越是害怕失去！

　

牡羊座

你以為大剌剌的牡羊座不會吃醋嗎？NO！只要伴侶身邊有對象接近，他們心裡的醋桶可是說翻就翻。而且他吃起醋來一點都不會給你留情面，這個時候任何解釋他都聽不進去！

想要安穩度過他的吃醋期，最好的方式就是在旁細細觀察，看他什麼時候才回到原本愛說笑、愛打鬧的狀態，不過這是很考驗耐心的。待他心中的醋火發洩完，回歸到歲月靜好、適合溝通的模樣，一切就都沒事了。

正因為你不可取代，他才如此「霸道」！

　

吃醋是對戀人的在意，但過分吃醋，也會耗損情侶間的信任度。給彼此一些空間，才能在感情裡擁有自由而獨立的靈魂，讓感情歷久彌新。祝福大家都能學會品味愛情中的微酸，並懂得適可而止，做一個愛情路上快樂的修行者！

　

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