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2021年如何補財庫？12生肖求財開運小秘方

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

疫情威脅下，這兩年全世界的經濟發展都大大受限。這個時期，誰能財庫充盈、求財得財？如果漏財、破財，要如何補？每年農曆3月15日（2021年的這一天為國曆4月26日）武財神聖誕，是適合迎財神的日子；另外，日常生活中我們能做什麼事來求財開運呢？科技紫微網在這裡從生肖的角度出發，為大家提供最實際的小秘方，想補財庫的你趕快記下來！

　

犯太歲組：牛、羊、馬、龍、狗

防耗防漏防小人

犯太歲的生肖首重行事謹慎，財不外露，低調生活。風水方面，佩掛貔貅飾品、以及初一十五茹素，都有機會旺財。穿著打扮保持樸素得體，多做善事，參加公益活動，都有利開運。能做到防耗、防漏，便能遠離小人，守住錢財。

　

肝氣燥組：鼠、虎、猴

修身養性財氣順

這一年鼠、虎、猴的肝氣燥，要補充財庫，宜心平氣和，把心態調整好，切忌煩躁不安。為錢財開運，應多從日常生活下手，節制吃喝玩樂，例如清淡飲食、多喝枸杞紅棗茶、多與性情平和的人接觸互動、或者進行踏青之類的怡情活動，都有利財庫充盈，讓財氣滋長。

　

氣血虛組：兔、豬

強身健體旺精神

今年氣血虛的生肖一定要保持良好的精神狀態，作息規律，別再熬夜滑手機了！應安排運動、遊玩散心、按摩泡腳等等養生活動，定下目標，並持之以恆。飲食方面則要注重營養均衡，讓身心都能健康、積極，氣血旺了，財氣自然順。

　

疏經絡組：蛇、雞

放鬆身心不強求

此年屬蛇、雞者最重要的就是要放鬆身心，生氣或鬱悶會把負能量累積在身體裡。應多看喜劇，培養令人愉悅的嗜好，並且維持生活環境整潔舒適。可以特別在廚房、臥室、客廳等處擺放綠色盆栽，或是點上專屬祈福燈，都能有效招財。氣順，則財氣旺。

　

守財求財有妙招，運用得當財庫旺。想為財富加碼，就趕快行動起來吧！

　

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