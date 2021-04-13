讓人不知所措？「曖昧期」v.s「熱戀期」：12 星座表現大不同

每一段的愛情，都是由曖昧衍生而來。從曖昧到熱戀，通常都只是 2~3 個月的時間，但剛開始戀愛的伴侶們，都會千方百計的去了解對方，並且希望可以在自己的這段感情中給予彼此最甜蜜的回憶。但是，在感情中不免會遇到疑問或與焦慮。根據外國網站「yourtango」與「yourtango.com」的資料，不同人在曖昧期與熱戀期的表現，或許也能靠著星座來解惑喔！

請參考太陽星座與月亮星座。

牡羊座的表現

曖昧時： 當外向直率的牡羊座喜歡上你，一定會看出端倪。他會發揮火象星座的熱力與衝勁，拋出一連串直球攻勢，非常容易沉浸在這樣充滿活力的曖昧過程。

戀愛中： 富有冒險精神的牡羊座，在戀愛中也一樣會有喔，雖然他知道你對於他的各種行為舉止會不知所措，他還是一樣會照出奇招。有源源不絕的新點子，不會有一成不變的生活，就是和牡羊座談戀愛的感覺。

金牛座的表現

曖昧時： 拘謹的金牛座喜歡上一個人就像一頭笨拙的牛一樣，小心地圍繞在你周圍、維持著安全距離，也常常因為太過謹慎，以至於你不會去注意到他。但一旦他下定決心對你付出，你就會發現他大方的一面囉。

戀愛中： 他是一個傳統的浪漫主義者，傳統的鮮花、藝術品、美食都是他的表達方法。另外金牛座是一個非常在乎觸覺的星座，他會很樂意為你提供按摩與捏肩的服務。

雙子座的表現

曖昧時：想搞清楚雙子座是不是喜歡你嗎？如果有這樣的疑惑，那他可能就沒那麼喜歡你！若雙子座喜歡你，他早已有所行動。如果雙子說「我們只是朋友」，那你們可能就真的只是好朋友而已！但小心，性格多變的雙子座是有可能改變心意的。

戀愛中： 雙子是文字型的浪漫主義者。他擅長用一首歌、一首詩或是一段自己寫下的文字來表達他對你的感覺，告訴你他想對你說的話。而當你們在聊天時，絕對不僅僅是打屁聊天，而是一種心靈深處的溝通與想法的交換。

巨蟹座的表現

曖昧時： 防備心頗強的巨蟹座，從一開始卸下防備對你產生感情的話，他會開始談論自己的朋友、家人；他也許有點內向，可是對喜歡的人卻不是如此。

戀愛中： 擅長照顧人的巨蟹，在表達自己感情時，就是用無微不至的方式去照顧你：他會幫你開門、拉椅子，記好你的飲食習慣... ...注意著你生活各種細節。

獅子座的表現

曖昧時： 勇氣是獅子座的一大優點，他們勇往直前，根本沒再怕的，所以你不需要猜他喜不喜歡你，他喜歡你，絕對會大膽直接和你說！

戀愛中： 天生帶有王者氣息的獅子座，在熱戀時就像你的專屬騎士，他願意為你赴湯蹈火做任何事－就算是那種你自己也可以做的小事，他還是覺得那是他的責任，這樣義不容辭的付出，他覺得會讓伴侶更快樂喔。

處女座的表現

曖昧時： 處女座稍嫌有點中央空調的感覺，只因為他很相當謹慎保守，不想馬上就被你發現對你有意思，所以喜歡上處女座，別輕易氣餒把自己排除在外，需要點耐心。

戀愛中： 理性聰明的處女座，以自己的才智感到驕傲，所以他會試著用他的學問、學識與談吐來讓你感到印象深刻，但也會批評伴侶喔。

天秤座的表現

曖昧時： 天秤座其實是戀愛高手，他的言語很容易帶有誘惑性——可是他不是有意的，他喜歡讓別人在猜自己的想法，可是通常都不容易猜中。遇上天秤的你要小心了，守住你的心，別太快沉淪，他喜歡你，他會用他的方法讓你知道。

戀愛中： 天秤也是浪漫的舞者。他深知何時該前進，何時該後退，是調情的高手。他知道你想聽的話，他知道你想要的禮物，他懂得去觀察你。不過這是他天生的習性，要知道做到這些並不代表他瘋狂愛著你，或你是他的唯一。

天蠍座的表現

曖昧時： 天蠍座的喜歡通常就意味愛上了，喜歡你的天蠍會緊密黏人，他想要一直都待在你身邊、跟你膩在一起，他非常想知道你的一切，根本難以忽視他。

戀愛中： 天蠍座的愛相當的神秘火熱，他充滿激情，有點複雜、激烈，也有點危險。當他愛的時候，高溫炙人——但他不會輕易愛上，因此別玩弄他的感情，否則愛火有可能轉成怒火，燃燒與爆發的時間比你想得還要更長。

射手座的表現

曖昧時： 非常注重朋友的射手座，常常會讓伴侶覺得自己沒有朋友重要，如果他邀請你一同參與與朋友的活動，介紹他朋友給你認識，證明他確實在乎你，也開始決定把你納入生活中。

戀愛中： 射手座的愛是有趣的，充滿他一貫的幽默感，這樣的幽默感意外的性感與迷人。這能讓你時時開懷的笑著，就是射手座；而這樣的歡樂也用於化解各種紛爭，當你低落時，他也會用這樣的歡樂使你振作。

魔羯座的表現

曖昧時：如果你注意你的魔羯座最近開始忽視了你，別擔心，這其實是個值得欣喜的好現象喔！他如果喜歡上你，他就會變得害羞，在你身邊時會顯得不知所措，這就是為什麼他開始想要避開你。

戀愛中： 魔羯的浪漫是不可預測的。你以為你已經把他摸透了，其實不然。務實的他會記住所有重要的日期，但非重要節日時有可能會突然收到驚奇小禮物，或是一頓在家煮好的晚餐。他很可靠，會不時做點貼心的舉動讓你開心。

水瓶座的表現

曖昧時： 如果水瓶座喜歡你，這會相當奇妙。他表達感情的方式非常異於常人，他可能說話變得帶刺、可能在你周圍就顯得不正經... ...但是，如果他表現的和你一開始認識的不太一樣，那就是了。

戀愛中： 理性又疏離的愛？這是好矛盾的形容，但這就是水瓶。尤其涉及到「感情」，他不會完全放棄理性，可是他將以他自己創新和獨特的方式告訴你他愛你。問題是，這樣的表達不是特別明顯，你需要花時間去讀懂他細水長流的浪漫。

雙魚座的表現

曖昧時： 如果一個雙魚座真心喜歡你，他就會向你展示他最脆弱、最柔軟的一面，並百分之百的與你分享他所有的想法與感受。

戀愛中： 感性無比的雙魚座，他的愛自然也是氾濫無比。愛上後，他完全以感性角度思考，有時甚至失去一般的判斷力；他很敏感，你的情緒波動都會對他激起漣漪。你在想什麼，就直接告訴他，否則他可能會困在自己的小劇場中囉。

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