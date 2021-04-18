殺破狼周運勢／射手投資容易慘賠出場 2星座桃花運旺盛

殺破狼2021年4月19日～4月25日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，水星、太陽進入金錢宮位，與金星、天王星齊聚，手頭較為寬裕的時期，會想品嚐高級的美食，或是購買一些奢侈品，預期外的支出也變得較多。

工作運方面，在工作宮位的冥王星相位良好，結束掉麻煩的案件，工作恢復原來的步調，許多事情可獨立完成，不再受人掣肘，各項事務進行順利許多，比先前的生活輕鬆多了。

感情運方面，在心靈宮位的海王星脫離不良相位影響，有對象的白羊座，有些風波終於平靜了下來，雙方建構出一定的默契，關係可穩定一些。單身的白羊座，心中覺得能一直守護暗戀的對象就感到心滿意足。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星進入家宅宮位，與家人之間有些問題不太愉快，甚至因此負氣離家出走。某些白羊座的居住環境不安寧，與鄰居相處發生許多不愉快。注意門戶安全。電器、爐火的使用也要格外當心。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星受到水星、金星、天王星影響，進入某個團體或組織，常常需要花錢交際應酬，或是需要貢獻許多資金在無意義的事情上，還衍生出一些不愉快的財務糾紛，逐漸感覺與這些人價值觀格格不入。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，太陽、水星、金星、天王星合相在命宮，單身的金牛座，桃花旺盛，會有許多人對你表示好感。有對象的金牛座，終於守得雲開見月明，與喜歡的對象有情人成眷屬。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星相位良好，會遇到人生十分重要的指導者，在你鑽牛角尖的時候提點，不致浪費太多時間在沒必要努力的事件上。某些金牛座身邊不斷有貴人給予幫助，心裡會格外感恩大家的幫助。

本週須注意的部分

交通運方面，火星進入交通宮位，行車記錄器很重要，請定期更新與保養。最近容易發生行車糾紛，或是被開罰單，駕駛車輛請特別遵守交通規則。搭乘大眾運輸工具通勤的金牛座，也要當心重心不穩，造成碰撞受傷。

工作運方面，在志業宮位的土星受到命宮的金星、水星、天王星影響，雖然在職場擔任人人稱羨的位置，相對而言壓力也十分沈重，經常要加班以及熬夜工作，維持表面的光鮮亮麗，有過勞的傾向。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的海王星脫離不良相位的影響，比起前一陣子的忙碌，最近工作相對而言輕鬆許多，有許多時間可以休假或休息。某些雙子座甚至以投資理財為主要收益來源，賺錢比以往來得輕鬆。

感情運方面，金星、水星、太陽、天王星齊聚心靈宮位，暗戀的對象已經察覺你的心意了，但對方還在默默的觀察。某些雙子座不想公開目前的戀情，不論怎麼低調，早已經在週遭傳開了。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星進入金錢宮位，預期外的支出變多，有些昂貴卻不可或缺的物品必須以分期付款的方式支付，經濟負擔增加。有投資習慣的雙子座，趁著目前投資標的還有一些獲利，請儘早出脫，避免套牢，財務狀況吃緊。

健康運方面，太陽、水星、金星、天王星齊聚精神宮位，發生一些衝擊性的事情，造成焦慮或抑鬱，會是心理疾病好發的時期，千萬不要迷信宗教，容易走火入魔。某些雙子座則是睡眠狀況不良，常常做惡夢，或是嚴重失眠。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，太陽與水星進入人際關係宮位，與金星、天王星齊聚，交際應酬邀約特別多，在各種活動中特別活躍。某些巨蟹座會收到好朋友結婚的喜訊，衷心為對方祝福，會包一個大紅包給對方。

感情運方面，在感情宮位的冥王星相位良好，與喜歡的人一起出遠門遊玩，在放鬆的氣氛中，關係也因此親近不少。單身的巨蟹座容易被來自海外的人士吸引，陷入異國戀情中。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的土星受到天王星、金星、水星的影響，會需要處理老一輩的人留下來的資產，容易有些糾紛發生，甚至需要動用法律程序討公道。有投資習慣的巨蟹座，雖然帳面上有賺錢，實際上卻完全無法動用。

工作運方面，火星進入命宮，將會進入一段十分忙碌的時期，常常需要加班，工作到過勞，身體也會因為緊張與忙碌，肝火較為旺盛，除了不斷冒痘痘外，還容易嘴破、某些器官發炎，在忙碌之餘，需注意身體健康。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，水星、太陽進入志業宮位，與金星、天王星齊聚，在職場上將立下輝煌的戰績，成為眾人矚目的焦點。某些獅子座會在工作領域獲得額外的獎金或配股，辛苦工作有所收穫。

感情運方面，在感情宮位的木星相位良好，與喜歡的人心有靈犀，雙方會認定彼此為最合適的靈魂伴侶。某些獅子座目前正在籌備婚事，走進人生中的另一個階段。

本週須注意的部分

人際關係方面，火星進入秘密宮位，在夥伴宮位的土星受到志業宮位的天王星、金星、水星影響，享受成功光環的同時，也會招來嫉妒的目光，有些小人會在暗地裡詆譭你。

健康運方面，火星進入心靈宮位，會因為某些事情感到莫名焦慮，睡不好、常做惡夢，會藉著酒精或是藥物助眠，但卻可能造成過度依賴以及成癮的問題，這段時間不妨試著學習用自然的方式放鬆。

處女座：

整體運勢

學業運方面，太陽、水星進入學業宮位，與天王星、金星齊聚，會參與許多與海外人士交流的研討會議，除了獲得更多專業領域的新知之外，還會結交許多來自不同國度的人士。

感情運佳，在戀愛宮位的冥王星與海王星有良好連結，單身的處女座會結識有好感的對象，這個人會讓你想脫單。感情穩定的處女座，與喜歡的人有結婚的打算，兩人正在籌備與計畫。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的土星受到在海外宮位的天王星、金星、水星的影響，有許多訂單必須要從海外調貨，卻發生運輸上的問題，善後的問題十分棘手。某些處女座最近常需要以外語與客戶溝通，會對自己的語言能力沒自信。

人際關係方面，火星進入人際關係宮位，有事鐘無艷，無事夏迎春，朋友常常凹你免費幫忙需要大量專業技術解決的問題，熱心的結果不但沒有好處，還成為對方的萬能工具人。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，火星進入志業宮位，會暫時代理主管的職務，許多問題需要學習如何決策，此時的表現會是日後成功的墊腳石。某些天秤座則是接到一份十分重要的案子，將會開始忙碌起來。

金錢運方面，太陽、水星進入財務宮位，與金星、天王星齊聚，不論是家族或是職場，會有許多金錢方面的問題等著你處理。有投資習慣的天秤座，會獲得可靠的投資消息，運籌帷幄，財富慢慢增加。

本週須注意的部分

感情運方面，土星與木星齊聚戀愛宮位，週遭不乏出現好的情感對象，你偏偏選擇最虐心你的人交往。感情穩定的天秤座懷孕機率高，但要注意胎兒的健康狀況。

健康運方面，太陽、水星、金星、天王星齊聚疾厄宮位，注意心血管方面的問題，著涼感冒的機率也比較高，呼吸系統、喉嚨、扁桃腺容易發炎。內分泌也有失調的狀況。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，太陽、水星進入感情宮位，與金星、天王星齊聚，單身的天蠍座，會與某個對象閃電陷入熱戀中，甚至會希望盡快進入婚姻關係。已經有穩定交往對象的天蠍座，雙方家庭都在催婚，不過你們會希望婚禮能別出新裁。

工作運方面，在面試宮位的冥王星相位良好，不妨試試小規模的公司應徵，會遇到理念相同的人，工作起來比較愉快，比起進入大型企業當社畜來得有尊嚴。工作穩定的天蠍座，不論是簽約、座談、教學、溝通都會十分順利。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的土星受到天王星、金星、水星的影響，某個家人十分需要你金援，但自己的生活也有些拮据，沒辦法幫助太多。某些天蠍座則可能想購買房子，正在籌頭期款，會覺得房價太高，負擔會很重。

學業運方面，火星進入學業宮位，論文或作業的研究方向已經定下，將要投入大量的時間在功課上，並有時間的壓力，短期內必須交出一定的成果，學業壓力很大。

射手座：

整體運勢

工作運方面，太陽、水星進入工作宮位，與天王星、金星合相，在工作領域表現亮眼，成為許多人矚目的焦點，但由於水星、金星、天王星受到溝通宮位的土星影響，有些流言蜚語影響你的心情，不要太過理會，相信自己是最棒的。

感情運方面，火星進入慾望宮位，與喜歡的人有許多肢體上的接觸，或是頻繁的與對方發生關係，在情慾上感到滿足。單身的射手座，週遭會出現天菜級的人物，會渴望與對方有接觸的機會。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星進入財務宮位，需要分期付款購買某種昂貴的東西，預期之外的支出變多，財務狀況有些吃緊。有投資習慣的射手座，千萬不要炒短線，容易慘賠出場，甚至因此負債累累。

健康運方面，太陽、水星、金星、天王星齊聚健康宮位，工作有過勞的傾向，注意心血管方面的問題，當心病毒感染造成呼吸系統與喉嚨發炎。火星進入疾厄宮位，留意血光，容易發生意外傷害，或是罹患急性疾病。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，太陽、水星進入戀愛宮位，與金星、天王星齊聚，會被喜歡的人告白，兩人很快進入熱戀狀態。感情已經穩定的摩羯座，對方與你有意進入婚姻關係中，或是會一起收養毛小孩。

工作運方面，火星離開工作宮位，工作進度終於告一段落，生活會稍微輕鬆一些。在面試宮位的海王星相位良好，正在轉職或謀職的摩羯座，面試新工作會有好消息，會收到錄取通知。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的土星受到玩樂宮位的金星、水星、天王星影響，為了追偶像、看演唱會、參加許多活動而敗家。某些摩羯座則是把錢花在寵物或子女身上。自己則因此較為省吃儉用。

健康運方面，火星雖然離開了健康宮位，但身體狀況元氣大傷，會需要靜養一段時日，冥王星持續在命宮影響，泌尿系統較為脆弱，多喝水與休息，讓自己生活恢復正常。

水瓶座：

整體運勢

家宅運方面，太陽與水星進入家宅宮位，與天王星、金星齊聚，這段時間會需要重新整修房子，把家中舊的設備換新。需要搬家的水瓶座，會找到十分理想的物件，並在很有效率地簽約、入住新居。

感情運方面，在命宮的木星相位良好，桃花旺盛，周遭會有許多不錯的對象對你表示好感。有穩定對象的水瓶座，雙方都會有結婚的共識，此時該為自己下一階段的人生做計劃了。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入工作宮位，工作將進入高壓忙碌的階段，常常需要加班，或是熬夜工作，當心因此過勞。某些水瓶座承接的案子，自己一個人無法消化與負荷，很需要找一位助理幫忙。

健康運方面，火星進入健康宮位，當心刀火燙傷見血光，容易發生意外傷害。體力消耗十分迅速，每天都覺得很疲累，土星與木星同在命宮影響，代謝狀況變差，容易發福，並且可能會受到慢性疾病的困擾。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，太陽、水星進入面試、考試宮位，與金星、天王星齊聚，面試新工作，履歷表上的資歷十分亮眼，很快就能收到錄取通知，需要考證照、公務員考試的雙魚座，成績會通過門檻，進入理想的單位服務。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星脫離不良相位的影響，長年經營的人脈會不斷在你工作上與生活上給予你許多助益，某些雙魚座雖然孤僻，但總是有幾個好友，不時會來聯絡，相互關照。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入戀愛宮位，對於親密關係的需求增加，但無法獲得滿足，甚至因為雙方能互動的時間不足而吵架。單身的雙魚座會想尋求一夜情，滿足慰藉，但容易暈船。

交通運方面，太陽、水星、金星、天王星齊聚交通宮位，駕駛車輛要特別小心發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，搭乘大眾運輸工具比較容易遇到突發事故，造成上班上課遲到，或是碰撞傷害，這段時間需特別注意交通安全。

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