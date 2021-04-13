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天蠍熱情只給在乎的人、第一名為愛而生！最浪漫5大星座來了

聯合新聞網 / 安妞‧星座
圖／pakutaso
圖／pakutaso

浪漫來自天生，發自內心的感性，也是戀愛中不可缺少的輔助，讓感情升溫的重要元素。多數人認為這是種直覺與想像力的結合，展現出愛情的藝術，添增性感的魅力，使幸福更加甜蜜，這種幸福感，對女人來說，這是一種期待，一種浪漫。在愛情中兩人相愛，多點用心，給點驚喜，或許就能激出浪漫的想法，將愛昇華。

第五名：獅子座

獅子座喜歡浪漫，而且這個浪漫是很講究排場的。獅子個性熱情開朗、大方利落，愛面子、喜歡展現自我，一生都在追求舞台，在戀愛中會以高調的行動來示愛，盡其所能的討對方歡心。獅子座凡事想得很周到，同時很呵護另一半，是個激情的伴侶，浪漫不僅止於約會，也存在於性愛，不論對方有無要求，都會主動為另一半獻上浪漫的小禮物，也是個心靈夥伴，讓人稱羨！

第四名：雙子座

像風一樣的雙子座，想法無奇不有，餿主意怪點子一堆。在愛情裡，愛說甜言蜜語，情商高又愛搞浪漫，製造浪漫的能力，也不在話下，只要能夠討對方歡心，隨時展現幽默風趣的驚喜，伴隨著創意的新鮮感，不拘形式的讓氣氛浪漫，最愛出奇制勝的方法，動靜皆宜，幽靜場所、尋幽訪勝、名山夜景、樂園狂歡，都有著浪漫的舉止，討另一半歡心。

第三名：天蠍座

外表給人冷漠，看似無趣不浪漫的天蠍，讓人想不到他們居然也是最會表現浪漫的星座。他們內心存在著浪漫果實，只有在成熟、適當的時候，才會表現，而且會很瘋狂的方式展現。對於天蠍所認定的情人，表現出深沉且濃厚的熱情，只把自己的熱情給自己在乎的人，會為了愛犧牲一切的去討好情人，另一半卻也容易被打動。

第二名：天秤座

說到浪漫，不得不提到天秤座。風度翩翩、落落大方的天秤們，溫柔體貼、善解人意、聰明的分析對方的心理狀態、懂得如何討別人歡心，迎合對方製造對方喜歡的浪漫，典型的浪漫人格。加上社交能力好，有一堆智囊群貢獻浪漫點子，在愛情裡無處不見電影裡浪漫的橋段，雖然不像偶像劇裡的誇張，但會讓愛情更為和諧且優雅。

第一名：雙魚座

提到浪漫，最先想到的就是雙魚座了。溫柔多情，天生的夢幻主義，滿腦子滿羅曼蒂克的幻想情節，喜歡唯美浪漫，所做所為皆充滿詩意，也很擅長製造浪漫，琴、棋、詩、畫樣樣來，簡直就是為愛而生的星座，只要有了愛情，每天都有新的浪漫。兩人溫馨的燭光晚餐、一起聽著愛情音樂、到每邊或公園散步，為愛人製作小蛋糕，準備個小禮物，這些都是雙魚為愛點燃的浪漫。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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