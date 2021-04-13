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心理測驗／黑色聯想到貓還是烏鴉？ 了解自己對情人隱藏的深層另一面

聯合新聞網 / 綜合報導
有時即使是最親的人，仍然會有希望隱瞞的另一面。圖片來源／ingimage
有時即使是最親的人，仍然會有希望隱瞞的另一面。圖片來源／ingimage

每個人都有屬於自己內心的秘密，即使是面對自己最親的另一半，也未必會完全顯露內心想法。日本網站「恋愛JP」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己在戀人面前，會刻意隱藏什麼性格。

請問：說到「黑色」，你會聯想到什麼？請先深呼吸，再從下列四個選項中挑選。

A 烏鴉

B 雨傘

C 貓咪

D 西裝領結

選擇A烏鴉的你，在戀人面前隱藏的另一面是神經質的部分。對於另一半的一些小地方，其實你是想說點什麼的，特別是當一些小決定破壞了你的預想之時。但因為不想讓對方覺得自己是個很煩的人，所以最後還是決定保持緘默。不過忍太久也不是辦法，在爆發之前，還是適當的傳達一下比較好。

選擇B雨傘的你，在戀人面前隱藏的另一面是八面玲瓏的部分。除了你的另一半以外，你其實在面對對方的好朋友、上下屬之類的人，也是想要盡力博得好感的。而雖然你確實在眾人面前扮好形象，但肯定也帶給你不少壓力。其實不是每個人都需要討好的，把精力留給對自己最重要的人吧。

選擇C貓咪的你，在戀人面前隱藏的另一面是任性的部分。你自己也是很想隨著心情行動的，不過總覺得這樣任性作為，會帶給另一半困擾而一直忍著，也不太肯吐露內心話。其實偶爾任性一下無妨的，而且說不定反而更能彰顯出自己的可愛之處。

選擇D西裝領結的你，在戀人面前隱藏的另一面是工於心計的部分。為了讓戀愛順利進展，你在腦中其實早已計畫許多。為了讓對方不想對你失去興趣，你也算費勁一番功夫。這也算是戀愛經驗較少的人會有的正常反應，然而不加修飾的你肯定也是蘊含魅力的，好好的向另一半展示吧。

心理測驗 日本

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