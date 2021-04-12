任誰都為你傾心！ 「星座+血型」最佳人氣王TOP5

魅力是一種存在，但難以具體說明的抽象概念。有的人天生就極具魅力，容易吸引到人群聚集在身邊。日本媒體「peachy」就以星座加上血型分析，並舉出五大最具魅力的組合。

第五名：射手座+O型

射手座+O型的人有著樂觀開朗、勇於挑戰的精神。在愉快的氣氛之下，人群們會不分男女老幼，自然圍繞在這種人的身邊。如太陽般沐浴人心的笑容與勇氣，正是射手座+O型的人與生俱來的魅力。

第四名：巨蟹座+B型

巨蟹座+B型的人有著敏銳的感性，可以早先一步預料到細小的變化。藉著未卜先知，並且以此幫助人們向前一步，這樣的人自然能獲得眾人愛戴。不知不覺間，周圍聚滿了願意效勞的人們。

第三名：獅子座+A型

獅子座+A型是認真上進，並且會鼓勵人們向前的個性。在同伴出錯時伸出援手，在同伴心情低落時給予慰藉，這讓獅子座+A型的人，不管在學校還是職場，都很容易就成為團隊的領頭羊。

第二名：牡羊座+B型

牡羊座+B型有著旺盛的好奇心與行動力，是想到什麼，就會立刻付諸實行的類型。雖然說有時挑戰結果不盡人意，但小小出錯反而能讓自己更博得好感，是在眾人眼中更加閃耀的秘密之一。

第一名：天秤座+B型

天秤座+B型的人在他人眼中，是一位治癒系的角色。當他人碰到困擾想要求助時，常會自然去找天秤座+B型的人訴苦。在經過傾聽之後，心情轉好的對方回報的一句「謝謝」，正是天秤座+B型的人受歡迎的秘密。