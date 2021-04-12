唐綺陽星座運勢週報：這星座正財偏財一起來 金牛健康狀況多

顧人怨白話的意思就是惹人嫌，其中最可怕的是不自覺的人。他們在面對自己在乎的人，也可能會踩到對方的地雷。當事情的走向愈來愈嚴重時，他們的關係有可能會走向決裂，到時可就真的後悔莫及了。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，我顧人怨指數？

2021-04-09 11:17