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唐綺陽星座運勢週報：這星座正財偏財一起來 金牛健康狀況多

聯合新聞網 / 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報4/12-4/18】

重要星象：金星、水星、太陽在牡羊最後衝刺，金星進金牛，水星、火星互融中

金、水、日在牡羊最後衝刺，容易失去耐性，應多注意控制脾氣。金星進金牛，嘉惠金牛座、天秤座的運勢，眾人感受美食的影響力，更加關心土地、食物來源，關注五感享受及金錢價值。水、火互融中，當心口舌是非，避免因溝通過於急切，而產生誤會、破壞交情。

工作注意：雙子、獅子、天秤、雙魚

雙子：在焦慮之中，別忘記多聆聽他人

獅子：好好把握機會，能夠一飛衝天

天秤：合約方面的失誤，有調整機會

雙魚：受到質疑時，要多自我調適

桃花注意：白羊、天蠍、魔羯、水瓶

白羊：多聽從家人、朋友的意見

天蠍：心裡若有疑慮，就要好好聊聊

魔羯：重視未來規劃，方向一致能更踏實

水瓶：有職場戀情的機會

財運注意：巨蟹、射手

巨蟹：正財偏財一起來，請多加把握

射手：購物運佳，避免買太多而破財

健康注意：金牛、處女

金牛：當心睡眠不足或熬夜，導致狀況多

處女：身、心都要照顧好，以免不協調

週運影片連結：YT唐綺陽官方專屬頻道

星座運勢 唐綺陽 每週星座運勢

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