快訊

李義祥叫阿好「肉身擋太魯閣號」？台鐵回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

心理測驗／手帕顏色四選一 測出自己怦然心動的瞬間

聯合新聞網 / 綜合報導
墜入愛河常常是一瞬間的事。透過心理測驗，就能瞭解自己的心動時刻在何時。圖片來源／ingimage
墜入愛河常常是一瞬間的事。透過心理測驗，就能瞭解自己的心動時刻在何時。圖片來源／ingimage

戀愛發生的總是突然，有時只是一個感覺對了，就很容易墜入情網之中。日本網站「michill」最近就分享一則心理測驗，可以瞭解自己容易在什麼樣的瞬間，產生怦然心動的感覺。

請問：你最喜歡以下哪種顏色的手帕？請以直覺進行選擇

A 檸檬色

B 薄綠色

C 水藍色

D 粉紅色

選擇A檸檬色的你，心動時刻是「開心聊天」時。你有著旺盛的好奇心，對許多事情都充滿興趣。這時，如果有一個能懂得自己的對象出現，陪著你一起談天說地，一起挖掘彼此的興趣，如此一來雙方都很容易就會讓產生親近感，進一步與打好關係，築起一段新的戀情。

選擇B薄綠色的你，心動時刻是「真情流露」時。你擁有和誰都能相處得來的個性，容易與人打成一片。不過正因為交際廣闊，所以有時也會感到真正深交的對象不多。所以在碰到願意傾吐真心話的對象時，你很容易對對方卸下面具的樣子而動心。

選擇C水藍色的你，心動時刻是「有事相求」時。你是個會在工作上全神貫注的人，而因為你比較正經的性格，所以不容易察覺愛情的到來。所以會讓你心動的時刻，是在你有事相求他人之時，當一位可靠對象出現替你解決困難之時，同時也容易打開你的心房。

選擇D粉紅色的你，心動時刻是「失戀」時。你是個稍微對你好一點，就會產生好感的人。對方要是展開強烈追求，你也會漸漸地覺得「好像也不壞」順著對方。所以在你失戀，找人促膝長談排解的時候，很容易就會對那個人有感覺，就這麼水到渠成了。

心理測驗 兩性關係

延伸閱讀

春之初誰的美夢能成真？4月運勢最強的5個出生月份出爐

心理測驗／你快樂嗎？從鞋子顏色挑選 瞭解自己的快樂指數

心理測驗／被一群女孩圍繞誇讚時怎麼回？ 了解自己的戀情阻礙

心理測驗／兩圈圈是電梯按鈕還是信號燈？ 瞭解你的苦惱來源

相關新聞

心理測驗／手帕顏色四選一 測出自己怦然心動的瞬間

戀愛發生的總是突然，有時只是一個感覺對了，就很容易墜入情網之中。日本網站「michill」最近就分享一則心理測驗，可以瞭解自己容易在什麼樣的瞬間，產生怦然心動的感覺。

每日星座運勢／射手待業者出去走走 瞭解招聘訊息

2021-04-10 牡羊座 普通的一天，要勇於嘗試。 整體運：★★★☆☆ 今天週遭圍繞著濃厚的戀愛氣息，如有親朋好友熱心為你介紹不妨一試，緣從天降的機率高；財富累積得太慢使你有些

小孟塔羅：踩到別人地雷還不自覺？測我「顧人怨指數」

顧人怨白話的意思就是惹人嫌，其中最可怕的是不自覺的人。他們在面對自己在乎的人，也可能會踩到對方的地雷。當事情的走向愈來愈嚴重時，他們的關係有可能會走向決裂，到時可就真的後悔莫及了。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，我顧人怨指數？

回不去了！12星座「想分手時的表現」牡羊拐彎抹角、雙子變很冷漠

相愛是一種美好的機緣，但是不管愛得多麼熱切，結局都可能走向分手。一旦動了分手的念頭時，不同個性的人，表現得也會不太一樣。科技紫微網今天從星座的角度，來為大家分析每個人分手時的不同表現，你可以觀察看看，周圍的人是不是符合呢？

冥王星發威！進入4月「這5個星座」準備大翻身

3月過後，會有好幾個行星在牡羊座活動，且水星、金星、太陽與冥王星發生互動會比較多，甚至月底會迎來一次比較重要的冥王星逆行。總體來說，4月的星象有置死地而後生的能量，此時誰能乘運翻身呢？科技紫微網要點名這五個星座，即將迎來自己的運勢大翻身。

網路力量大！哪些星座今年靠網路大翻身？

網路產業有多彩多姿的可能性，越來越多人透過網路大賺一筆，像是網紅、直播主；也有人透過社群收穫愛情，找到人生的另一半。接下來科技紫微網要跟大家分享，有幾個星座今年會有著依靠網路大翻身的好運氣喔！你會是被好運神選中的那一個幸運兒嗎？一起來看看吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。