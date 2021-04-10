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心理測驗／手帕顏色四選一 測出自己怦然心動的瞬間
戀愛發生的總是突然，有時只是一個感覺對了，就很容易墜入情網之中。日本網站「michill」最近就分享一則心理測驗，可以瞭解自己容易在什麼樣的瞬間，產生怦然心動的感覺。
請問：你最喜歡以下哪種顏色的手帕？請以直覺進行選擇
A 檸檬色
B 薄綠色
C 水藍色
D 粉紅色
選擇A檸檬色的你，心動時刻是「開心聊天」時。你有著旺盛的好奇心，對許多事情都充滿興趣。這時，如果有一個能懂得自己的對象出現，陪著你一起談天說地，一起挖掘彼此的興趣，如此一來雙方都很容易就會讓產生親近感，進一步與打好關係，築起一段新的戀情。
選擇B薄綠色的你，心動時刻是「真情流露」時。你擁有和誰都能相處得來的個性，容易與人打成一片。不過正因為交際廣闊，所以有時也會感到真正深交的對象不多。所以在碰到願意傾吐真心話的對象時，你很容易對對方卸下面具的樣子而動心。
選擇C水藍色的你，心動時刻是「有事相求」時。你是個會在工作上全神貫注的人，而因為你比較正經的性格，所以不容易察覺愛情的到來。所以會讓你心動的時刻，是在你有事相求他人之時，當一位可靠對象出現替你解決困難之時，同時也容易打開你的心房。
選擇D粉紅色的你，心動時刻是「失戀」時。你是個稍微對你好一點，就會產生好感的人。對方要是展開強烈追求，你也會漸漸地覺得「好像也不壞」順著對方。所以在你失戀，找人促膝長談排解的時候，很容易就會對那個人有感覺，就這麼水到渠成了。
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