小孟塔羅：踩到別人地雷還不自覺？測我「顧人怨指數」

顧人怨白話的意思就是惹人嫌，其中最可怕的是不自覺的人。他們在面對自己在乎的人，也可能會踩到對方的地雷。當事情的走向愈來愈嚴重時，他們的關係有可能會走向決裂，到時可就真的後悔莫及了。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，我顧人怨指數？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Mate Horonumber & Oomsin Phumphat(Emojiny Tarot)

A：顧人怨指數40分。(寶劍四正位)

牌面共有四把鋒利的寶劍，中央有雙手合十的圖樣。

A：顧人怨指數40分。(寶劍四正位)

這張牌表示你對事情很有責任心，除了平時做好自己該做的事外，就連休假的時候你也不厭其煩，一一處理待定事項直到完成。由於你不喜歡把事情堆成小山，唯有把事情完成你才會通體舒暢。小孟老師在這裡提醒你，請多留意自己是否有過勞現象，照顧好身體路才能走的長遠。

B：顧人怨指數60分。(隱者牌正位)

牌面的上方有下雨的雲朵，中央是老人下方是燈籠。

B：顧人怨指數60分。(隱者牌正位)

這張牌表示你很清楚自己的個性，也很了解誰跟自己能夠相處和睦，你做事總會找能一同合作的人。這代表你擁有自己的舒適圈，與他們共事默契十足、事半功倍，但卻可能不經意阻擋到他人的機會。小孟老師在這裡提醒你，當你學會無所畏懼時，你的實力會變得更加全面。

C：顧人怨指數80分。(聖杯八正位)

牌面共有八個聚在一塊杯子，男子背對著月亮行走。

C：顧人怨指數80分。(聖杯八正位)

這張牌表示面對不喜歡的事物，你會反應的極為明顯，除了容易讓人一眼望穿外，你也會不加掩飾的表現出來。雖然你並沒有想要影響他人，只想忠於自身的感受而已，但旁人還是受到你的干擾。小孟老師在這裡提醒你，若能把你的固執，轉化為成功的堅持該有多好。

D：顧人怨指數99分。(女祭司正位)

牌面女子兩旁一白一黑柱子，上方有彎月下方有卷軸。

D：顧人怨指數99分。(女祭司正位)

這張牌表示你的個性條理分明，若他人想說服你必須讓你認同，你不接受人情事故的情緒勒索，也不因對方的資歷層級而妥協退讓。然而這樣的個性容易樹立敵人，但正義感爆棚的信念讓你很難勉強低頭。小孟老師在這裡提醒你，做事與做人如果難以兩全，還請仔細思量熟輕熟重才好。

E：顧人怨指數20分。(聖杯六正位)

牌面共有六個杯子疊一起，姊妹下方有一朵百合花。

E：顧人怨指數20分。(聖杯六正位)

這張牌表示你會在熟悉的領域，會用心投入努力與意志力，期望自己有愈來愈好的表現。因此，無論職業或興趣都很適合走專業路線，然而你為了讓自己能夠提升，對自己極為嚴格但對旁人皆很友善，很願意伸出援手與鼓勵他人。小孟老師在這裡提醒你，照鏡子時請務必肯定自己的好。