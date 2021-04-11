殺破狼周運勢／天秤發現家中震驚秘密 2星座當心血光之災

白羊座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在命宮，與金星呈現合相。與喜歡的人感情有進展，兩人可望有情人成眷屬。單身的白羊座，則會邂逅有好感的對象。新月期間，可許下與情感有關的願望，會獲得新月的祝福，感情順利。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星與金星有良好連結，會有許多朋友邀約，生日趴跑不停。同時會因為參加一些活動，認識特殊的人物，甚至會遇到自己傾慕的偶像。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到太陽的影響，雖然很想獨立撐起一個新事業，但很多事情進展並不順利，令你有放棄的念頭。有穩定工作的白羊座，對於主管過於專制、獨裁感到不滿，因而任性丟下辭呈，或是罷工，以示抗議。

交通運方面，在交通宮位的火星受到海王星影響，上班上課或是參加重要會議的時候容易遲到，駕駛交通工具當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，這段時間需特別注意交通安全。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，金星本週會進入命宮，與暗戀的對象有突破性的進展，對方對於你的愛慕會有正面回應。地下戀情終於可以公開，化暗為明。新月期間，可許下與情感有關的願望，戀情會受到新月的祝福。

工作運方面，在志業宮位的木星與金星有良好連結，職場上受到長官提拔，會登上十分重要的位置。某些金牛座將會承接一個重要的任務或案子，如果執行成功，在職場的地位會更為提升。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到海王星影響，出門常糊裡糊塗忘記帶錢包，購物時才發現沒辦法付款。這段時間也要當心遺失貴重物品，同時小心詐騙訊息、提高警覺。帳戶個資須謹慎保管。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星受到火星影響，在關鍵時刻遭到朋友的背叛，雙方撕破臉，讓你感到痛心疾首。與人在金錢方面的往來須特別謹慎，容易被佔小便宜，造成不愉快。

雙子座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，參與某個活動或課程，認識許多志同道合的新朋友，有些人會成為你的貴人。新月期間，可許下與人際關係相關的願望，可獲得許多助力。

感情運方面，金星進入秘密宮位，會對某個人產生特別的好感，然而礙於種種因素，這段愛戀只能放在心中，不能向對方表白。感情穩定的雙子座，會對於現在的戀情較為低調，希望平靜地過兩人的小日子。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的海王星受到命宮的火星影響，工作量暴增，常常需要加班，每天都十分疲憊，有過勞的傾向。某些雙子座可能身兼好幾個職務，卻只領一份薪水，身體已經受不了了，會需要再請一個助理幫忙。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星受到太陽影響，購物容易遇到消費糾紛，甚至需要報警處理。有投資習慣的雙子座，切勿操作短線，目前投資標的都被套牢，財務狀況出現危機。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，需要承擔一項重要的職務或任務，將為職場生涯帶來重要的成就。新月期間，可許下與工作、事業有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，許多人會肯定你一直以來的付出，也因此變得比較有自信。某些巨蟹座會遇到重要的貴人，也許就是聽了一句金玉良言，躲過許多災禍。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到太陽影響，不論是單身或是有穩定關係的巨蟹座，對於未來都感到不踏實，需要名份上的保障，情感才算有了結局，否則愛情永遠都是悲情的。

健康運方面，木星與土星持續影響疾厄宮位，代謝變差，不知不覺發福許多，，有些慢性疾病的徵狀已經浮現。火星持續在心靈宮位行進，睡眠狀況不佳，容易不自覺焦慮、憂鬱，會是心理疾病好發的高峰期。

獅子座：

整體運勢

學業運方面，新月發生在學業宮位，在學術領域上的研究將有重大的突破，報告或作業會受到重視。新月期間，可許下與學業、研究、功課……相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，金星進入志業宮位，將會執行一個光鮮亮麗的任務，宛如黃袍加身，受到許多人矚目。某些獅子座則是在職場壓抑許久，終於有個機會揚眉吐氣，重返榮耀，並對職場小人出了口怨氣。

本週須注意的部分

感情運方面，土星與木星齊聚在感情宮位，捨不得放手已經傷痕累累的關係，卻也想抓住能脫離不幸的浮木，目前正在抉擇的關鍵期。有交往對象的獅子座，對於未來會比較沒安全感，希望對方許個名份給自己。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到海王星影響，被某個朋友利用後背叛，感覺十分痛心。某些獅子座則是無法接受自己所屬的團體走向腐敗，會在此時封鎖與刪除一些已經無藥可救的朋友。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，分期付款的債務在此時獲得清償，經濟狀況輕鬆許多，某些處女座開始學習理財，買些穩當的投資標的獲取紅利。新月期間，可許下有關金錢、理財、清理債務相關的願望，可獲得良好能量幫助。

學業運方面，金星進入學業宮位，某些學科因為受到高人指點，融會貫通，遇到任何大小考試都能獲得漂亮的成績。某些處女座會代表學校參加重要的競賽，獲獎歸來，成為眾人矚目的風雲人物。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的海王星受到志業宮位的火星影響，兩人對於未來有些歧見，在價值觀上的落差太多，雖然你很努力與對方磨合，卻越來越覺得受盡委屈。

工作運方面，在志業宮位的火星持續受到夥伴宮位的海王星影響，多管閒事的結果，就是慣出一堆無能的同事與上司，造成工作永遠堆積如山，和收拾不完的爛攤子。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，與喜歡的人有機會更進一步，單身的天秤座也會邂逅讓你心動的對象，新月期間，可許下與感情、婚姻、伴侶相關的願望，戀情將會受到新月的祝福。

金錢運方面，金星進入財務宮位，偏財運頗佳，可買張彩券試試手氣。有投資習慣的天秤座，手上標的價值水漲船高，短線即有不錯的獲利，不妨在相對高點獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的海王星受到火星影響，某些事務不斷出錯，會被上司與同事質疑你的專業能力。某些天秤座需要到外地出差，但這個任務很棘手，出行也會遇到重重難關，會是壓力很大的時期。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到太陽影響，發現家庭中有一個讓你震驚的秘密，一時無法接受。某些天秤座過著晝伏夜出的生活，辦理許多事務也覺得不方便，開始思考是不是該調整日夜顛倒的作息。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，職務將有一些調整，辦公室有新的氛圍，會以全新的心情面對未來的挑戰。新月期間，可許下與工作相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星進入感情宮位，與喜歡的人有許多相處的甜蜜時光，生活宛如漫步在雲端，然而在戀愛宮位的海王星受到在財務宮位的火星影響，此時會花很多錢討對方歡心，當心因此負債累累。

本週須注意的部分

健康運方面，火星持續影響疾厄宮位，當心血光之災，容易發生意外傷害，或是罹患急性疾病。太陽與水星齊聚在健康宮位，注意心血管方面的疾病以及呼吸系統的問題，新月發生在健康宮位，小心吃壞肚子。

溝通運方面，在溝通宮位的冥王星受到在工作宮位的太陽影響，在職場說話應對要低調小心，即便是在自己的社群媒體，也不要抱怨工作相關的問題，容易惹上口舌是非，被小人逮到機會陷害與刁難。

射手座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，曖昧中的戀情可望明朗化，雙方正式交往。單身的射手座，會遇到令你心動的對象。新月期間，可許下戀愛方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，金星進入工作宮位，會承接一件光鮮亮麗的任務，成為工作領域中受矚目的人物。某些射手座忙碌了好一陣子，最近會有時間把特休使用完，可好好放空一段時日。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的海王星受到火星影響，注意門戶安全，容易遭宵小光顧。或是會忘記關掉電器與爐火，使得家中有些重要的東西因此報銷。與家人發生了一些誤會，令你有些生氣。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星受到太陽的影響，會非常想擁有某個昂貴的東西，不惜咬牙分期付款買下。某些射手座會漏液排隊搶購限量款的商品，但其實你的生活並不缺這些奢侈品。

摩羯座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，家中會添購新的傢俱或家電，生活變得更便利。需要搬家的摩羯座，會尋求到不錯的物件，很快就能簽約搬家。新月期間，可許下與家庭、家宅相關的願望，會獲得良好的能量庇佑。

感情運方面，金星進入戀愛宮位，原本決定歸於平淡的心情，會因為某個邂逅，萌發出深切的愛意，這個對象可能是你從未遇過的類型，或是一位意想不到的人士，但也可能被某個毛孩子收編。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星受到海王星影響，犧牲奉獻許多私人的時間在工作上，幾乎天天都要加班，卻無法獲得應得的待遇，許多付出被認為是理所當然，連合理的報酬都沒有。

健康運方面，火星持續在健康宮位行進，受到在交通宮位的海王星影響，注意血光之災，容易發生意外傷害，交通安全尤其要小心。在命宮的冥王星相位不良，泌尿系統發炎、或是被細菌感染的機率較高，多喝水，並注意私密處清潔。

水瓶座：

整體運勢

學習運方面，新月發生在學習宮位，此時會開始學習某種特殊才藝，或是為了重要的考試開始補習唸書。新月期間，可許下有關學習、考試相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

家宅運方面，金星進入家宅宮位，好好整理一下居家環境，會在很久沒打開的衣櫃中找到一筆私房錢。某些水瓶座則計劃與家人一起出遠門旅行，共享天倫之樂。

本週須注意的部分

感情運方面，火星持續在戀愛宮位行進，受到海王星影響，戀愛對象似乎在花費方面對你有所隱瞞，兩人因此發生不愉快。某些水瓶座和曖昧對象苦苦糾纏，無法享受愛情的美好，只會徒增煩惱。

溝通運方面，在溝通宮位的太陽受到秘密宮位的冥王星影響，發現非常重大的秘密，不知該不該說出口，一旦外傳，容易惹禍上身，但隱瞞不語，卻會成為共犯結構，被人要脅、利用與控制。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，薪資會在這段時間有所調整，或是會有新的收入來源，新月期間，可許下與金錢有關的願望，會獲得良好的能量幫助，收入或存款大幅增加。

工作運方面，金星進入面試宮位，正在求職、想跳槽的雙魚座，面試運討喜，很快就會收到錄取通知。工作穩定的雙魚座，與人溝通、洽談合約時，會是十分順利的時期，很快就能把事情談成。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到海王星影響，家人會發生令你擔心的行為，但對方絲毫不能體會你的心情，會使你十分生氣。某些雙魚座最近被鄰居的噪音吵到受不了，會上門跟對方理論，卻可能演變成失控的場面。

感情運方面，土星與木星齊聚心靈宮位，愛情也許很甜蜜，卻也是一種負擔，總是被忽冷忽熱地對待著，情緒被不斷撩撥，心靈像是被凌遲。偶而會想單身一人，感覺比較自由。一旦只剩下自己時，又很怕寂寞。

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