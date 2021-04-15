幸福只是拐個彎！這4個生肖「二婚更美滿」

【文‧科技紫微網】

在婚姻自由的時代，「離婚」對大家來說早已司空見慣，但是經歷過一次的失敗，真的能夠重新找到幸福嗎？科技紫微網要來盤點，哪些生肖二婚更美滿？尋找「下一站幸福」的你，一定要看到最後！

生肖牛

生肖牛談感情時常常會有太過天真的想法，骨子裡又有牛脾氣，一旦決定要放手，幾乎沒有挽回的餘地。幸好生肖牛的領悟能力很強，能從失敗的婚姻中總結經驗與教訓。只要能做到坦誠相待，冷靜溝通，再次走入二婚的生肖牛，必能牽手幸福，經營好自己的小家庭。

生肖羊

婚姻會讓生肖羊學會成長，能夠理性看待過往失敗經驗。當幸福再次靠近的時候，該行動還是該觀望，生肖羊都不會輕易犯下同樣的錯。所以，二婚的生肖羊反而更加從容自得，並且樂於付出心力去經營。

生肖猴

經歷過一次失敗，讓生肖猴容易浮躁的內心開始收斂，深刻明白幸福的珍貴，懂得如何疼惜枕邊人，而不是凡事自我中心。因此，二婚後的生活往往過得更踏實，讓身旁的人都看見生肖猴的改變。

生肖雞

有了第一次的前車之鑒，再次走入婚姻，生肖雞會用更成熟的心態去對待，了解自己究竟適合什麼樣的對象與相處模式，而不是被感情沖昏頭。二婚後的生肖雞就算魅力不減、桃花再旺，仍會維持應有的界線，給另一半更多安全感。

難道只有這四個生肖有二婚機會？一定要再婚才會比第一段幸福？當然不是喔！科技紫微網是從感情觀來分析這些生肖的特質，更重要的是讓大家更明白，一時的失敗絕不是就此與真愛絕緣，好聚好散，把自己照顧好，把心敞開，就不怕幸福離你太遠。

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