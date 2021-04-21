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財運先盛後衰！這4個生肖要趁上半年多存錢

聯合新聞網 / 科技紫微網
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【文‧科技紫微網

　

很多人對流年存有美麗的錯誤期待，認為年初投資時嚐到甜頭，代表今年財運看好，該趁機把握。殊不知是驚鴻一撇，導致「先盛後衰」的處境，如何居安思危、提早因應，科技紫微網點名底下這些生肖，快來看看2021年財神爺給你的考驗是什麼！

　

生肖蛇

一向對金錢敏銳的小龍們，搶錢的腳步往往邁得很大，深怕錯過了寶貴的進財良機。但也因為今年財運不夠穩健，如果過於貪心，或是一時胡塗，押錯了寶，可就會造成本來看似樂觀的投資，幾個月之後卻慢慢浮現虧損的跡象。

小心駛得萬年船，既然沒有財運撐腰，不妨把原來的目標修正，比如原本投資想有15%的獲利，胃口小一點，能有5%左右的報酬就該落袋為安。同時，一段段靠累積小收穫，來成就大收穫。就算風向突然轉變，也能控制好風險。

　

生肖羊

遇到流年正沖，原本財運就凶多吉少。越是進入下半年，越容易險象環生，破財機會增加。尤其看來沒有殺傷力，又能讓自己開心的「血拼」，會陷入財務排擠效應，讓你存不了錢，又理不了財，反而不知不覺被劫財，得提高警覺。

除非你生財有道，有條件滿足購買慾，否則對於小資族來說，這幾個月懂得拒絕誘惑，才不會存款見底、痛苦不已。建議馬上開始設定每月發薪日定期定額扣款的基金，把錢跟自己隔離，就能把破財負面影響降到最低。

　

生肖豬

重視朋友的你，今年有可能被奸人所害，尤其是過於相信朋友，對方一提出有賺錢的好康，或是自己手頭不方便，希望你能拿錢出來時，務必要多個心眼，更要做最壞打算，否則一旦發覺不對勁時，恐怕造成朋友和財務的人財兩失。

偶爾裝裝窮，無損你的尊嚴，尤其在今年，還能幫你過濾掉不少破財的困擾。若是做不到，至少錢財不露白，在外稍微低調些，不要讓名牌精品吊出對方胃口。理財時，相信專業品牌比聽信理財專員更重要，方能避免人為干擾而損失。

　

生肖兔

受流年磁場干擾，理財判斷力較弱，而且有不服輸、不信邪的想法，一旦遭遇虧損，不僅不止血抽身自保，還會為了要回本，證明自己沒有錯，甚至借錢來加碼。除非景氣好，有大環境助陣護身，否則，將呈現快速下滑的危險趨勢。

既然明知山有虎，就無須偏向虎山行。投資理財想賺錢是一輩子的功課，不必急著在今年見真章。建議你除了生活開銷的費用，其他的錢以長天期的定存冷凍在銀行，等到明年春暖花開時，再做打算，讓自己無財可破才是守財絕招。

　

財運縱然有好壞起伏，但工作賺錢的能力卻深深影響著財運的基礎，當察覺運勢低落時，就要忍住，不能胡思亂想，不要冒險。做好開源節流，守住自己積累出來的一桶金，留得青山在，一旦運勢翻轉向上時，你才有出手賺大錢的籌碼和資格。

　

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