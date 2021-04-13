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小孩子才做選擇！愛情與麵包兼顧的四大星座
【文‧科技紫微網】
愛情與麵包哪個重要，一直被大家廣為討論。有些人覺得有了愛情，人生都滋潤了起來；也有些人認為有錢才能過上好日子。但是另外有些人希望兩者兼顧，因為兩邊缺一不可，哪些星座有這樣的雄心壯志呢？科技紫微網帶你來瞧瞧。
獅子座
勇於接受挑戰的獅子座，在職場上必定全心投入，畢竟傲骨的獅子怎能忍受在工作上輸給別人呢！但是他們也清楚明白，愛情才是能撫慰他們辛苦工作之後那顆疲憊的心，所以，努力賺錢疼惜另外一半，跟對方一起享受人生才是王者風範。
天秤座
天生追求平衡的天秤座，愛情跟麵包放上兩邊秤子一秤，絕對也是需要平衡的，天秤一向無法忍受任何一邊失衡。他們渴求愛情，愛就是要愛得唯美浪漫，當然工作上努力獲得的成就感也是需要被滿足，而且某方面為了維持他們在愛情裡對美的追求，金錢自然是不可或缺的嘍！
巨蟹座
重感情的巨蟹座，雖然相當倚賴另一半，讓人有愛情重於麵包的錯覺，但實際上，他們兩者同等重視。他們不會為了愛情而放棄工作，相反的，他們還願意為愛奉獻自己的所得，無論是以哪種形式付出，只要能支持他們心目中對家（愛）的渴求，他們絕對全力以付，兩者都不能少。
處女座
凡事追求完美的處女座，在感情與工作方面也是同樣要求完美。為達到自己心目中所設想的標準，辛苦努力經營是必須的，還好他們邏輯強、夠聰明，外加刻苦耐勞，努力經營兩者之下，達成完美目標。
愛情與麵包，大家會怎麼做選擇呢？不管怎麼說，評估自己的能力，然後努力去追尋，避免讓自己後悔，就是最重要的。
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