冥王星發威！進入4月「這5個星座」準備大翻身

【文‧科技紫微網】

3月過後，會有好幾個行星在牡羊座活動，且水星、金星、太陽與冥王星發生互動會比較多，甚至月底會迎來一次比較重要的冥王星逆行。總體來說，4月的星象有置死地而後生的能量，此時誰能乘運翻身呢？科技紫微網要點名這五個星座，即將迎來自己的運勢大翻身。

備註：以下內容參考太陽＋上升星座。

雙子座

如果是前段時間你覺得過得有些心煩，那麼跟你低迷的狀態肯定脫不了關係，好在最近你的狀態能夠發生顛覆性的改變。在積極心態的指引下，感情和工作方面都會有所突破，還會有機會結識各行各業的朋友，讓你的社交生活逐漸變得豐富起來。

之前的不愉快和一些未能解決的小矛盾都能在朋友的勸說下很快和好如初，總之只要多一點激情，不要輕易被情緒控制，你將度過非常愉悅的一段時光。

天秤座

這一波的好運，你可以把重點都放在自己的感情上，或者更嚴謹的說，是你個人魅力的展現時機。想要結束單身的你，有時間可多往戶外走走，公園、遊樂場、茶館、地鐵站，或是海邊，都是有機會邂逅到浪漫愛情的地方。

有伴侶的你感情生活將會進展順利，與伴侶間的聊天話題增多，對方一句溫暖的關心也會成為你最好的動力，用力擁抱，好好相愛吧！

射手座

之前總被瑣事纏身的你，最近終於能迎來一段安逸舒適的時光了。你的心情就像放飛的風箏一般自由愜意，生活也總是充滿了歡聲笑語。如果最近有機會參加聚會或者集體活動的話一定要積極參與，單身人士有望結識到更多的異性，走出剩男剩女的行列，非單身的你也能為自己積累下不少人脈。

另外，職場中的你近期有晉升的機會，只要相信自己的實力，大膽行動，升職加薪的機會很高。但在開銷方面會有點超出計畫，需提前最好規劃。

水瓶座

最近的大驚喜來自於你亮眼的財運，尤其是在偏財運方面的助力較大，買彩票中獎、打麻將贏錢、股市大漲這些事情都有可能會降臨在你身上。其次，工作上出色的表現不僅能提升你的魅力，還能帶動主財的穩步攀升。近期你工作起來就像坐滑滑梯般順利，想到什麼就大膽去做吧！

需要注意的是，你需要合理規劃好時間，這樣才能保證穩步提升效率，若是有困惑的時候可以向身邊信得過的朋友請教，他們會幫助你更快的縷清思路。

雙魚座

之前的運勢波動，會讓雙魚座在感情和事業上的變現有些不盡人意，但是在新一波能量的影響下，雙魚即將迎來春意盎然，百花齊放的日子。財運穩步上升，可期待意外驚喜，朋友間多走動能帶動財運轉動；桃花氾濫，處處充滿愛情的氣息，單身者只要用心一點，就會發現幸福其實就在身邊。

不管怎麼說，努力付出與所得回報達成正比，小人遠離，背黑鍋這種事都輪不到你。當然，做事的時候還是不可馬虎大意，否則易造成壞結果。

恭喜上榜的星座們，你或者你的身邊有哪些好友上榜了呢？趕快分享出去沾沾好運，讓你在春天的尾聲好好展現運勢的助力唷！

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