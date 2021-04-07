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外在低調其實心裡超會盤算！12星座誰「心機指數」最高？

聯合新聞網 / 安妞‧星座
圖／pakutaso
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腦袋空空被人空，城府深深誰更深，行走江湖，腦袋要有，否則怎麼能應付各種人物，博取人心，再說防人之心不可有，害人之心不可無，用盡心機總未安，機關算盡太聰明，反算瞭卿卿性命。究竟要防禦性的呆呆就好，還是耍心機來對付別人呢？真相並非是你我所想的那樣，人不可貌相，海水不可斗量，12星座裡，誰的心機最重呢？

第一名:水瓶座

水瓶座很有智慧，而且推理和創造力都很優秀，再加上很喜歡思考，所以千萬不可小看水瓶座。但是水瓶其實有外星人的腦袋，以及喜歡特立獨行，因為很難被察覺到真正的能力為何。水瓶若想要達到目的，其實是不擇手段的，目標性很強，很值得人欽佩。水瓶真要耍心機，很難有人跟水瓶比，大部分是不得已才會出手，主要是他們都活在自己的世界。水瓶擅長分析，做事溫吞，不易被察覺到底有何目的，甚至在水瓶出手之後，很多人應該都還不太知道發生什麼事。面對水瓶，真的要小心。

第二名:天蠍座

論聰穎是水瓶，論計謀是天蠍，而且都是偷偷摸摸的。天蠍做事相當沉穩，不太透露任何想法，會把秘密跟想法放在心裡，是個很保密的星座，就連外在也很低調，不太會引人注目。但是，他們是非常有主見跟想法的人，會在心裡盤算跟推演，心計很深，面對同一個問題的處理方式，可以有一百套執行方式，特別是招惹到天蠍的時候，一定會被天蠍反噬，而且受到的傷害一定不輕。再加上天蠍喜怒不型於色，表情上很難看出天蠍到底有沒有生氣，這就是天蠍厲害之處，心思重，計謀多，出手重，傷害深。

第三名:摩羯座

摩羯座常表現出嚴肅且認真的臉，不論是外貌還是行為表現，實在很難跟心機在一起。他們的特質就是責任心重、肯努力、很用心、不怕挫折、又有耐心，執行率很高，這時若摩羯展現出他們的野心，只要確認目標，就會想方設法的達到，為了完成最後的目標，過程中就算委屈，也能忍耐，是個城府很深、計謀多的星座。不過因為他們個性單純善良，有時做事比較憨厚耿直，默默做事不搶風頭，所以多半是為了保護自己，而產生很多計謀，謀定而後動，好好運用的話，不論是幕僚還是第一線人員，都是個非常好的人才。

第四名:金牛座

提到金牛座有很重的心機，只能用「知人知面不知心」來形容了。金牛座的風格，慢條斯理、埋頭苦幹、做事一板一眼，外貌多半給人和藹可親，溫良恭謙讓，看似與世無爭，給人不精明的感覺。殊不知在老實忠厚的面具下，存在著暗渡陳倉、奪權奪利的想法，雖然不至於用"詭計多端，詐取雍州"來形容，但若牽扯到個人私慾利益的話，甸甸吃三碗公，私底下乾坤大挪移，一切就在神不知鬼不覺的狀況下進行。會為自己的權利盤算，有時候會踩著別人的肩膀往上爬，所以聰明的各位，可千萬不要欺負金牛們呀！

第五名:雙子座

雙子座的美名，眾所周知，舉凡能言善道、善於交際、頭腦靈光，反應靈敏等等諸如此類，在人際關係中很活躍。同時雙子座也是一個讓人難以捉摸，不易被理解的星座，有時又可說是牆頭草，哪邊風水好，就往哪邊靠，誰也不得罪誰，投桃報李，跟誰都好，相處一片和樂，為人八面玲瓏。但事實真相卻讓人不可置信，雙子座八卦且好奇的心態，都是靠那張可愛的嘴來獲取資訊及散播，為了取得資料，利用自身優勢，千方百計策劃讓別人吐露八卦消息，用盡心機，讓人默默的走進他設下的圈套當中，就如同甜食對身體都是不好的，包著糖衣的毒藥。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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