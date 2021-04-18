每日星座運勢／雙子出門走動運氣升 投資避免盲目

2021-04-18

牡羊座

安排一些有新意的活動，就當是慰勞自己。

整體運：★★★☆☆

邀一群好友去野外露營，體驗遠離城市喧囂的夜晚，也別有一番情趣。看夕陽西下，觀旭日東昇，這種美好時刻很值得回味。近距離地接近大自然，會讓你對生活更加熱愛，對人生充滿希望。

愛情運：★★★☆☆

記得將你的細心用在另一半身上，不要只是顧著工作而忽略了最親密的人喔！

事業運：★★★☆☆

心情會有一些起起伏伏，應平靜心情，讓自己維持積極的心態去生活。

財運：★★★★☆

正財運一如既往的穩定，偏財運方面小有進帳。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-24:00淺海藍

開運方位：正東方向

金牛座

朋友是你的引線人。

整體運：★★★★★

有機會結識朋友的朋友，如想有進一步了解和發展，可讓朋友充當紅娘進行遊說，並給你們創造機會；商業應酬中透過朋友或同事的引見，能接觸到行業中資歷深的人士，對日後事業大有助益；對品牌服飾的追求會讓你有所破費。

愛情運：★★★★☆

想從另一半身上獲得更多的溫存，不妨多花些時間和心思在對方身上，自然能感受到甜蜜。

事業運：★★★★★

心態相當的不錯，事情雖不少，但你感覺都能輕鬆應對，能抽出時間做自己感興趣的事。

財運：★★★★☆

財神爺送錢來囉！有得財的機會，多是收禮等他人之贈送財，輕輕鬆鬆就有鈔票入袋。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-08:00檸檬綠

開運方位：東南方向

雙子座

與老友偶遇的機率高，是敘舊的好日子。

整體運：★★★☆☆

沒事別一個人悶在家裡，出門走動走動可提升運氣。容易在商場中與久未謀面的老朋友相遇，有機會因朋友介紹而結識新的異性朋友。不過，如果朋友有不錯的發財計劃想與你合作，可別隨口答應，考慮周全才有勝算。

愛情運：★★★☆☆

你有許多戀愛的機會，但容易出現防衛心理和不信任的態度，無法很快全心投入。

事業運：★★★☆☆

適當給別人機會，也是給自己機會，把事情分攤點給他人，這樣會更輕鬆哦。

財運：★★★☆☆

投資上避免盲目主義傾向。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-16:00芙蓉晶粉

開運方位：正東方向

巨蟹座

對待他人還是寬容些較好。

整體運：★★★★☆

音樂愛好者有機會參加一場大型演唱會，壞情緒得到充分的釋放；戀愛者今天易遇上伴侶曾經交往過的戀人，不要揭伴侶的傷疤哦，以免讓彼此難堪；今天財運不錯，炒股者預感較強，能及時在局面不穩時火速殺出，避免損失。

愛情運：★★★☆☆

別給另一半太大的壓力，管得太多反而容易起衝突。給彼此自由發揮的空間，氣氛會更和諧。

事業運：★★★★☆

機會頗多的一天，別擔心做不好，相信自己的能力，把握機會就會有收穫。

財運：★★★★☆

由於外力的介入，在理財策略上需要保守謹慎一些，主要精力放在守成上面。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：15:00-16:00乳酪白

開運方位：東南方向

獅子座

在壓力中成長。

整體運：★★★☆☆

交易場所會讓你的運勢降低，想要有所行動者最好避過今天；學習者面臨對手競爭，雖有壓力卻也激發了鬥志，表現很是不俗；美食會成為照亮心情的點睛之筆，約上三五好友一起好好吃一頓吧。

愛情運：★★★☆☆

對另一半別太嚴苛，應懂得將心比心，多站在對方的角度思考，彼此的關係會更和諧。

事業運：★★★☆☆

忙碌的一天，恨不得長出三頭六臂來。事情雖多，但很充實，如此去想你就會更快樂。

財運：★★☆☆☆

易發生省小錢花大錢的狀況，買東西莫貪小便宜。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-18:00蕃茄紅

開運方位：正西方向

處女座

總運良好，有機會遇到貴人。

整體運：★★★★☆

健康指數較低，在外出差的人應多注意預防。愛情際遇較好，要想結出愛情的果實還需付出一定的行動，勇氣是關鍵。會遇到與你嚼舌的人，雖然有點難纏，但對方給出的建議還頗為中肯。

愛情運：★★★★☆

戀愛機會不多，可將重心放在興趣嗜好及自我實現上，享受充實的單身日。

事業運：★★★★☆

容易獲得肯定，信心與行動力增強，幹勁十足，易創造佳績。

財運：★★★☆☆

處理財務問題多汲取他人的經驗和意見。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-11:00臘梅白

開運方位：正東方向

天秤座

擅於發現生活中的亮點。

整體運：★★★★★

與另一半一起去知性的咖啡廳坐坐，回味曾經走過的歲月，感情進一步加深。財運亨通，收入頗豐，得益於前期的投資。約朋友出來坐坐，有機會從他們口中得到有價值的線索，從而發掘到鮮為人知的商機。

愛情運：★★★★☆

旺旺的愛情運，適合在熱鬧的場景中互動，訴說真心話。單身者多參加團體活動，可以提升愛情運唷！

事業運：★★★★☆

憑藉你的專業技能，會有許多賺外快的機會，可大膽出擊，只要不耽誤自己的本職工作就好。

財運：★★★★★

今日在人際投資上應大方，太過小氣會阻擋不少財路。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-09:00墨玉綠

開運方位：東南方向

天蠍座

情緒比較平穩，心境平和，能理性思考。

整體運：★★★☆☆

今天適合栽種，去戶外栽種蔬菜、瓜果都很順利，容易成活，陶冶心情之餘，讓心靈變得寧靜。財神難降臨到你身上，不適合買樂透。樂透族宜多多整理分析往日資料，調整投注策略。

愛情運：★★★☆☆

內心感到有點寂寞孤獨，會讓你想找一個伴，但要注意別因此去玩愛情遊戲喔！

事業運：★★★☆☆

時間充足的一天。好的人際關係能讓你事半功倍，廣交益友是你今天的重點。

財運：★★☆☆☆

在一些投資上出現錯誤的判斷，及時發現後，採取措施可挽回一些損失。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-09:00蘋果綠

開運方位：西北方向

射手座

心情平靜，享受平淡中的快樂。

整體運：★★★☆☆

錢財方面支出不會太大，對美食愛好者來說，可以去經濟實惠又有特色的餐館嘗鮮。對找到真愛的情人們來說，激情降溫，但是敞開心扉地進行交流，一些隱私也能開誠布公，平淡中內心又有一絲甜蜜！

愛情運：★★★☆☆

另一半有時需要一個人安靜地思考，此時你不必過多打擾，問得太多只會自尋煩惱。

事業運：★★★☆☆

樂於助人，看到身邊的人有困難都願意伸出援手，人際關係不斷拓展。

財運：★★★☆☆

會有一些小財小利，積少成多。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-13:00古銅青

開運方位：西南方向

摩羯座

勇氣是你抓住幸福的法寶，不要猶豫！

整體運：★★★☆☆

遇到讓你心動的對象，因為缺乏信心而遲遲沒有開口易錯失良緣，勇敢一點，其實幸福已經唾手可得。福禍相依，不要太悲觀，財運不濟讓你懂得了開源節流的重要，這種收穫也是一筆不小的財富。

愛情運：★★★☆☆

懂得與伴侶進行深層的心靈溝通，感情得以昇華；單身者孤獨感襲上心頭，想找個人陪伴。

事業運：★★★☆☆

聽到別人在你耳邊閒言閒語，但你能一笑而過，不去計較，好的心態讓你舒服的度過一天！

財運：★★☆☆☆

宜防精神不佳而造成財物損失。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-21:00硃砂紅

開運方位：東南方向

水瓶座

人際關係上應對得宜、技巧圓滑。

整體運：★★★★★

與人交往時懂得適時吹捧，言辭間又不失謹慎；特別是與異性間的相處，溝通會很愉快，對方會加深對你的良好印象；在購物網購物能挑到你喜歡的、價格又便宜的商品，內心滿足。

愛情運：★★★★☆

戀愛成熟者適合訂婚；單身者在咖啡廳、茶館容易有美麗的邂逅，好好把握！

事業運：★★★★★

有時間多和長輩們交流，他們會給你很多的建議，這些來自他們累積的經驗之談會讓你大有收穫。

財運：★★★★☆

哇！令人羨慕的財運，正財偏財都有咧！打麻將要連莊自摸都不是難事喔！

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-16:00祖母綠

開運方位：正東方向

雙魚座

錢財在外，多向外活動可拓展財源。

整體運：★★★☆☆

顯得慵懶，有好吃懶做的傾向，待在家裡易與另一半起衝突，家中難得安寧。出門走動走動，瞭解市場訊息，會讓你有意外收穫，有機會從一句不起眼的廣告詞中獲得商機。晚上有機會與好友聚會，獲得各種資訊。

愛情運：★★☆☆☆

對方的寬容與成熟，讓你感受到濃濃的愛意與溫存；單身者別急於戀愛，先從朋友做起吧。

事業運：★★★☆☆

平順的一天，表現自我才華者可換來讚賞與認同；虛榮浮華者則遭到排擠。

財運：★★★★☆

好口才帶來好財運，只要運用得當，進財就會相當順利。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：04:00-06:00珠貝白

開運方位：正北方向





