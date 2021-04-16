每日星座運勢／金牛工作充實利創作 說話有說服力

2021-04-16

牡羊座

適當安排運動，會讓你身心愉快。

整體運：★★☆☆☆

感情出現微妙變化，你的熱情會遇到對方的冷漠，內心頗有不平，需自我調適。健康方面會出現小小的狀況，小心因不良的生活習慣而導致精神不振，需合理安排作息，適當運動。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人彼此間的互動減少，感情易變淡；單身者與異性接觸的機會多，但仍感寂寞。單身者有機會結識極具異域風情的異性；戀愛中的人多安排約會，容易有驚喜。

事業運：★★☆☆☆

不好的情緒往往會影響你的判斷力，好好梳理一下心情，讓工作進展更順利！

財運：★☆☆☆☆

財運不穩定，要克制衝動。大筆金錢支出要多與家人商量，孤注一擲會損失慘重。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-20:00珍珠白

開運方位：東南方向

金牛座

靈感不斷，有利創作。

整體運：★★★★★

說話有說服力，易得到他人賞識，名聲可望彰顯。有時間不妨多閱讀，可激發靈感，讓你收穫不少。文職、策劃工作者易有靈感，特別是晚上文思泉湧，易有不錯的創作出爐。

愛情運：★★★★★

愛情旺旺日。今日的異性緣太好了，快對喜歡的人放電吧！

事業運：★★★★☆

一切都很正常，實力會真實展露出來。

財運：★★★★☆

財運不錯的一天，只要積極地開拓，就能有收穫，對商務、業務、開發工作者影響較大。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-13:00鉑金灰

開運方位：西南方向

雙子座

愛情的魔力讓你心情飛揚。

整體運：★★★★☆

在愛情的滋潤下，整個人都容光煥發，多能以積極樂觀的心態應對難題，緊張、繁忙的工作也就不會覺得辛苦，反而幹勁十足。今天會有影響睡眠品質和有害身體健康的情況出現。

愛情運：★★★★★

桃花運強強滾的一天，你身上散發的氣息容易吸引異性的目光；有時一不小心，就會引來不喜歡的蜜蜂、蝴蝶喔！

事業運：★★★★☆

考驗表達力與溝通力的日子，如何與上司溝通協調將決定今天工作能否順利進行。

財運：★★★☆☆

今日貪念、物慾、投機念頭比較重，消費慾望大，不妨趁今日滿足自己的慾念，總比拿去亂賭來得好！

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-16:00杜鵑粉

開運方位：正東方向

巨蟹座

獲得親友的關心，心情愉快。

整體運：★★★☆☆

今天會遇到許多事情，需要花錢的地方較多，但能因此而獲得友誼與快樂。工作上有機會接觸到新的領域，特殊才藝可望淋漓盡致的發揮。遇到困難或是感到鬱悶時，不妨向親友訴說，會得到幫助。

愛情運：★★★☆☆

單身者無心戀愛，很享受愜意、自由的單身生活；有伴侶者感情生活平順。

事業運：★★★★☆

觀察力增強，可多觀察、思考，涉足新的工作領域，會有不錯的成效。

財運：★★☆☆☆

財運容易受到外力干擾，除了有花冤枉錢的傾向，也恐會因工作上的需要而花錢。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00薔薇粉

開運方位：西北方向

獅子座

容易出錯的一天。

整體運：★★☆☆☆

所有的事情認真查核後再做，跟戀人說話，不要隨隨便便毫無遮攔，一個不留神就把對方給惹火了；簽合約前仔細閱讀合約，以免吃虧；工作方面，在文案的處理上，最要留心。

愛情運：★★★☆☆

有機會結識新的異性朋友，單身者有喜歡的對象，不妨深入交往，加深彼此的瞭解！

事業運：★★☆☆☆

看問題過於理想化，工作中隱藏的問題將逐漸浮出水面，特別是企劃案，疏漏較多，需耐心修正。

財運：★★☆☆☆

財運波動性頗強，愈是有錢的人財務波動性愈大。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-11:00琥珀橙

開運方位：正南方向

處女座

情緒不佳，注意調節。

整體運：★☆☆☆☆

今天沒有什麼心情理財，身體不太舒適，做什麼都提不起勁來。工作中比較鬱悶，繁雜的任務無法按時完成，自己倍感沮喪。還好，戀人的細心照料讓你疲憊的心又得到不少安慰。

愛情運：★★★☆☆

注意提升精神生活，避免壓力過大，容易得到呵護疼愛，會有不少溫柔體貼的追求者喔！

事業運：★☆☆☆☆

今日的事業糟透了，大部分是個人判斷錯誤所引起的，尤其是與金錢相關的領域，不宜做任何重大的金錢決策。

財運：★☆☆☆☆

金錢困擾多多，恐有難言之隱，也容易為財而與人發生口角爭執，損失錢財的機率高。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-22:00珠貝白

開運方位：正西方向

天秤座

天降奇緣，讓今天成為值得記憶的時刻。

整體運：★★★☆☆

今天周遭彌漫著頗為濃厚的戀愛氣息，若有親朋好友熱心為你介紹，一定不要害羞拒絕。財運方面適合賺取正財，投機取巧容易血本無歸，對於他人的小道消息也別輕信。工作上有與人合作的機會，而且你能夠提出有創意的構想，易獲得好評。

愛情運：★★★☆☆

別冷落了另一半，有時間不妨邀約伴侶去看一場浪漫的愛情電影，可讓感情迅速升溫。

事業運：★★★★☆

想要拼拼看的心理，會讓你超時工作，滿腦子不停歇的思索如何布局，也會主動尋覓新契機。

財運：★★☆☆☆

今日易有金錢上的困難，有大筆資金流失，此運對經商者不利。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：04:00-06:00夕陽橙

開運方位：正北方向

天蠍座

運勢佳，與人分享快樂心情會很滿足。

整體運：★★★★☆

異性緣佳，單身者表白機會多，但比較衝動，當心弄巧成拙。財運不錯，適合投資，有機會獲得豐厚回報，讓你笑得合不攏嘴。晚上有喜事降臨，可以約朋友慶祝一番，讓大家分享你的喜悅之情。

愛情運：★★★☆☆

想戀愛但眼光太高，有不錯的異性靠近卻難看上眼；已婚者對伴侶的期待越高失望也越大。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是個忙碌的一天。少有機會閒下來，那就去忙吧！

財運：★★★★★

財運好到讓人羨慕、眼紅，是適合投資理財的好日子，股票族有機會撈一筆咧！千萬別錯過今日的大好財運喔！

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-10:00玳瑁棕

開運方位：東北方向

射手座

易遇到心思細膩的對象。

整體運：★★★☆☆

單身者對自己顯得沒有信心，但沉默與內斂反而能為你贏得異性的好感。做投資分析，會獲得意想不到的訊息。工作上容易曲解合作夥伴的用意，導致工作進展較慢，甚至有受阻的危險。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人，感情進展平順，適時製造一些驚喜，有利感情迅速升溫。

事業運：★★☆☆☆

事業運不穩定，脾氣上顯得急躁、不耐煩，可別意氣用事而誤了大事。

財運：★★★★☆

心情愉悅，投資者因獲利而內心暢快。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-22:00乳酪白

開運方位：西北方向

摩羯座

多讚美身邊的人，快樂無限。

整體運：★★★★☆

今天桃花運不錯，會有意料之外的相遇，要抓住機會！購物運不錯，不妨上街逛逛，可以買到令你稱心如意的商品。工作上遇到小麻煩，不妨上網查一下資料，就能夠找到解決之道。

愛情運：★★★★☆

夫妻間的愛情生活頗有新意，在一起有談不完的話題；單身者參加聚會，易邂逅浪漫愛情！

事業運：★★★☆☆

整個人都充滿了活力，對新的工作或任務能積極備戰，先前進行之事也可望有好結果，讓你自信心大增，不過，你在同事之間的評價與你的表現並非完全名副其實。

財運：★★★☆☆

財運一般，見好就收，別太貪心。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-11:00琉璃銀

開運方位：正北方向

水瓶座

貪玩的一天。

整體運：★★★☆☆

今天你總想著玩，很難把心思放在工作、學習上，辦事效率自然也不高。跟戀人約會能想出一些不錯的小點子，玩得很開心，但玩起來會忘了自己的經濟狀況；不加以控制，會嚴重超支哦！

愛情運：★★★★☆

愛情運佳，單身者懷著愉快的心情與身邊的異性接觸，戀愛機會將悄然降臨！

事業運：★★★☆☆

需要你處理的事情大多都比較繁瑣，因此工作時要特別細心，否則很容易因為某個小問題而影響全局。

財運：★★☆☆☆

金錢上容易遇到小麻煩，不利於投機或賭博，以免惹來一身腥。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-08:00寶石藍

開運方位：正西方向

雙魚座

多注意工作細節。

整體運：★★☆☆☆

戀愛對象突然有種嫌棄你的感覺，不如暫時分開一下，讓雙方確定一下各自的心意；進財難度大大超出你的想像，令你有些猝不及防；手忙腳亂的時候更要注意細節，這樣會幫你節省更多的時間。

愛情運：★★☆☆☆

愛是相互的，不用總遷就對方。覺得心裡有委屈就說出來，別自己硬撐著。

事業運：★★★☆☆

投入到具體事務中難有大的進展，不妨制訂日後的工作計劃，有所準備才能夠把握機會。

財運：★★☆☆☆

貪小便宜，小心佔朋友便宜而引人反感。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：20:00-22:00夕陽橙

開運方位：西北方向





