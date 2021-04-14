每日星座運勢／天蠍留意自己的態度 廣告詞現商機

2021-04-14

牡羊座

購物運較好的一天。

整體運：★★★☆☆

愛情需要兩個人共同經營，夫妻在溝通時意見不合的機率高，需要你先做出讓步，才不會發生劇烈的爭執。喜愛購物的人今天是不錯的好機會，許多幸運的事情正在向你招手呢！此外，亮麗的打扮也能為好運加分哦！

愛情運：★★☆☆☆

有隨波逐流或是被動等待的傾向，很難遇到不請自來的好緣份，還易錯過良緣。

事業運：★★★☆☆

合理的安排作息時間，不要安排太多的娛樂活動，過度的玩樂會讓你失去工作的激情。

財運：★★★★☆

財運佳，四處充滿商機，適合運用口才開發財源，進帳豐厚。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-16:00雪花銀

開運方位：東南方向

金牛座

期待值不宜過高哦！

整體運：★★☆☆☆

今天會有小驚喜哦！最好是不動聲色，等待反而會令你嘗到更甜蜜的幸福感覺；偏財運不濟，難有錢財進帳，不如轉攻為守，這樣財運才有突破；不懂活躍氣氛不要緊，不過當同事們聊天的時候還是要適當給予回應才好。

愛情運：★★★☆☆

對愛情顯得照顧不周，心思更多的是放在事業上，對錢財的規劃更有興趣。

事業運：★★★☆☆

情緒不錯，對人對事都特別寬容，不過，工作容易鬆懈，應有所拿捏才好。

財運：★★☆☆☆

在投資上投機心不宜太重，小心被套牢哦。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00薰衣草紫

開運方位：正西方向

雙子座

財運佳，投資易有收穫。

整體運：★★★★★

今天容易有不錯的收入，特別是與人合作的事務，容易看到成效，收益不錯。偏財運也很旺盛，可以玩玩樂透試試手氣。今天少有時間談情說愛，會把心思投入到工作當中，動力很強，易有成就感。

愛情運：★★★★☆

今日是談情說愛的好日子，想要團隊活動或是單獨約會，都很不錯咧！

事業運：★★★★☆

今天是事業忙碌的一天！這會讓你感到辛苦喔，可是辛苦中能得到快樂的成就感。

財運：★★★★★

今日充滿了消費的慾望，那就花點錢來滿足內心的消費慾望囉！比較幸運的是，今日眼光不錯，容易選到物超所值的好東西。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：18:00-20:00辣椒紅

開運方位：正南方向

巨蟹座

今天不宜行動，以靜制動為上策。

整體運：★☆☆☆☆

今天愛情運弱，感覺沒什麼激情，不宜表白。財運方面，今天的花費過大，有點入不敷出的感覺。工作上有不錯的表現機會，但在表現上欠缺方法，想法、意見要獲得上司認同頗為費勁。

愛情運：★☆☆☆☆

今日你處理疑難雜症的能力較差，遇到爭執時不要急著解釋，先認錯、息事寧人比較要緊。

事業運：★★★☆☆

工作方面運勢平穩，也有晉升的機會，不過，也容易招人眼紅，要注意處理好人際關係。

財運：★☆☆☆☆

金錢上不太如意，得失心重，不要輕易嘗試高風險的金錢活動。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：16:00-18:00金桔綠

開運方位：東南方向

獅子座

不畏懼失去，才易有所得。

整體運：★★★★☆

愛情運勢達到最高點，你喜歡的對象其實也在關注你。記住：放下不快樂，才能在生活中重新找到快樂！失去學習興趣的學生，在老師及同學的幫助下，有了重新認識自己的機會，繼而再次燃起希望。

愛情運：★★★★★

愛情運非常旺，適合扮演主動者的角色。想要告白，就要把握今日的良機；戀愛中人，不妨主動的安排該去哪兒約會。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，做點例行公事吧！下午時刻容易感到力不從心，那就把腳步放緩，不要把自己逼得太緊了。

財運：★★★☆☆

慾望多的一天，對於物質的企圖心特強，相對的賭性也會增強，花錢也特別的大手筆咧！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-20:00和闐玉白

開運方位：東北方向

處女座

對方的神秘感讓你很著迷。

整體運：★★★☆☆

單身者易受獨來獨往型的異性吸引，不如先把好感藏在心裡，這樣反而有益於感情的培養。事業上有重操舊業的好時機，發展趨勢良好。求職者易從眾多求職者中脫穎而出，得到期待已久的工作機會。

愛情運：★★★★☆

戀情在不斷升溫，對情人有依賴感，甜蜜溫馨，若能適當地分開一下，愛會更濃烈喔！

事業運：★★★☆☆

在高難度的工作中有表現的機會，但你易產生退縮的念頭。別把機會當風險，應把握好大方向就趕快行動，以免錯過機會。

財運：★★☆☆☆

今日有花錢的衝動，花錢也有不計成本的傾向，要注意仔細評估，免得買到不好的物品！

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-10:00秋葵綠

開運方位：東北方向

天秤座

機會暗藏在小事之中。

整體運：★★★☆☆

今天黃昏之時很適合約心儀的異性共進晚餐，彼此能暢所欲言，吃得也很開心；財運不錯，參加購物抽獎之類的活動，獲獎機率很高；工作上前期遺留下來的問題，都堆積到今天處理，讓你手忙腳亂。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情上雖然偶爾會有一些爭執，但不會影響彼此的感情！

事業運：★★☆☆☆

職場恐有小人在背後作梗，與同事合作公事時，最好制定詳細計劃以及完成時間明細表，步步跟進，以防遺漏。

財運：★★★★☆

財運不錯，是投資的好時機。有投資打算者不妨與有經驗的人士討論評估一番，容易獲利！

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-07:00芙蓉晶粉

開運方位：東北方向

天蠍座

需主動向外尋求錢財機會。

整體運：★★★★☆

顯得慵懶，有好吃懶做的傾向，待在家裡易與另一半起衝突，家中難得安寧。出門走動走動，了解市場消息，會讓你有意外收穫，有機會從一句不起眼的廣告詞中發現商機。晚上有機會與好友聚會，獲得各種資訊。

愛情運：★★★☆☆

今日會有不錯的愛情運，異性緣很好，會有不少異性主動找你搭訕。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，心態上略顯叛逆，討厭別人差遣，要多留意自己的態度，免得一不小心就跟上司槓上囉！

財運：★★★★☆

財運還不錯，有小額的暗財、偏財運，適合藏私房錢，有利裝窮。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00杜鵑粉

開運方位：正東方向

射手座

運勢較差，情緒混亂的一天。

整體運：★★☆☆☆

工作上會遇到棘手的問題，易引起暴躁的脾氣，難以冷靜下來。可以聽聽音樂，做幾個深呼吸，盡量放鬆心情，才能找到問題的原因。財運較差，捏緊荷包免得無法控制購物的衝動，致使錢財不知不覺流失。

愛情運：★★★☆☆

倘若兩個人在一起覺得有點黏膩了，可以適當分開一段時間，會有小別勝新婚的喜悅喔！

事業運：★★☆☆☆

有些以自我為中心，聽不進其他人的意見，這樣的態度會讓你的工作很難完成進度。

財運：★★☆☆☆

財運不太好，注意入不敷出，寅吃卯糧。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-20:00水晶紫

開運方位：正東方向

摩羯座

留心說話語氣，平和表達。

整體運：★★★☆☆

今天愛情運不錯，相約戀人一起看場愛情電影，或者去河畔吹吹風，都是不錯的選擇。財運方面比較平常，沒有什麼特別的變動。工作中易與同事起口舌之爭，需注意自己的言行，一些無謂的爭執能免則免。

愛情運：★★★★☆

適合表白的日子。暗戀者可大膽說出你的愛，容易獲得滿意的回應！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，不太想工作卻偏偏有一堆事情要忙，聽點音樂會許能稍加改善！

財運：★★★☆☆

賺錢機會有限，還是務實一點，別做白日夢唷！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-16:00遠洋藍

開運方位：東北方向

水瓶座

容易因金錢煩惱的一天。

整體運：★★☆☆☆

不必擔憂暫時的周轉不靈，可以向親友求助來解決燃眉之急。工作進展還算順利，不過還是需要提高效率，若延誤進程會讓你難以應付。在家待著時，注意室內的通風透氣，對身體健康有利。

愛情運：★★☆☆☆

對另一半的愛要用言語和行動表達出來，你的誠意會令對方很感動喔！

事業運：★★★☆☆

偶爾聽取他人的意見，對你往後的工作才會有幫助。

財運：★★☆☆☆

頻頻轉變賺錢方式，略顯欠缺長期眼光。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-08:00珍珠白

開運方位：正東方向

雙魚座

很有衝勁，積極進取。

整體運：★★★★☆

今天在工作上很有成就感，自己的構想得到老闆的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不是很足，宜多與異性交流，培養自己的自信心，有助於覓到桃花。偏財運不錯，抽獎、樂透等都可以試試，會有意外收穫。

愛情運：★★★☆☆

關心對方固然是好事，如果管太緊，會令對方吃不消喔！

事業運：★★★★★

事業運很不錯，企圖心也旺盛，對事物充滿鬥志與熱忱，是表現個人專業以及優勢的好機會。

財運：★★★★☆

投資和儲蓄兼顧，金錢為你帶來快樂，也為你帶來成就感和生活上的安全感。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-23:00硃砂紅

開運方位：西南方向





