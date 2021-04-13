每日星座運勢／雙子可與同事多互動 購物留意日期
2021-04-13
牡羊座
運勢弱，沉著應變方能擺脫煩憂。
整體運：★★☆☆☆
別把工作當成兒戲，一不留神就會出現差錯，補救工作會花費更多精力。感情易有波瀾，在戀人面前太過隨意，滿口髒話的行為會讓對方感覺不舒服，別貪圖一時的口舌之快才好。
愛情運：★★☆☆☆
單身者多與異性朋友聯絡，聊聊心事；戀愛中的人很依賴戀人，讓對方感覺被需要。
事業運：★★☆☆☆
意志消沉，缺乏奮鬥的慾望，做事時容易分神而差錯百出。
財運：★★★☆☆
金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今天你對金錢比較計較，得失心有點重唷！
貴人星座：射手座
幸運數字：1
吉時吉色：05:00-06:00水鑽藍
開運方位：正南方向
金牛座
有利推行新計劃，收效良好。
整體運：★★★☆☆
因忙於工作，難以顧及感情，對另一半也少了些許耐性，但多能得到對方的諒解。工作需付出較大的努力，付出易有收獲。創業者與合作夥伴會發生意見不和的情形，若太過固執要小心金錢損失。
愛情運：★★★☆☆
愛情運較普通，單身者太過保守易錯過良緣，大膽直接的表白易取勝。
事業運：★★★★☆
異性貴人運較強，遇到難題時可積極與公司裡的異性交流，有助於解決疑惑，萌生新的創意。
財運：★★☆☆☆
不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要避免任何舉動，損失就會少一點！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：21:00-22:00古銅青
開運方位：東南方向
雙子座
平靜的一天，知足則易感到愜意。
整體運：★★★★☆
距離是一種升溫劑，真正相愛的人才能體會到這一點，有了變化不妨讓對方知道。財運較普通，難有驚喜，今天還是踏實做事吧！工作較順利，上司對你很放心，讓你放鬆不少；不過，可別玩過頭哦！
愛情運：★★★★☆
適合戀愛的日子，只要三言兩語就能激起兩人愛的火花。此外，你渴望近距離的接觸，讓兩人關係快速進展，但在相處過程中也要保持耐心才行。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，若能秉持快樂的心情來工作，趁著休息時間與同事多互動，會讓你倍感開心。
財運：★★★☆☆
今日有損財跡象，購物時多留意商標和生產日期，小心買到過期商品。
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：12:00-13:00深海藍
開運方位：東北方向
巨蟹座
應避免和對手的硬拚。
整體運：★★☆☆☆
對愛情有著強烈的渴望，但是心急吃不了熱豆腐，好時機還需耐心等待；沉浸在過去的成功之中，現實的重重阻力擺在面前，不敢付出行動；工作中會出現強勁的競爭對手，但與之硬拚卻難獲得成功，心平氣和於今天才是成功的保證。
愛情運：★★☆☆☆
對愛人顯得挑剔，總希望對方能按照你的意願行事，這未免太主觀，要多為對方著想唷！
事業運：★★★☆☆
心情起伏不定，遇到複雜點的任務就讓你感到特別煩心，並容易對現有的工作產生不滿。
財運：★★☆☆☆
財運呈現起伏狀，謹慎投資。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：7
吉時吉色：09:00-11:00蕃茄紅
開運方位：西北方向
獅子座
要求有些過高。
整體運：★★★☆☆
今天易想起過往的人事物，以致頻頻發呆，會讓另一半不知所措。財運欠佳，盤算開支，過得有些困難拮据。工作上喜歡發號施令，令同事不悅。
愛情運：★★★☆☆
戀愛機會較多，多與親友互動，可獲得多方訊息，讓你有機緣遇到有緣人。
事業運：★★★☆☆
重點是處理好與上司的協調關係，懂得忍讓、妥協，才能更好地溝通，避免矛盾。
財運：★★☆☆☆
花錢享福的好日子，手邊有閒錢時，不妨去做頭髮、買漂亮的衣服、品嚐美食！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：8
吉時吉色：10:00-12:00葡萄紫
開運方位：東北方向
處女座
情緒不穩定，難以承受挫折。
整體運：★★☆☆☆
心理承受能力較差的一天，愛情、事業會遇到一些不如意的事，讓你有些悶悶不樂，也會沒來由地發脾氣，特別是對親近的人，顯得暴躁。可以花些錢買些自己喜歡的東西，心情會好很多。
愛情運：★★☆☆☆
單身者雖然很渴望戀愛，但對另一半挑剔的眼光卻容易讓你與愛情擦肩而過。
事業運：★★☆☆☆
感覺不太順心，工作常出小狀況，讓你覺得有小人作祟。其實根本沒有這回事，做事專心點吧！
財運：★★★☆☆
有機會與朋友吃喝玩樂，享受輕鬆快樂的美好時光，當然，錢財也會花掉不少。
貴人星座：獅子座
幸運數字：0
吉時吉色：08:00-10:00蘋果綠
開運方位：西北方向
天秤座
切忌將對方的缺點常掛嘴邊。
整體運：★☆☆☆☆
常拿伴侶的不足與別人的優點做比較，不僅會讓他厭煩，更會使他喪失進取心；工作上承受壓力大，遇事需沉得住氣，煩悶時可放點音樂讓心情舒緩些；小忍成事，大忍成仁，「忍」是你今天的必修課。
愛情運：★☆☆☆☆
情緒易受感情影響，不利談論感情。單身者切莫招惹桃花，易惹禍上身。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，既定的行程容易受到他人的改變，而且今日對於變化性高的事物不太容易接受，因而容易心生反感。
財運：★★☆☆☆
不要太貪心，要知足常樂，否則徒增煩惱與糾紛。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：22:00-23:00檸檬綠
開運方位：正南方向
天蠍座
不要期望太高。
整體運：★★★☆☆
因為抱著太大期待，後來卻發現沒有想像般的完美，失望之餘可能會在無意中傷了他人；喜得年長異性幫助，工作進展快速，可乘勝追擊；偏財風吹得強勁，抽獎、小賭、買彩券，均能有所斬獲。
愛情運：★★★☆☆
戀人之間容易因小事而爭吵，但很快能和好；單身者易有觸景生情的傷感情緒萌生。
事業運：★★★★☆
運勢對主管階層以及業務工作者特別有利，付出與收獲成正比，只要勤於動口、跑腿，就能有不錯的收獲！
財運：★★★★☆
有不錯的賺錢機會，注意把握。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：18:00-20:00苔蘚綠
開運方位：正南方向
射手座
膠著的事情能出現轉圜的餘地。
整體運：★★★★☆
單戀或暗戀者今天有向對方告白的機會，不管對方是接受還是拒絕，對你都是全新的開始；前段時間起色不大或出現虧損的投資產品，可望得貴人相助，出現轉機；頭腦靈活，企劃、設計、文字編輯工作者能獲得新靈感。
愛情運：★★★★☆
桃花運強，有機會與心儀的異性單獨交談，要好好把握這個千載難逢的機會！
事業運：★★★★☆
運勢佳，有機會獲得上司、長輩的照顧；爭取時主動一點，你會有更好的表現。
財運：★★★☆☆
實質的財務收益增加。
貴人星座：天秤座
幸運數字：6
吉時吉色：05:00-07:00石榴紅
開運方位：正南方向
摩羯座
貴人運很強。
整體運：★★★☆☆
與戀人間會為瑣碎之事而發生口角，不要太在意，當作是感情生活中的小插曲就好；財運頗旺，易從他人身上獲取利益；不放棄是最好的工作態度，即使遇到困難，也要勇往直前，這樣關鍵時刻才有峰回路轉的可能。
愛情運：★★☆☆☆
想表白？還是再忍耐一下吧，心急吃不了熱豆腐，水到自然渠成。
事業運：★★★☆☆
工作有效率，閒暇時間多，但你反而覺得空虛，不妨下班後約同事一起健身、娛樂，既能豐富生活還能增進感情。
財運：★★★★★
財運較旺盛，資金充足，有利落實投資計劃，會有一筆可觀收入。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：2
吉時吉色：14:00-15:00深海藍
開運方位：正東方向
水瓶座
一些新的改變會讓你收益良多。
整體運：★★★★☆
今天財運比較不錯，敢於冒險又心思細膩的你適合發展全新的投資方式。事業上的發展比較順利，新的合作方案會讓你充滿了鬥志。換個環境、換一種新的姿勢，視覺和感官的刺激會讓你的性慾高漲，與他在翻雲覆雨中用身體和靈魂感受彼此的愛。
愛情運：★★★★★
今日特別思念心上人，很想看看對方、抱抱對方喔！單身者有機緣遇到欣賞你的對象。
事業運：★★★☆☆
忙得暈頭轉向，會希望自己有三頭六臂或是會分身術，才不至於讓你感到既忙碌又狼狽。
財運：★★★★☆
在投資上不宜太保守，該出手時就出手！
貴人星座：金牛座
幸運數字：8
吉時吉色：08:00-10:00羽絨白
開運方位：東北方向
雙魚座
萬事如意，易被照顧。
整體運：★★★★★
對方的一舉一動都是為了你，有一種倍受愛護的滿足感，但不要太得意，若想牢牢抓住對方，還應懂得珍惜他的付出！沒有金錢上的煩惱，有足夠花的閒錢，偶爾拿一點出來給家人，也算盡盡孝心。
愛情運：★★★★★
感情超級豐富的一天，很容易就感動！單身者有異性對你稍微好一點，你就被電到囉！
事業運：★★★★☆
今日事業運還不錯，會比平時忙碌些，而且疑難雜症也比較多，但只要冷靜地應對，相信難不倒你的！
財運：★★★★☆
財運不錯的一天，只要積極地運作，不難有收穫，對於商務、業務、開發工作者的影響較大。
貴人星座：雙子座
幸運數字：3
吉時吉色：17:00-19:00深海藍
開運方位：正南方向
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