每日星座運勢／雙子可與同事多互動 購物留意日期

2021-04-13

牡羊座

運勢弱，沉著應變方能擺脫煩憂。

整體運：★★☆☆☆

別把工作當成兒戲，一不留神就會出現差錯，補救工作會花費更多精力。感情易有波瀾，在戀人面前太過隨意，滿口髒話的行為會讓對方感覺不舒服，別貪圖一時的口舌之快才好。

愛情運：★★☆☆☆

單身者多與異性朋友聯絡，聊聊心事；戀愛中的人很依賴戀人，讓對方感覺被需要。

事業運：★★☆☆☆

意志消沉，缺乏奮鬥的慾望，做事時容易分神而差錯百出。

財運：★★★☆☆

金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今天你對金錢比較計較，得失心有點重唷！

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-06:00水鑽藍

開運方位：正南方向

金牛座

有利推行新計劃，收效良好。

整體運：★★★☆☆

因忙於工作，難以顧及感情，對另一半也少了些許耐性，但多能得到對方的諒解。工作需付出較大的努力，付出易有收獲。創業者與合作夥伴會發生意見不和的情形，若太過固執要小心金錢損失。

愛情運：★★★☆☆

愛情運較普通，單身者太過保守易錯過良緣，大膽直接的表白易取勝。

事業運：★★★★☆

異性貴人運較強，遇到難題時可積極與公司裡的異性交流，有助於解決疑惑，萌生新的創意。

財運：★★☆☆☆

不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要避免任何舉動，損失就會少一點！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-22:00古銅青

開運方位：東南方向

雙子座

平靜的一天，知足則易感到愜意。

整體運：★★★★☆

距離是一種升溫劑，真正相愛的人才能體會到這一點，有了變化不妨讓對方知道。財運較普通，難有驚喜，今天還是踏實做事吧！工作較順利，上司對你很放心，讓你放鬆不少；不過，可別玩過頭哦！

愛情運：★★★★☆

適合戀愛的日子，只要三言兩語就能激起兩人愛的火花。此外，你渴望近距離的接觸，讓兩人關係快速進展，但在相處過程中也要保持耐心才行。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，若能秉持快樂的心情來工作，趁著休息時間與同事多互動，會讓你倍感開心。

財運：★★★☆☆

今日有損財跡象，購物時多留意商標和生產日期，小心買到過期商品。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-13:00深海藍

開運方位：東北方向

巨蟹座

應避免和對手的硬拚。

整體運：★★☆☆☆

對愛情有著強烈的渴望，但是心急吃不了熱豆腐，好時機還需耐心等待；沉浸在過去的成功之中，現實的重重阻力擺在面前，不敢付出行動；工作中會出現強勁的競爭對手，但與之硬拚卻難獲得成功，心平氣和於今天才是成功的保證。

愛情運：★★☆☆☆

對愛人顯得挑剔，總希望對方能按照你的意願行事，這未免太主觀，要多為對方著想唷！

事業運：★★★☆☆

心情起伏不定，遇到複雜點的任務就讓你感到特別煩心，並容易對現有的工作產生不滿。

財運：★★☆☆☆

財運呈現起伏狀，謹慎投資。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-11:00蕃茄紅

開運方位：西北方向

獅子座

要求有些過高。

整體運：★★★☆☆

今天易想起過往的人事物，以致頻頻發呆，會讓另一半不知所措。財運欠佳，盤算開支，過得有些困難拮据。工作上喜歡發號施令，令同事不悅。

愛情運：★★★☆☆

戀愛機會較多，多與親友互動，可獲得多方訊息，讓你有機緣遇到有緣人。

事業運：★★★☆☆

重點是處理好與上司的協調關係，懂得忍讓、妥協，才能更好地溝通，避免矛盾。

財運：★★☆☆☆

花錢享福的好日子，手邊有閒錢時，不妨去做頭髮、買漂亮的衣服、品嚐美食！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00葡萄紫

開運方位：東北方向

處女座

情緒不穩定，難以承受挫折。

整體運：★★☆☆☆

心理承受能力較差的一天，愛情、事業會遇到一些不如意的事，讓你有些悶悶不樂，也會沒來由地發脾氣，特別是對親近的人，顯得暴躁。可以花些錢買些自己喜歡的東西，心情會好很多。

愛情運：★★☆☆☆

單身者雖然很渴望戀愛，但對另一半挑剔的眼光卻容易讓你與愛情擦肩而過。

事業運：★★☆☆☆

感覺不太順心，工作常出小狀況，讓你覺得有小人作祟。其實根本沒有這回事，做事專心點吧！

財運：★★★☆☆

有機會與朋友吃喝玩樂，享受輕鬆快樂的美好時光，當然，錢財也會花掉不少。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-10:00蘋果綠

開運方位：西北方向

天秤座

切忌將對方的缺點常掛嘴邊。

整體運：★☆☆☆☆

常拿伴侶的不足與別人的優點做比較，不僅會讓他厭煩，更會使他喪失進取心；工作上承受壓力大，遇事需沉得住氣，煩悶時可放點音樂讓心情舒緩些；小忍成事，大忍成仁，「忍」是你今天的必修課。

愛情運：★☆☆☆☆

情緒易受感情影響，不利談論感情。單身者切莫招惹桃花，易惹禍上身。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，既定的行程容易受到他人的改變，而且今日對於變化性高的事物不太容易接受，因而容易心生反感。

財運：★★☆☆☆

不要太貪心，要知足常樂，否則徒增煩惱與糾紛。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-23:00檸檬綠

開運方位：正南方向

天蠍座

不要期望太高。

整體運：★★★☆☆

因為抱著太大期待，後來卻發現沒有想像般的完美，失望之餘可能會在無意中傷了他人；喜得年長異性幫助，工作進展快速，可乘勝追擊；偏財風吹得強勁，抽獎、小賭、買彩券，均能有所斬獲。

愛情運：★★★☆☆

戀人之間容易因小事而爭吵，但很快能和好；單身者易有觸景生情的傷感情緒萌生。

事業運：★★★★☆

運勢對主管階層以及業務工作者特別有利，付出與收獲成正比，只要勤於動口、跑腿，就能有不錯的收獲！

財運：★★★★☆

有不錯的賺錢機會，注意把握。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：18:00-20:00苔蘚綠

開運方位：正南方向

射手座

膠著的事情能出現轉圜的餘地。

整體運：★★★★☆

單戀或暗戀者今天有向對方告白的機會，不管對方是接受還是拒絕，對你都是全新的開始；前段時間起色不大或出現虧損的投資產品，可望得貴人相助，出現轉機；頭腦靈活，企劃、設計、文字編輯工作者能獲得新靈感。

愛情運：★★★★☆

桃花運強，有機會與心儀的異性單獨交談，要好好把握這個千載難逢的機會！

事業運：★★★★☆

運勢佳，有機會獲得上司、長輩的照顧；爭取時主動一點，你會有更好的表現。

財運：★★★☆☆

實質的財務收益增加。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-07:00石榴紅

開運方位：正南方向

摩羯座

貴人運很強。

整體運：★★★☆☆

與戀人間會為瑣碎之事而發生口角，不要太在意，當作是感情生活中的小插曲就好；財運頗旺，易從他人身上獲取利益；不放棄是最好的工作態度，即使遇到困難，也要勇往直前，這樣關鍵時刻才有峰回路轉的可能。

愛情運：★★☆☆☆

想表白？還是再忍耐一下吧，心急吃不了熱豆腐，水到自然渠成。

事業運：★★★☆☆

工作有效率，閒暇時間多，但你反而覺得空虛，不妨下班後約同事一起健身、娛樂，既能豐富生活還能增進感情。

財運：★★★★★

財運較旺盛，資金充足，有利落實投資計劃，會有一筆可觀收入。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-15:00深海藍

開運方位：正東方向

水瓶座

一些新的改變會讓你收益良多。

整體運：★★★★☆

今天財運比較不錯，敢於冒險又心思細膩的你適合發展全新的投資方式。事業上的發展比較順利，新的合作方案會讓你充滿了鬥志。換個環境、換一種新的姿勢，視覺和感官的刺激會讓你的性慾高漲，與他在翻雲覆雨中用身體和靈魂感受彼此的愛。

愛情運：★★★★★

今日特別思念心上人，很想看看對方、抱抱對方喔！單身者有機緣遇到欣賞你的對象。

事業運：★★★☆☆

忙得暈頭轉向，會希望自己有三頭六臂或是會分身術，才不至於讓你感到既忙碌又狼狽。

財運：★★★★☆

在投資上不宜太保守，該出手時就出手！

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-10:00羽絨白

開運方位：東北方向

雙魚座

萬事如意，易被照顧。

整體運：★★★★★

對方的一舉一動都是為了你，有一種倍受愛護的滿足感，但不要太得意，若想牢牢抓住對方，還應懂得珍惜他的付出！沒有金錢上的煩惱，有足夠花的閒錢，偶爾拿一點出來給家人，也算盡盡孝心。

愛情運：★★★★★

感情超級豐富的一天，很容易就感動！單身者有異性對你稍微好一點，你就被電到囉！

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，會比平時忙碌些，而且疑難雜症也比較多，但只要冷靜地應對，相信難不倒你的！

財運：★★★★☆

財運不錯的一天，只要積極地運作，不難有收穫，對於商務、業務、開發工作者的影響較大。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-19:00深海藍

開運方位：正南方向





