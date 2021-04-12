每日星座運勢／處女風趣幽默得人緣 交際獲得商機

2021-04-12

牡羊座

貴人助力強，人際優勢用得好會有不錯的收穫。

整體運：★★★☆☆

今天運勢平順，家中的事情無需過多操心，家人會把一切安排妥當。你可以專心投入到工作中，遇到困難不妨多與上司、同事溝通，會獲得援助與支持。晚上抽點時間去親友家串門子，互相往來會為你帶來好運。

愛情運：★★☆☆☆

遇到不太喜歡的桃花機率高，別因為寂寞而戀愛，對於無感的桃花直接拒絕為妙。

事業運：★★★★☆

工作上進展順利，但還需要多加磨練自己的專業技術，以免他人說三道四。

財運：★★★☆☆

投資前要多參考他人意見，如果學識淺薄又獨斷獨行，吃虧的會是自己喔！

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：16:00-18:00芙蓉晶粉

開運方位：正東方向

金牛座

在與人交往時，要多留意對方的表現。

整體運：★★★☆☆

今天有遭小人暗算的危險，處處留心為妙，必要的解釋會讓小人的詭計落空，切忌故作清高。有機會和同事一起互動、娛樂，不要太拘束，表現出活力，有助於改變你在同事心中的印象。財運平平，不賺不虧倒也過得身心舒暢。

愛情運：★★★★☆

單身者有不錯的桃花運，不要浪費這個好機會，多去人多的場所會有收獲喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，事情一堆卻進展很慢甚至停頓，有點應接不暇的感覺；經手之事務必小心處理，免得產生後遺症。

財運：★★★☆☆

小心因擴張信用而導致財務危機。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00寶石藍

開運方位：正西方向

雙子座

多愁善感的一天。

整體運：★★☆☆☆

容易觸景生情，想起一些傷心事，情緒會有些許波動。對另一半的主動親近，你會有敷衍了事的念頭。工作之餘不妨抽些時間休閒，哪怕是聽聽音樂，也能讓心情好轉。學生族會把錢花在異性朋友身上。

愛情運：★★☆☆☆

有伴侶的人，彼此保持一點距離比較好，黏的太緊會讓對方不耐煩唷！

事業運：★★☆☆☆

情緒比較暴躁，工作上稍感不順，便容易與周圍的同事起衝突，傷了同事間的和氣。

財運：★★★☆☆

不利投機，心態上易患得患失，即使贏得小利也會傷神不安。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-07:00蕃茄紅

開運方位：正西方向

巨蟹座

樂觀地面對生活和工作，每一天都可以很精彩。

整體運：★★★★☆

心情開朗，精神保持在最佳狀態，工作效率提高不少，做事時信心十足，一整天下來過得非常充實。你的好心情也影響到伴侶，在聊天時聽到你輕快的語氣，他的情緒也隨之放鬆。在投資上要做好風險分散管理，面臨單一市場發生異動才能保本。

愛情運：★★★☆☆

愛情加溫日，花點心思送一份小禮物，或是親自下廚準備愛心晚餐給心上人吧。

事業運：★★★★☆

若能在人際關係上注入更多心力，事業發展將更為順利。

財運：★★★☆☆

財運好壞參半，有進有出，宜平穩運作，不利過度投機。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00水晶紫

開運方位：西南方向

獅子座

與情人相處少提工作上的事情。

整體運：★☆☆☆☆

對自己不精的領域少插手為妙，不然遭遇了挫折會使心情產生動盪。與心愛的人在一起，不要把工作上的不滿情緒發洩在對方的身上，對雙方感情易產生負面影響。找一個安靜的地方小坐片刻，把混亂的思緒理清才是當務之急。

愛情運：★★☆☆☆

注意控制自己的感情，感到孤單就多走動。多與另一半找些愉快的事情來做，可增進感情。

事業運：★★☆☆☆

今日的事業運不太理想，會被瑣碎的事情干擾，導致正事辦不完，所以只能勤勞點，趕快把手邊工作做完吧！

財運：★☆☆☆☆

遇到金錢問題時，不宜急著做決定，多聽聽有經驗人士、長輩的建議，可減少損失。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：20:00-22:00蕃茄紅

開運方位：東北方向

處女座

風趣幽默，是你贏得人緣的利器。

整體運：★★★★★

與異性交往時，你的風趣幽默會增加他對你的好感；職場中易遇尷尬處境，一笑置之是最佳化解方法；工作結束後摘下微笑面具，獨自找家安靜的咖啡廳一角靜靜地坐著，能讓心靈沉靜、壓力沉澱。

愛情運：★★★★☆

愛情運強旺，適合主動放電、製造浪漫的情境；說點噁心的甜言蜜語，效果會更好喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，頗有機會表現出臨事果斷的一面。遇到問題時，多能找出克服、解決的方法。

財運：★★★★☆

財運佳，在交際場合易獲得不錯商機，敢於行動者會有豐厚的收入。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-24:00蘋果綠

開運方位：正西方向

天秤座

收穫不小，但要有計劃和原則。

整體運：★★★★☆

愛情來的時候，你卻絲毫沒有察覺到，顯得有點遲鈍，需借助他人的力量才能獲得愛情。財運頗好，易在基金及證券方面有所收效。熱情洋溢，與同事相處較為融洽，得到的幫助自然也不少。

愛情運：★★★☆☆

出門前，戴些特殊的小配件在身上，能提升愛情運唷！

事業運：★★★★☆

與人合作，最好表達清楚自己的意圖和目的，工作進展才會順利。

財運：★★★★☆

一定要細心留意親朋好友的動向，他們會為你帶來賺取偏財的消息資訊。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-10:00深海藍

開運方位：正東方向

天蠍座

情緒波動太大，易與另一半發生爭執。

整體運：★★☆☆☆

已婚者與另一半在一起少談論金錢，不然會成為導火線，引起火山爆發。工作按部就班，不會出現大的阻礙，就算有小問題也能及時解決，這可要得益於良好的人際關係，他人的協助功不可沒。

愛情運：★☆☆☆☆

感情不和諧，有伴侶者易與對方爭吵不休，不宜長時間待在一起；單身者宜獨處，不利交友、談戀愛。

事業運：★★★☆☆

心態很好，雖然面臨較大的工作壓力，但你多能樂觀對待。

財運：★★☆☆☆

用心理財，小心透支。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-20:00蘑菇灰

開運方位：西南方向

射手座

真誠的付出，必有所收穫。

整體運：★★★☆☆

謙和的態度，有助人際關係的提升，也能結交到不少心靈相通、資歷不錯的朋友。對心儀的對象要勇於表達你的感情，你的付出能獲得對方善意的回應。豐富的經驗是你工作的資本，即使遇到一點小難題也能妥善處理。

愛情運：★★★☆☆

散發出自信的魅力，特別能吸引異性目光，但桃花太多也增加了困擾，對待感情應慎重。

事業運：★★★★☆

積極熱情的工作態度不僅讓你取得好業績，也積累了更多的工作經驗，競爭力在不斷增強。

財運：★★☆☆☆

財務耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢；破壞力量強，在粗手粗腳下特別容易弄壞東西！

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：18:00-20:00玫瑰紅

開運方位：東北方向

摩羯座

認真做好自己。

整體運：★★★★☆

愛情運有所進展的機會很小，拍拖的繼續拍拖，單身的繼續單身，無絲毫漣漪激起；財運一路飆升，求財門路有所增加，分散投資易獲利；工作中能得心應手，事情處理得當，可嶄露頭角。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運有點混亂，在感情上顯得特別的迷惘！

事業運：★★★★☆

太過爭強好勝，易招來他人的忌妒與不滿，也易陷入孤軍奮戰的處境，應加強人和才好！

財運：★★★★☆

適合了解市場動態，擬定投資計劃！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-14:00琉璃銀

開運方位：正北方向

水瓶座

注意安全。

整體運：★★☆☆☆

過馬路時切忌橫衝直撞，否則危險系數明顯增加。愛美的女性會因銷售員的稱讚而衝動購買價格不菲的化妝品，造成荷包的損失。朋友邀請你去參加派對的機率明顯升高，打扮方面若突出你的個人特質能為你的形象加分，有機會邂逅夢中情人。

愛情運：★★★☆☆

對另一半別太強勢，多瞭解對方的想法，才能維繫良好的夫妻關係唷！

事業運：★★★☆☆

情緒較低落，容易委屈自己，人前笑口常開，人後卻想得較多，易傷心落淚。

財運：★★☆☆☆

賺取清貴之財，此運宜行正道、賺取乾淨錢。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-09:00臘梅白

開運方位：正南方向

雙魚座

今天你的情緒不太穩定，看事情容易偏離本質。

整體運：★★★☆☆

兩個人的相處距離過遠，產生隔閡，今天應多抽出時間來陪伴對方。財運上今天花銷較大，不過都屬於必要的開銷，不要太在意。工作上易與同事意見不合，影響工作情緒，要妥善處理。

愛情運：★★☆☆☆

今天面對感情特別容易情緒化，也易感傷，不利談情說愛，宜運動健身、自我調節。

事業運：★★★☆☆

有機會推行新的計劃，但在執行的過程中應反覆思考和審視，以免出錯而不得不延遲。

財運：★★★☆☆

暗財運偏弱，所以不適合盤算、計劃私下且額外的賺錢之舉。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：20:00-22:00竹葉青

開運方位：西南方向





