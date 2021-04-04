心理測驗／被一群女孩圍繞誇讚時怎麼回？ 了解自己的戀情阻礙

情場深似海，每一段戀情，都難免碰上一些挫折。日本網站「DRESS」最近分享一則心理測驗，就是由每個人的個性分析，指出不同類型的人，在戀情中最怕碰到什麼樣的困難。

請問：你被一群女性誇獎了。你的反應會最接近以下四種的哪一個？

A 單純表示「好開心」並露出微笑 B 謙虛表示「沒有啦這麼什麼」 C 回敬表示「都是多虧大家的幫忙」 D 覺得反應過度表示「有必要這麼開心嗎」

選擇A單純表示「好開心」並露出微笑的你，最怕被另一半死纏著不放。你是按照自我意識行動的人，交往對象也多半是被你的魅力所吸引而起，然後又因為你的回應漸漸加深感情，進而培養出你的絕對忠誠。不過對你來講，對於另一半反可能沒有這麼大的興趣，造成兩人的感覺出現落差。甚至明確表達出困擾之時，對方仍很可能死賴著不放。

選擇B謙虛表示「沒有啦這麼什麼」的你，最怕愛得越深傷得越重。你是讓感受與戀愛同步的人，進展戀情的速度一向飛快。不過你也有著有時會心口不一，無法對戀人坦承的部分。久而久之，容易造成兩人之間的裂痕，例如懷疑起對方是否偷吃之類的，讓自己明明愛著對方，卻反而造成了戀情的困擾。

選擇C回敬表示「都是多虧大家的幫忙」的你，最怕和舊愛出軌。你是一個很容易向另一半撒嬌的人，因此也會挑選肯讓你這麼做的對象。不過就是因為這樣，一旦交往過了，你就很難忘記那份感覺，因此只要一出現機會，很可能就會和舊愛「再續前緣」。如果是已經和新歡交往的狀況下發生，自然是很不妙的狀況。

選擇D覺得反應過度表示「有必要這麼開心嗎」的你，最怕戀情徒具空殼。你的戀情通常都是由對方主動追求來的。不過不是對方的每次追求，都能得到你的適切回應。要是對方積蓄了太多壓力，很可能在一瞬間爆發，造成兩人逐漸走向不可挽回的事態，最後變成空有名號，實際上卻相互冷戰的關係