心理測驗／兩圈圈是電梯按鈕還是信號燈？ 瞭解你的苦惱來源

俗話說「個性決定命運」，每個人的個性不同，所碰到的遭遇、困擾也不同。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，透過判讀一張圖片，可以瞭解自己容易因為什麼樣的狀況而感到困擾。

請問：圖片中的東西，你認為它是什麼呢？

請問：圖中的東西，你認為它是什麼呢？圖擷取自 TRILL

A 冒號 B 電梯按鈕 C 倒過來看的眼睛 D 信號燈

選擇A冒號的人，困擾是「容易被強推工作」。由於你不善拒絕的性格，因此常常有別人的委託找上門，漸漸讓你累積大量龐雜的工作必須處理。雖然這某部分也證明了你的工作能力以及好人緣，你自己可能也多少察覺到這一點，所以才不好意思開口向人說NO。

選擇B電梯按鈕的人，困擾是「容易得負擔責任」。你是一個沒辦法見死不救的人，即使一件事情其實對方辦得到，但只要他來拜託你了，你就很容易接下這個要求。結果讓願意騰出時間的你，反而得負擔起整件事情的責任，弄不好還得擔當罵名，讓你有苦說不出。

選擇C倒過來看的眼睛的你，困擾是「不被他人信任」。你是自立心旺盛，且行事風格比較特立獨行的人。然而正因如此，你不按牌理出牌的舉動，常常受到周圍的質疑，懷疑你的做事能力是否得以勝任。這讓明明也是誠心想要把事情辦妥的你，自然容易感受到委屈。

選擇D信號燈的你，困擾是「喜歡的事物被否定」。你是個純真而耿直的人，有電影、動漫主角般的冒險家性格，容易找到什麼嗜好，就一頭鑽進去研究到天荒地老。所以當你非常注重的事物被他人否定時，也等於是否定了你的一切努力，對你的傷害自然也就最深。