「血型+星座」最佳情侶組合TOP3 同O型這兩種星座最搭

一段戀情是否走得順，交往對象和自己合不合常是關鍵因素。日本媒體「美人百花.com」近日就分享一則文章，從「血型」與「星座」類別，分析出三種最契合的情侶組合。

第三名 「AB型天蠍座」與「B型摩羯座」

AB型天蠍座的人，是個用情深，卻又個性奇特的人。儘管愛如遼闊大海，卻因為自身問題經常無法表現。不過如果是個性認真，觀察度敏銳的B型摩羯座，就會很容易察覺到AB型天蠍座的心意。由於在彼此互相瞭解、尊重之下，這兩個類型組成的情侶，更容易長長久久。

第二名 「B型獅子座」與「O型雙子座」

B型獅子座點子多，清單上滿滿想做的事，但卻少了那麼一點行動力去實現。而能突破這個狀況的，就是有著敏捷反應的O型雙子座。當B型獅子座漫天談著想看的電影、想吃的美食，O型雙子座便會接上「不如就某天去吧」，彼此達成完美的互補，享受美好的每一刻。

第一名 「O型天秤座」與「O型水瓶座」

無論是O型天秤座還是O型水瓶座的人，都是社交能力極強，交友廣泛的人。兩人互相交往，藉由共享人脈，彼此都能看到更寬闊的世界，互相砥礪成長。而因為有著相近的價值觀，在兩人相處上也十分融洽。由於都是善於聊天的人，一打開話匣子，就暢談到深夜也是常見的狀況。