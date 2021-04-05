唐綺陽星座運勢週報：獅子聚會有桃花 白羊機會突出現

正所謂清明時節雨紛粉，雨水也代表財水。因此在清明節求財也是最有效果的時刻，建議大家在4月5日的時候早上9：00-11：00，下午3：00-5：00可準備666元或888元的紅包，在紅包上畫一個太陽，再把紅包放在不同位置當錢母會發大財，12生肖清明節開運紅包擺放的位置如下。

2021-04-03 10:00