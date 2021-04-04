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別哭！4月上旬「3生肖」碰上爛桃花 卻被財神找上門了
今（4日）是清明節，大家紛紛返鄉祭祖祈求祖先保佑，關注運勢的搜狐號「卡哇伊」就表示「3生肖」雖在4月上旬遇見爛桃花，但卻能扭轉劣勢，財運大爆發！
生肖蛇
特別在這2年，生肖屬蛇的朋友霉運不斷，但從4月開始，好運終於要降臨！生肖屬蛇的朋友們財運要開始大爆發了，可惜感情世界將一落千丈，有可能因為經常加班導致婚姻觸礁，想要愛情事業兩把抓還是得多加注意。
生肖雞
4月開始，生肖屬雞的朋友終於被財神眷顧，財運將要大爆發，但感情世界不甚理想，與另一半的相處情況恐面臨危機。
生肖兔
兔朋友在去（2020）年不幸遇上4大霉星，但情況將在今年4月有所好轉，財運不只回升，更可說是一飛沖天，只可惜感情上恐會遇上不少爛桃花。
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