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別哭！4月上旬「3生肖」碰上爛桃花 卻被財神找上門了

聯合新聞網 / 綜合報導
4月上旬，「3生肖」雖然遇見無數爛桃花，但財神爺準備好來安慰你了！示意圖／ingimage
4月上旬，「3生肖」雖然遇見無數爛桃花，但財神爺準備好來安慰你了！示意圖／ingimage

今（4日）是清明節，大家紛紛返鄉祭祖祈求祖先保佑，關注運勢的搜狐號「卡哇伊」就表示「3生肖」雖在4月上旬遇見爛桃花，但卻能扭轉劣勢，財運大爆發！

生肖蛇

特別在這2年，生肖屬蛇的朋友霉運不斷，但從4月開始，好運終於要降臨！生肖屬蛇的朋友們財運要開始大爆發了，可惜感情世界將一落千丈，有可能因為經常加班導致婚姻觸礁，想要愛情事業兩把抓還是得多加注意。

生肖雞

4月開始，生肖屬雞的朋友終於被財神眷顧，財運將要大爆發，但感情世界不甚理想，與另一半的相處情況恐面臨危機。

生肖兔

兔朋友在去（2020）年不幸遇上4大霉星，但情況將在今年4月有所好轉，財運不只回升，更可說是一飛沖天，只可惜感情上恐會遇上不少爛桃花。

財運 運將

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