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心理測驗／你快樂嗎？從鞋子顏色挑選 瞭解自己的快樂指數
人生起起伏伏，總有悲歡離合，影響著每個人的心情好壞。日本網站「michill」最近就分享一則心理測驗，透過鞋子顏色怎麼挑，就能瞭解自己現在的「快樂指數」落在哪。
請問：想像你正打算要買雙新鞋子，請問你會挑哪種顏色？
A 紅色
B 黑色
C 茶色
D 白色
選擇A紅色鞋子的你，快樂指數為70%。紅色代表著熱情的顏色，就像是你現在精神滿滿的迎向每一天，不管遇到什麼事情，都能夠勇往直前。不過有時也要注意別被沖昏頭，行動前可以多多觀察周遭，保持冷靜做出判斷，相信能讓事情有更好的結果。
選擇B黑色鞋子的你，快樂指數為30%。黑色是和許多衣物款式都好搭的顏色，反映出現在的你，其實正為了配合周遭的人事物，勉強自己要迎合大家，因此累積了許多不滿也無從宣洩。與其期待誰能幫你一把，不如自我率先展開行動，表現出自然的一面看看。
選擇C茶色鞋子的你，快樂指數為50%。茶色有著高雅氣氛，是能讓人冷靜的色調。或許正反映出目前的你，正處在大致平穩，對自己生活尚稱滿意的狀態。當然，一成不變的生活，或許也難免感到乏味。在挑戰來臨的時候，以雀躍的心態去面對，或許能讓快樂指數再往上升也說不定。
選擇D白色鞋子的你，快樂指數為90%。白色是可以渲染出任何顏色的色調，反映出你目前正抱持著遠大的志向，積極地挑戰每一天，幾乎沒有任何不滿與不安，甚至還可能對自己怎麼能順成這樣而稍微嚇到。只要顧好與周遭的人際關係，相信這份快樂還能更上一層樓。
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