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春之初誰的美夢能成真？4月運勢最強的5個出生月份出爐

聯合新聞網 / 綜合報導
4月春天到來，正是適合為理想目標打拚的時刻。圖片來源／ingimage
4月春天到來，正是適合為理想目標打拚的時刻。圖片來源／ingimage

4月是冬去春來，天氣確定暖起來的季節。在春好時分，正適合昂首闊步開始打拚。日本網站「michill」便以「塔羅牌」分析，2021年的4月的對應卡牌為「夢」，是個增進自我，追尋目標的時刻。而在此時，以下這五個月份生的人更是運勢極佳，是一口氣衝刺的好時機。

第五名：9月生的人　對應卡牌：戀人

本月的你，可能將與重要的人迎來緊張的時刻。此時一定要顧全大局，以人際關係為重，即使為此稍微吃點虧也是可以接受的，或者視情況稍微拉開距離，等待雙方冷靜後行動也是一招。只要度過危機後，兩邊的關係就會因此變得更加緊密。

第四名：8月生的人　對應卡牌：力量

本月的你，受到春天陽氣的影響，出現了想要戀愛的徵兆。不僅是整個人可能都變得浪漫，對愛情的進展也充滿著期待。此時展開行動雖好，不過記得別太著急，最好先按部就班建立關係。如果你是已經有另一半的人，不妨也展現出對他的心意，進一步提升兩人感情。

第三名：5月生的人　對應卡牌：女教皇

此時正是精進自我的最佳時刻。過往一直猶豫、停滯不前的計畫，現在不妨就立刻展開挑戰。所謂「工欲善其事，必先利其器」為了維持熱誠，事先做好充足的準備，提高自己的熱忱也是很重要的。在眾人面前秀出你的能耐，展示自我的存在感吧。

第二名：3月生的人　對應卡牌：世界

在新季節到來的四月，就來挑戰新的目標吧。即使眼光放的比較遠，需要長時間挑戰也無妨，那份努力總會得到回報的。如果找不到目標，不曉得該做什麼才好，就先邁開步伐，確認自我周遭吧。好比走訪一趟圖書館，特別去看看有什麼平常不會注意的書籍，靈感可能就在其中。

第一名：11月生的人　對應卡牌：太陽

將會有工作與業務上的好消息傳來。根據你在情報蒐集上所做的努力，這些消息也會變得更加實用。前半個月或許還不會特別有感覺，但進入下半個月時，就會瞭解到差別在哪。可以好好利用這些情報增進自我，開拓出自己下一步的可能性。

塔羅牌 運勢

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