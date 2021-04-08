網路力量大！哪些星座今年靠網路大翻身？

【文‧科技紫微網】

網路產業有多彩多姿的可能性，越來越多人透過網路大賺一筆，像是網紅、直播主；也有人透過社群收穫愛情，找到人生的另一半。接下來科技紫微網要跟大家分享，有幾個星座今年會有著依靠網路大翻身的好運氣喔！你會是被好運神選中的那一個幸運兒嗎？一起來看看吧！

雙子座：經營副業

多才多藝的雙子座，從來就不會只專注於一件事情，是斜槓哥(姐)的代表人物。今年如果其中有人想透過網路經營副業，可是再好不過的時機喔！尤其因為他們擅長收集訊息來找到便宜貨源，加上人脈廣闊，又很會鼓動人心，如果能發起團購，從價差賺取利潤，這一來一往累積的錢財，說不定賺得比正職工作還多呢！

摩羯座：網路進修

工作一向特別認真的摩羯座，習慣了每天上下班甚至加班的規律生活，應該已經很久很久沒好好上課進修了！今年非常適合摩羯座利用網路學習專業知識喔，網路課程不但價格比實體課程便宜許多，時間也更為彈性，能讓摩羯座依需要自由分配。就這樣在一點一滴之中累積實力，反映到職場上，有望贏得主管青睞，在年中升官加薪喔！

喜歡宅在家裡的巨蟹座，個性被動慢熟，不喜歡社交場合，因此，要在現實生活中結識異性並進入熱戀，對巨蟹來說稍有難度。今年在好運的加持下，你可以尋求網路社群交友管道，先在平台上了解彼此性格，再評估是否要進一步認識。如此一來，將有機會找到不錯的對象，甚至可能擺脫單身喔！

恭喜上述三星座，在今年能靠網路獲得不同的翻身好運。現在就趕快投入無遠弗屆的網路世界，為自己補運，開啟轉運的第一步吧！

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