無法斷捨離！這4個生肖太念舊「內心像黑洞」

【文‧科技紫微網】

念舊的人就像拾荒者，把過去的一些人、一些事物收集在心底，根植下來，捨不得、放不下、忘不掉，一生永遠在舊事物與回憶中戀戀不捨。你也是這種難以斷捨離、內心像黑洞的人嗎？科技紫微網今天就從生肖的角度來為大家分析。

生肖狗

念舊情，難釋懷

你是一個忠誠、念舊的人，不管是對人、對事，一旦愛上就會念念不忘。就算你所愛的對象捨棄了你，讓你遍體鱗傷，你還是不願放下。你總在回憶中一次又一次撕開傷口，一遍一遍舔拭。那些舊時光，不管是傷痛還是美好，對你來說，彷彿靠著回憶與咀嚼，就能夠讓你自我安慰……其實，有些回憶、舊情放在心底就好，可以忘不掉，但不要沉浸在傷痛中，這樣才能慢慢釋懷。

生肖蛇

戀舊物，難捨離

生肖蛇有一顆敏感而柔軟的心靈，對舊物很容易戀戀不捨。在你的眼睛裡，每件物品都承載著豐富的記憶，值得紀念、珍藏，因此即使東西塞滿了房子，也捨不得扔掉。每一樣東西你都好好保存著，每當翻到、看到，都能引出或美好或傷感的回憶。其實，捨得捨得，有捨才有得，有些東西在斷捨離之後，你的心才有空間承載更多的美好。

生肖虎

重情義，難忘記

生肖屬虎的人重情重義，一旦付出真情就多會認定對方是一輩子的朋友、家人。這份情誼會深紮心底，因此肖虎的人往往極念舊情，有些人，相遇了，結緣了，就不能忘了。由於有著太多的情感連結，即使與對方斷了來往，還是會痛、會時不時地念起。然而，人生走著一段一段的路，也會遇到一波又一波的人，生活要往前看，才不會舉步維艱。

生肖兔

執念深，如黑洞

生肖屬兔者心思細膩、敏感，一點點風吹草動都易引起心靈的大波瀾。你對人、對事物通常都有著深深的依戀，會執著舊情，緊握舊物。這種深深的執著，使得故人、舊物於你，既像糖果又像毒藥，讓你在情感的黑洞中深陷、沉淪……其實你可以不必執於傷痛，把美好留心間；讓往事隨風，珍視小確幸。

念舊無錯，只是心靈塞滿了過往的人與事，一步三回頭，就易錯過沿途的美景。學會斷捨離，用減法過生活，輕裝前行，就能迎接不一樣的精彩。

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