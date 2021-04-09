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回不去了！12星座「想分手時的表現」牡羊拐彎抹角、雙子變很冷漠

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

相愛是一種美好的機緣，但是不管愛得多麼熱切，結局都可能走向分手。一旦動了分手的念頭時，不同個性的人，表現得也會不太一樣。科技紫微網今天從星座的角度，來為大家分析每個人分手時的不同表現，你可以觀察看看，周圍的人是不是符合呢？

　

牡羊座

牡羊座在愛情中就像個任性的小孩一樣，既不隱藏自己的愛意，也不掩飾自己的壞脾氣。當白羊座開始變得成熟，對你說話拐彎抹角，也不向你發脾氣的時候，就說明他決定放棄你了。

　

金牛座

金牛座渴望穩定的愛情，希望可以和對方踏踏實實走下去，一起創造美好的生活。當金牛座開始習慣沉默，不再和你暢談未來的時候，這就說明在他的決定中，未來並沒有你的存在。

　

雙子座

雙子座在談戀愛的時候，會非常關心另一半的生活，常常拉著對方去參加各種新奇有趣的活動。當雙子座決定放手時，他會變得非常冷漠，不再問你今天過得怎麼樣，也不再要求你陪他出去玩。

　

巨蟹座

巨蟹座是非常稱職的戀人，在戀愛中總是能夠把對方照顧得無微不至。當你發現你的要求得不到滿足、你的撒嬌得不到回應時，說明他已經決定不再對你溫柔了。

　

獅子座

獅子座是非常重感情的，他在戀愛的時候，可以滿足你的一切要求，為你花再多錢也不在乎。如果你發現獅子座變得猶猶豫豫，不再願意為你花錢，說明他選擇了對你放手。

　

處女座

處女座在愛情中的挑剔是出了名的，只要對方有一點錯誤，他都要皺著眉頭數落一頓。當處女座決定放手時，也就不會再對你挑剔了。就算你三天沒洗碗，他也只是冷冷的看一眼，不會對你有任何責備。

　

天秤座

天秤座在談戀愛的時候最注重禮尚往來，你送他一個錢包，他隔天就會送你一條項鍊。如果他開始委婉的拒絕你的付出，也不再為你做什麼事，說明他希望和平分手，彼此不再虧欠。

　

天蠍座

敢愛敢恨的天蠍座，愛上一個人時便會認定對方是自己的全世界。同樣的，當他決定放手，他對你的態度也會發生180度大轉變，冷漠得像把你逐出他的世界。那時你就該知道，你們已經是陌生人了。

　

射手座

射手座很不擅長偽裝，習慣將自己的愛恨寫在臉上。愛正濃時，他什麼都願意告訴你，也常常逗你開心。一旦射手座決定放手，他跟你說話的時候會開始模棱兩可，很明顯是在掩飾著心意。

　

摩羯座

摩羯座談戀愛時，總是扮演著大哥哥或大姐姐的角色，什麼事情都先為對方著想。如果他開始變得不那麼在意你的想法，在一起時偏向於訴說自己的感受，那就說明你在他的心裡已經失去了分量。

　

水瓶座

水瓶座在戀愛中總是會耍小聰明，你說往東他偏偏往西，還會說出一大堆歪理給你聽。如果水瓶座決定放手，他也就沒有了耍小心機調情的慾望，於是他的態度就會變得敷衍起來，甚至覺得「你說什麼就是什麼吧！」

　

雙魚座

雙魚座在戀愛中非常的可愛，經常幻想兩人處於一些很不實際的場景中，還要你陪他演戲。然而，當雙魚座不想跟你一起談論未來，也不要你回答一些假設性的問題時，就說明他認清現實，決定放手了。

　

其實感情很難分出對錯，分手了會難過、會無所適從，甚至否定自己，都是很正常的事情。祝福每一個人都能理性看待分手，感性包容傷痛。

　

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