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清明過後財神護祐！ 「4生肖」竟有暴富運

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清明過後財神護祐！「4生肖」竟有暴富運

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

清明節是重要的祭祀節日，與家族親人相聚祭祖，也是一年之中難得見面、話家常的機會。不過在辛苦的祭拜之後，居然有生肖能迎來暴富運？科技紫微網就來盤點清明過後財運大爆發的生肖，看看最近誰最容易實現暴富夢吧！

　

＃一枝獨秀

古書裡對清明的記載是「氣清景明，萬物皆顯。」正因空氣清新，風景明麗，所以叫做「清明」。但是二十四節氣之中，為何只有清明被當做隆重的節日呢？其實與春秋時代開始的「寒食節」有關，當時清明只是寒食節的一部分。

到了唐朝「改火制」的盛行，民間認為滅舊火、點燃新火，有送舊迎新的含義，既然寒食節不能用火，就以幾天後的清明做為點新火的日子。加上祭拜時需要燒金紙，人們更需要在此時掃墓祭祖，從此清明的地位越顯重要，從寒食節留下的習俗也逐漸移轉到清明節了。

　

＃主要習俗

清明節最核心的習俗便是祭祖，親族子孫齊聚一堂，到祖先墓前焚香祭拜，表達慎終追遠之意。其中 掛紙、培墓是重要的儀式，祭祀後還會一起吃水煮蛋，並將蛋殼打碎撒在墓上，象徵「脫殼新生」，帶來好運。

另外像是吃潤餅、郊外踏青、盪鞦韆等活動，都是承襲自寒食節的習俗。尤其是潤餅更是普遍受到台灣民眾的喜愛，還有南北口味之分！北部配料多為汆燙，並使用紅槽肉、蛋酥，吃起來較濕潤；南部配料則多半炒過，加上香腸或滷肉，有些還會加麵條，最後配上糖粉，口味偏甜，很有飽足感。大家喜歡哪一種呢？

　

＃轉運迎財

在這個時節除了祭拜先人，其實運勢方面也有重大的變化！財神悄悄地降臨，接下來被點名的生肖可要特別留意此時的財運。

　

生肖兔

在財運上頗有成大事的趨勢，尤其是在短線投資方面成績斐然。比如新入手的股票一路飆高，或是偶然買入的基金債券盈利可觀。這樣的好財運讓你的生活也跟著熱鬧了起來，之前想買但又考慮再三的商品也能毫不顧慮的買回家，終於讓你體驗到口袋麥克麥克的快樂。

　

生肖猴

清明節過後，你的正財運走高，特別體現在你與客戶洽談時的順暢度，聊得開心，輕輕鬆鬆談成大合約，佣金自然也不少。有些生肖猴還會迎來升職加薪的機會，或者在安逸的工作之餘，還能找到一份不錯的兼職來做。如此努力的你，離暴富的夢想會更近一步。

　

生肖馬

依靠固定資產或貴人扶持轉運的機會很大，比如買到了CP值很高的房產，或者遇上和土地有關的獲利。但如果手頭寬裕就亂花錢，永遠無法讓財富翻倍。當資產升值後一定要合理支配，刷卡也要有限度，這樣財富才會真正積累下來。

　

生肖豬

清明過後，生肖豬不僅會有財源主動找上門，之前不抱希望的投資項目也會在近期看到起色。偏財運還不錯，喜歡約朋友玩玩牌的你，可以趁著這段時間試試手氣。若是心血來潮想買個彩券，也可放手一試，中獎的機率不小。

　

財神護祐的人生，想必是人人嚮往的吧！上榜的生肖們，別忘了把握這波好運，說不定靠著這批財富入帳，就讓今年的資產比去年增加許多，真是太幸運啦！

　

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