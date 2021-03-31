4月星座塔羅運勢：水瓶目光放遠，射手有新開始

【文‧科技紫微網】

進入4月，春天的氣息更明顯了，也是最適合開拓與發展的時刻。在這充滿希望的月份裡，12星座會有怎樣的運勢起伏呢？不只談星座，更搭配塔羅牌的預知能量，趕快跟著科技紫微網一起全面檢視4月的運勢吧！

牡羊座

塔羅牌：錢幣侍從

本月塔羅給牡羊的啟示是「規劃與行動」。錢幣侍從代表著一個計劃的開始，隨著好奇心的增強，你們的行動力性也隨之高漲。對你們來說，4月是學習新技能，或專心去做某件事情的好時節。想要實現某個目標的話，可以開始付諸行動了，因為這個計劃的開始，會與你未來的生活息息相關，使你獲得豐厚的回報。當然，這張牌也意味著持續的努力，才能獲得真正意義上的成功。

4月事件預測：

1、向喜歡的人表明自己的心意。

2、與交往對象的家長見面。

3、換了一份自己更滿意的工作。

4、工作上接手一個新專案。

5、每個科目都顧得不錯，學習效率高。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★★

金牛座

塔羅牌：女祭司

本月塔羅給金牛的啟示是「立刻行動」。牌面正描述你忽略了直覺，喜歡用理智判斷再解決問題。其實有些情況想太多並不一定是件好事，要是想法很多卻不付諸行動，反而會給你造成困擾。尤其是感情上，女祭司暗示著在你在處理感情問題上太過拘謹，對待伴侶不夠熱情。工作上雖井井有條，但想要有所表現，還是要積極開拓新領域。

4月事件預測：

1、單身者情緒不穩定，扼殺了萌芽中的曖昧。

2、與另一半因口角衝突，引發冷戰。

3、工作進展平穩順利，加班頻率降低。

4、注意力集中，考試發揮穩定。

5、聚會增多，人情往來開銷大。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

雙子座

塔羅牌：寶劍騎士

本月塔羅給雙子的啟示是「保持理智和專業」。充滿了火元素氣息的寶劍騎士代表了行動力與勇氣，本月無論是在感情還是工作上，你們都非常講究效率，有急於證明自己的感覺，也有不少表現自己的機會。跳槽、創業等念頭在心中燃燒。但需要注意避免陷入盲點，謹防固執己見，與人爭論到底。這只會讓自己越發鬱悶，並給人留下不好的印象。有時候走的太快反而會迷惘，前進的同時也不要忘記總結與反思。

4月事件預測：

1、桃花一個接一個。

2、與伴侶制定出遊計劃。

3、意外接手一個新的專案。

4、因積極的工作態度受到領導的肯定。

5、工作上有互相推諉責任的可能。

幸運眷顧指數：★☆☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

巨蟹座

塔羅牌：權杖九

本月塔羅給巨蟹的啟示是「輕鬆對待」。權杖九代表著情緒上的不安與波動，也意味著一種隱性的競爭與對峙。這種競爭不一定是來自外界，更有可能是自己的內心。你們會放大所有的不滿，覺得自己得不到理解與回應，倍感孤獨。比如被安排了不合理的工作，卻完全忽略自己也可以從中得到鍛煉。事實或許並不像你想像的那樣令人沮喪。在這個月，你們要學會適應環境，放鬆心情，從拒絕抱怨開始。

4月事件預測：

1、因猶豫錯過某個人，並為此感到後悔。

2、公司內部有人員調動，小道消息不斷。

3、有人跟你競爭同一個位子。

4、睡眠品質不佳，精力無法集中。

5、萌生開啟副業的想法。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

獅子座

塔羅牌：審判

本月塔羅給獅子的啟示是「重生」。抽到審判這張牌的獅子座，是時候去尋找一種新的生活了，一種更有意義的生活。審判意味著社交生活上顯著的好轉，對求職或新入職的獅子座帶來好影響。雖然表面上看，目前的生活似乎沒有太大變化，但你們的內心已經有所覺醒，知道自己該做什麼，也知道應該如何達成目標。果斷拋棄那些阻礙你前進的東西，大步向前吧！

4月事件預測：

1、收到一個意料之外的好消息。

2、與老朋友取得聯繫，重歸於好。

3、在多份工作中做出選擇。

4、考試臨陣磨槍，也能取得不錯成績。

5、來一場淨化心靈的旅遊。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

處女座

塔羅牌：戀人

本月塔羅給處女的啟示是「戀人」。這張牌著事業、愛情、家庭各方面的和諧與平衡。你們會遇到一個與自己完全不同的人，可能是曖昧對象或朋友，給你全新的體驗。但需要思考的是，這種體驗是你真正需要的嗎？對方是否別有居心？此外，學習合作的技巧非常重要，有效溝通，才能避免錯誤的發生，並且能得到外界的支持，不容易招小人。

4月事件預測：

1、桃花朵朵，不管是吸引自己的還是被自己吸引的。

2、與戀人約會頻繁，感情發展到了更為親密的階段。

3、得到同事的幫助，提高了團隊整體的工作效率。

4、學習慾望強烈，找到了新的學習方法。

5、月底會有一筆錢財進帳。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天秤座

塔羅牌：正義

本月塔羅給天秤的啟示是「積極進取」。踏實穩健是本月的主旋律。天秤座4月的運勢一片明朗，努力而專注的態度會給你們帶來不少好消息。被主管賞識，工作順利，同事關係和諧。本月也需要簽署處理一些讓你們內心有點搖擺的合約，或是需要解決工作上的某項爭議，只要秉持堅守原則的態度，就能輕鬆解決問題。

4月事件預測：

1、月中有親朋好友替你介紹對象。

2、戀情受外界干擾，但反而更加甜蜜。

3、讓合作夥伴留下了非常良好的印象。

4、工作看似吃力，但卻能夠如願完成。

5、有一段短暫而愉快的外出旅行。

幸運眷顧指數：★★★★★

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天蠍座

塔羅牌：隱士

本月塔羅給天蠍的啟示是「自我反省」。這是不安現狀卻又力不從心的一個月。努力想要把事情做好，卻總有外因阻擋你前進的步伐，也能透過某些事情發現自身能力的確不足，讓內心有點悶。你們不妨試著遠離外界聒噪的聲音，轉向自我聆聽。少參加聚會，把閒置時間花在閱讀學習、知識汲取、反思記錄上，找尋到你真正的目標，避免迷失方向。

4月事件預測：

1、想脫單又提不起勁去拓展交際圈。

2、受工作狀況影響，對伴侶的態度有些忽冷忽熱。

3、人際關係出現問題，多半是溝通不良造成的。

4、工作上，因細節處理到位而受到表揚。

5、學生族上課積極性不高，上課易走神。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

射手座

塔羅牌：魔術師

本月塔羅給射手的啟示是「全新開始」。魔術師意味著由好奇心驅使行動力，從而展開新的計劃並獲得成功。本月你們的體力與智力將充分結合，能輕鬆應對各種狀況，比如掌握了工作的方法，又或者是找到駕馭某段感情的方法。如果從事創作行業，靈感將源源不斷的湧現。但需要注意自己因貪玩而耽誤正事，也不要放任自己的野心和慾望，腳踏實地永遠不會錯。

4月事件預測：

1、認識一個務實的對象，並產生好感。

2、可以獨自處理某個工作專案。

3、一直以來想做的事情終於開始著手。

4、工作上的想法得到認可。

5、從閱讀或戶外運動中獲得快樂。

幸運眷顧指數：★★★★★

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★★

錢包飽滿指數：★★★★☆

摩羯座

塔羅牌：戰車（逆位）

本月塔羅給摩羯的啟示是「打起精神」。戰車逆位元意味著因低迷的情緒狀態，導致效率低下，事情進展停滯不前的狀態。工作上容易抱著渾水摸魚的心態，實際自己也不願如此，但提不起勁去改善目前的處境。感情上有些急躁與武斷。任由自己的情緒堆積而不去疏導，情緒的爆發是意料之中的事情。建議給自己指定一個計劃，如果暫時找不到目標，不如就從運動開始，適當的運動能夠喚醒你身體的活力與頭腦的清醒。

4月事件預測：

1、和心儀對象約會，但散場時並不愉快。

2、看書或看電影時觸動反省的心意。

3、手裡的股票或基金下跌。

4、睡眠品質不加，上班遲到次數增多。

5、學習效率低下，被老師訓話。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

水瓶座

塔羅牌：錢幣ACE

本月塔羅給水瓶的啟示是「尋找機會」。錢幣ACE意味著穩中有進的新局面，並有足夠多的外部條件支撐你執行計劃。如果你正在醞釀跳槽，那麼也預示著升職加薪的機會，或者新的經濟來源。單身者有機會遇到各方面條件很不錯的對象，對方能夠為你帶來期待已久的穩定生活。但也需要注意，要把目光放遠，若是只顧眼前利益，日後恐怕會錯過某個重要的機會。

4月事件預測：

1、遇到心儀對象，但卻糾結是否要在一起。

2、因戀人遲到或忘記某件事情而生氣。

3、為健康消費，比如報名健身房或購買營養品等。

4、能夠準確理解主管意圖，高效率完成工作。

5、月中以後有機會從工作上獲得一筆意外收入。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★★

雙魚座

塔羅牌：權杖六

本月塔羅給雙魚的啟示是「自信」。權杖六透露著歡快和勝利的氣味，通常意味著一個好消息，一個與人合作達到某種成就的好消息。可能是在工作領域有所成就，有機會升遷到新的崗位。或者在感情上，戀愛、同居甚至結婚的機率很高。但權杖六所代表的成功不光是依靠「努力」或「運氣」，更需要渴望成功的慾望與勇敢向前的自信。

4月事件預測：

1、與另一半暢聊未來生活的藍圖。

2、因不夠細心而出錯。

3、會議中有不錯的表現，獲得主管的肯定。

4、上課注意力不集中的表現受到老師重視，得到善意的督促。

5、學生族月中考試能有不錯的表現。

幸運眷顧指數：★★★★★

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

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