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清明節求財最有效果！12生肖方法公開「讓你旺到爆」
正所謂清明時節雨紛粉，雨水也代表財水。
因此在清明節求財也是最有效果的時刻，清水孟國際塔羅小孟老師建議大家在4月5日的時候早上9：00-11：00，下午3：00-5：00可準備666元或888元的紅包，在紅包上畫一個太陽，再把紅包放在不同位置當錢母會發大財，12生肖清明節開運紅包擺放的位置如下。
鼠：放廚房米甕下，或廚櫃。（老鼠愛吃米糧）
龍：放書櫃子最上方。（飛龍在天）
虎：玄觀或門口右邊。（右白虎）
雞：家裡紅色地墊下。（雞披彩衣喜歡鮮艷）
猴：木櫃裡。（猴爬樹）
牛：床下。（牛屬於地）
豬：放冰箱下。（豬愛吃食物）
羊：放在角落。（羊喜愛低調）
兔：書櫃或衣櫃最裡層。（狡兔三窟，洞穴）
蛇：流理台下方。（蛇喜潮濕）
狗：客聽桌下。（狗顧家）
馬：窗戶下方。（馬喜好奔跑，窗戶能看見奔跑）
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