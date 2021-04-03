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清明節求財最有效果！12生肖方法公開「讓你旺到爆」

聯合新聞網 / 文／清水孟國際塔羅小孟老師
清明節即將到來，民眾齊聚祭祖、緬懷先人。圖／聯合報系資料照片
清明節即將到來，民眾齊聚祭祖、緬懷先人。圖／聯合報系資料照片

正所謂清明時節雨紛粉，雨水也代表財水。

因此在清明節求財也是最有效果的時刻，清水孟國際塔羅小孟老師建議大家在4月5日的時候早上9：00-11：00，下午3：00-5：00可準備666元或888元的紅包，在紅包上畫一個太陽，再把紅包放在不同位置當錢母會發大財，12生肖清明節開運紅包擺放的位置如下。

鼠：放廚房米甕下，或廚櫃。（老鼠愛吃米糧）

龍：放書櫃子最上方。（飛龍在天）

虎：玄觀或門口右邊。（右白虎）

雞：家裡紅色地墊下。（雞披彩衣喜歡鮮艷）

猴：木櫃裡。（猴爬樹）

牛：床下。（牛屬於地）

豬：放冰箱下。（豬愛吃食物）

羊：放在角落。（羊喜愛低調）

兔：書櫃或衣櫃最裡層。（狡兔三窟，洞穴）

蛇：流理台下方。（蛇喜潮濕）

狗：客聽桌下。（狗顧家）

馬：窗戶下方。（馬喜好奔跑，窗戶能看見奔跑）

清明節

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