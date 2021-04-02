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小孟塔羅：不用承擔失去你的心痛！測分手後還能做朋友指數？

聯合新聞網 / 小孟
圖／stocksnap
圖／stocksnap

周興哲的以後別做朋友副歌：「以後別做朋友，朋友不能牽手，想愛你的衝動，我只能笑著帶過，最好的朋友，有些夢，不能說出口，就不用承擔會失去你的心痛。」唱出了情人間分手後，還能否做朋友的心聲。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，分手後還能做朋友指數？

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟
請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟

塔羅牌圖作者：Chris Anne(The Light Seer’s Tarot)




A：分手後做朋友指數80%。(教皇牌正位)

牌面男子盤起腿笑開懷，背後有一座通往天空的階梯。

A：分手後做朋友指數80%。(教皇牌正位)
A：分手後做朋友指數80%。(教皇牌正位)

這張牌表示當你分手了，對你來說只是感情的結束，對方在你心中仍有位子，特別像是貴人的角色。當你生活遇到某個瓶頸時，你可能會想跟對方訴說，對方會聆聽也會給予安慰，畢竟他對你很是了解。小孟老師在此提醒你，與對方相處仍需保有尊重，因為你有時可能會太直接。

B：分手後做朋友指數40%。(聖杯國王正位)

牌面男子閉眼坐在岩石上，背後的大海上有一艘帆船。

B：分手後做朋友指數40%。(聖杯國王正位)
B：分手後做朋友指數40%。(聖杯國王正位)

這張牌表示當你分手了，你會故作堅強替對方著想，覺得不該打擾對方生活，沒有必要不會與之聯繫。一方面是你需要時間療傷，另一方面是你會受到影響，當你知道對方的新生活時，心裡還是會有千絲萬縷。小孟老師在此提醒你，當感情結束的那一刻起，你需要把心思拉回自己身上。

C：分手後後做朋友指數20%。(寶劍四正位)

牌面女子捲曲身體側躺著，她的四周是用樹枝做成的窩。

C：分手後後做朋友指數20%。(寶劍四正位)
C：分手後後做朋友指數20%。(寶劍四正位)

這張牌表示當你分手了，其實你並不滿意這種結果，對你而言感情都有努力的空間，而不是用分手來逃避問題。既然對方已無心投入，那也不必再當朋友了，畢竟勉強是不會幸福的。小孟老師在此提醒你，每段感情會走到結束，問題必然會一一浮現，這值得我們深思與警惕。

D：分手後做朋友指數60%。(皇帝牌正位)

牌面男子右手拿一枚白棋，翹腳坐在紅色圓球上方。

D：分手後做朋友指數60%。(皇帝牌正位)
D：分手後做朋友指數60%。(皇帝牌正位)

這張牌表示當你分手了，你會想表現出瀟灑與豁達，兩人之間當然還是朋友，但你不會想要刻意經營。你會採取順其自然的態度，偶爾在一些節日與之互動，平日對方若沒主動交流，你也不會想要主動說話。小孟老師在此提醒你，你需要正視自己的感受，可跟交心的朋友或心理師聊聊。

E：分手後做朋友指數99%。(錢幣八正位)

牌面女子拿著點燃的蠟燭，前方放置許多豐盛的佳餚。

E：分手後做朋友指數99%。(錢幣八正位)
E：分手後做朋友指數99%。(錢幣八正位)

這張牌表示當你分手了，但你仍會抱持一絲希望，希望可以透過一些努力，找回兩人破鏡重圓的可能。因此你會找出問題源頭，並跟對方從朋友關係開始，然候在能做到的前題下，讓對方看見改變後的可能。小孟老師在此提醒你，設一段時間想你想努力的事，無論結果為何請試著接受它。

小孟塔羅

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