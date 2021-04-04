殺破狼周運勢／射手追求者眾多 雙魚荷包恐大失血

殺破狼2021年4月5日～4月11日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

感情運方面，太陽、金星、水星合相在命宮，與喜歡的人有很多互動的機會，甚至能坦率地向對方告白。感情穩定的白羊座，另一半對你特別體貼，兩人關係甜蜜。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星與火星有良好連結，有些人看似很嚴厲，實際上逆耳的良言卻會是改變厄運的關鍵，這樣的朋友是重要的貴人。最近交際應酬特別多，好朋友們都會想為你過生日。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到命宮的金星影響，受到上司或整體團隊的拖累，別人在放假休息的時候，你卻需要加班幫忙解決某些疏失。某些白羊座則是身體狀況欠佳，卻還要抱病工作，無法休假。

學習運方面，在學習宮位的火星受到海王星影響，注意力不集中，許多重點都沒記住，學習遇到瓶頸，考試成績也不理想。某些白羊座興沖沖想學新鮮的事物，卻遇到突發事件，半途而廢。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，金星與太陽合相在心靈宮位，與暗戀的對象互動曖昧，心中很愉悅，不過礙於身份問題，你始終只能把這份情感放在心中，愛情既甜蜜，又有些心酸。

工作運方面，在志業宮位的木星與火星有良好連結，在工作上勞心勞力，會獲得主管的體恤，獲得獎金，以資鼓勵，在心理層面上有安慰一些，但實質上計算起來，得到的金錢與付出的心血無法成正比。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到人際關係宮位的海王星影響，當心接到詐騙電話，或是被朋友帶去聽直銷大會，花了一大筆冤枉錢買了一堆廢物。某些金牛座加入宗教團體，會發現奉獻的金錢都沒用在公益事務上，感到不值得。

學業運方面，在學業宮位的冥王星受到秘密宮位的金星所影響，在學校會有一些不公不義的事情被師長所掩蓋，使你覺得忿忿不平。某些金牛座則是不斷被指導者情緒勒索，感受到人間的陰暗面。

雙子座：

整體運勢

人際關係方面，水星、太陽、金星齊聚人際關係宮位，最近朋友的邀約特別多，在某些場合會認識許多新朋友。某些雙子座則是必須接待許多來自異國的人士，被動性地需要參與跨國際的社交活動。

學業運方面，在學業宮位的木星與火星有良好連結，十年寒窗，一舉成名。研究許久的論文或是作業，在這段時間成為熱門的議題，專業領域受到重視，將會進入社會實際運用。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的海王星受到命宮的火星影響，每天都很忙碌，感覺時間不夠用，工作有過勞的傾向。某些雙子座除了每天應付職場的事務，還需要與客戶應酬，每天都感到十分疲勞。

感情運方面，在慾望宮位的冥王星受到人際關係宮位的金星影響，與朋友之間的身體界線請劃分清楚，此時很容易被人佔便宜。某些雙子座則是不想投入太多情感，到處約炮，或是花錢解決生理需求，當心招惹爛桃花。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，太陽與金星合相在志業宮位，工作表現受到重視，會承接重要的任務或位置，在榮耀之下也正承擔著整個組織營運的重責大任。某些巨蟹座則是早早處理好工作，便可早早休息與玩樂。

金錢運方面，在財務宮位的木星與金星有良好連結，信用卡累積的點數在購物時會讓你剩下許多錢，甚至獲得物超所值的禮物。有投資習慣的巨蟹座，手上標的終於轉虧為盈，長期的投資可開始獲利。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到金星影響，不知不覺展現出來的控制慾，會使得喜歡的人對你感到懼怕。單身的巨蟹座對於擇偶的標準較高，寧缺勿濫。但偶而需要有人陪你說說話，此時又會倍感孤寂。

學業運方面，在學業宮位的海王星受到火星影響，發現師長或是某些同學不可告人的秘密，但卻被下令噤聲，對於學校感到失望。由於無法認同如此的共犯結構，會選擇成為邊緣人，遠離是非。

獅子座：

整體運勢

學業運方面，金星、太陽、水星齊聚學業宮位，報告或作業受到師長重視，考試成績優良，可因此獲得獎學金。某些獅子座則是在學校因為某件事大出風頭，成為同學矚目的焦點。

感情運方面，在感情宮位的木星與人際關係宮位的火星有良好連結，朋友以上、戀人未滿的關係終於修成正果，結束長跑已久的曖昧關係，認定彼此是走入婚姻關係的交往對象。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的海王星受到火星影響，使用信用卡要特別謹慎，當心被人盜用資料，使你蒙受損失。有投資習慣的獅子座，不要跟風追高某些標的，容易套牢在高點。

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到海外宮位的金星影響，目前有些工作內容會需要使用外語交涉，對自己的語言能力感到沒信心。某些獅子座則是會被外行人挑剔專業能力，使你感覺受到污辱。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，金星、太陽、水星齊聚財務宮位，因為特殊的身份，以優惠的價格買到物超所值的東西。有投資習慣的處女座，手上的標的行情上漲，帳面上賺了不少錢。

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星與海王星有良好連結，如果戀情還停留在曖昧狀態，保持一些矜持，對方會被你若即若離的神秘感所吸引。感情穩定的處女座，兩人對於婚姻有一定的共識，為了籌辦喜宴，很捨得花錢。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星受到夥伴宮位的海王星影響，看不慣的事情千萬不要攬下來做，不但會助長無能的同事繼續懶散，還可能背黑鍋。某些處女座則是被豬隊友拖累，每天都要加班收拾爛攤子。

健康運方面，金星、太陽、水星齊聚疾厄宮位，天氣多變化，當心著涼感冒，出門記得多帶一件外套避免受寒。心血管方面的問題也要注意，有心悸、頭暈、目眩的問題，要特別留意。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，金星、太陽、水星齊聚感情宮位，曖昧不明的關係可穩定下來，並對未來有共識。某些天秤座有懷孕的跡象，但你可能還沒有任何心理準備迎接這個孩子。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星與海王星有良好連結，渴望擁有自己私人的空間，會想搬出家庭獨立生活。某些天秤座則是把自己居住的地方當成辦公室，在家工作成為常態。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的海王星受到火星影響，目前的工作需要與海外人士溝通，此時會覺得自己的語言能力不夠。某些天秤座被外行人批評自己的專業能力，心中不太甘心，卻得假裝和顏悅色地應付對方。

健康運方面，在健康宮位的海王星受到火星影響，睡眠狀況會受到學業或工作壓力的影響，以致夜不能寐。同時在疾厄宮位的天王星長期受到土星影響，當心罹患內分泌或腺體相關的慢性疾病。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，金星、太陽、水星齊聚工作宮位，重要的案子在目前正處於簽約與否的關鍵，一旦成功，整個部門將因你而受惠。某些天蠍座需要在公開場合展現口才，看似光鮮亮麗，其實內心對自己的表現感到緊張。

家宅運方面，在家宅宮位的木星與財務宮位的火星有良好連結，想買房子的天蠍座，自備款可能不夠，家中長輩會資助你一些。某些天蠍座會因為買賣房子而賺到不少金錢，或是將手上閒置的房地產成功出租。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的海王星受到火星影響，與喜歡的人會因為金錢相關的問題有些不愉快，雙方價值觀落差很大。某些天蠍座與另一半在性生活上無法協調，某方甚至有肉體出軌的狀況。

旅遊運方面，在旅遊宮位的冥王星相位不良，好不容易可以利用假期出門旅遊，半途卻可能突然身體不適，只好提前結束旅遊計畫。某些天蠍座出門會遇上一些交通糾紛，使得整個旅程不太愉快。

射手座：

整體運勢

感情運方面，金星、太陽、水星齊聚在戀愛宮位，最近桃花旺盛，追求者眾多，就算已經有穩定伴侶了，還是會有人向你告白。某些射手座則是會撿到走失或流浪的毛孩，會成為家中新成員。

工作運方面，在面試、考試宮位的木星與金星有良好連結，面試新工作十分討喜，很快就能收到錄取通知，參加任何資格考試，成績都能跨越門檻，進入穩定的組織服務。工作穩定的射手座，需要溝通協調的問題，都能輕鬆解決。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星受到金星影響，在吃喝玩樂、寵物、小孩、追星、戀愛對象身上花很多錢，這些金錢的付出只是為了滿足自己一時的佔有慾，卻會影響日後的經濟狀況。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星受到火星影響，家人做決定猶豫不決，影響到你未來的許多計畫。某些射手座家中亂七八糟，囤積著太多過期的食品與雜物，必須要下定決心斷捨離，好好大掃除一下。

摩羯座：

整體運勢

家宅運方面，金星、太陽、水星齊聚在家宅宮位，清明時期會與很久不見的親戚團聚，大夥和樂融融。需要搬家的摩羯座，這段時間會找到非常適合的物件，並很有效率地簽約、搬家。

金錢運方面，在金錢宮位的木星與金星、火星有良好連結，除了正職工作有額外的加給之外，某些摩羯座會因為特殊的專長接到報酬優渥的外快，資金進帳不少。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星受到在溝通宮位的海王星影響，與客戶、上司、或同事溝通不良，執行事務時多走了很多冤枉路，常常必須加班熬夜才能做完一件其實很簡單的事情。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星持續受到土星影響，雖然渴望能與對方親密的相處，在受挫時被好好擁抱，對方卻給不起。感情穩定的摩羯座，兩人每天都在為賺錢到處奔波，沒辦法好好溝通重要的大事。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，金星、太陽、水星齊聚在面試、溝通宮位，面試新工作時十分討喜，很快就能收到錄取通知。工作穩定的水瓶座，手上接洽的重要案件最近都可順利簽約。

感情運方面，在戀愛宮位的火星與木星有良好連結，冷戰有解凍的跡象，對方會釋出善意的訊息，彼此給台階下。感情穩定的水瓶座，會選擇非假日的時間休假與喜歡的人一起出遊，在沒有人打擾的情況下，相處起來更自在。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的海王星受到火星影響，會在戀愛對象、小孩、寵物、偶像、手遊課金……等這類的事物上敗家，其實有些費用是不應該浪費的，但此時腦波較弱，很容易亂花錢。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星與命宮的土星持續呈現4分相，與家人有些心結還是無法解開，已經很久沒與他們說話、聯繫。某些水瓶座總是找不到環境適合的地區生活，不斷遷徙、搬家。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，水星、金星、太陽齊聚在金錢宮位，會趁著手頭寬裕，買一些昂貴的電器用品，以及奢侈品。同時會想品嚐高級美食，會是物質生活富裕又滿足的時期。

家宅運方面，在家宅宮位的火星與金星、木星有良好連結，討厭的鄰居最近受到了報應，心中暗自竊喜。想搬家的雙魚座會在這段時間找到新的居所，不過要斷捨離很多東西，很難抉擇。

本週須注意的部分

感情運方面，在命宮的海王星受到火星影響，不斷對喜歡的人釋放曖昧的好感，對方卻不解風情，心裡會有些煩悶，對自己的魅力感到沒自信。有伴侶的雙魚座，另一半雖然盡心照顧你，但脾氣很差，使你在愛與不愛之間猶疑。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到金星影響，會接到不熟的朋友寄來的喜帖，荷包又要大失血了。某些雙魚座會被朋友帶進直銷或宗教團體，強迫你奉獻金錢，或購買一些廢物，感到不太愉快。

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