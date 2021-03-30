2021年4月星座財運：牡羊不要靠投機性、水瓶正偏財都很棒

「人兩腳，錢四腳」，你是拼了命在賺錢，還是靠運氣來賺錢？平常做事都講求半功倍了，賺錢當然得更精明呀！除了要有好的能力，也要有好時運，懂得運用時機，財富自然穩當的進自己口袋。首先就得先了解4月份會有什麼好運氣吧！

第五名：金牛座－長輩財

金牛們平日的好人緣，在這個月出現了許多貴人運，其中還有一些是長輩緣，同時在事業宮及正財方面，都有好運出現。認真嚴謹的心態，好好運用你們細膩的想法跟創造力，就能在本業方面有好表現，讓你們能夠輕鬆發輝自己的專業才華，獲得長官或客人的認同，因而更容易累積財富。

第四名：牡羊座－合作財

牡羊們在4月份對於賺錢有強大且旺盛的企圖心，極積和熱情，同時散發你們的光芒，靠著平時的存蓄來為自己累積豐沛的財富，還有貴人來相助，和氣生財，為自己帶來許多合作財。這月份比較適合穩定的賺錢方式，比如收租或靠說話的方式，來爭取更多錢財，投機性的則不太適合。

第三名：獅子座－貴人運

這個月的獅子們，財運主要來自貴人們對你們事業的幫助。在工作事業有努力下工夫者，在月中開始會得到貴人的欣賞，有可能是上司主管，或是大老闆等等的貴重人物，間接的使得你們的財運有良好的提升；若是有在兼差者，可多請教身邊的人，有機會提供你們一些比較好的賺錢機會，讓財運有所進展。

第二名：巨蟹座－事業財

新的年度會有新的工作內容，在上半月的時候，若是有需要你們來指導運作或策畫的，特別是跨部門，或是需要溝通協調的，請把握機會並發揮你們的能力，為自己掙得更多的財富。另外在偏財方面，有機會得到不錯的消息，有可能來自別人給予的財富，或是投資方案，記得心存感恩，才會有好回報哦！

第一名：水瓶座－好運財

4月份的木星座落於水瓶的命宮，讓你們的有很多好運來幫忙，正偏財都有不錯的機緣，使得你們的勤勞有所回報，上司主管更加賞識你們。同時土星也運行於命宮，另外還有火星的緣故，所以你們的工作狀態勢必得更加忙碌更加辛苦，畢竟有好的升遷機會，也得好好表現，財運才會更加豐碩。