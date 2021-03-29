快訊

地獄進香團？冰島火山爆發的巨人與獵奇觀光

禁同婚違憲判決：日本「劃時代勝訴」的攻防故事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

唐綺陽星座運勢週報：獅子爭取表現機會 雙魚有機會遇見優秀新對象

聯合新聞網 / 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報3/29-4/4】

重要星象：日金皆在牡羊，水星雙魚最後衝刺，水冥六分

日金皆在牡羊，眾人對自我有所反省，更加注重外貌，為呈現更好的自我而努力。水星雙魚最後衝刺，對神祕學感興趣，體會內心的狀態，週二水、海合相，開啟直覺的能力，能夠查覺事件背後的真相。週五水、冥六分，在生涯發展上，有敏銳的直覺，進一步思索更聰明的模式。

工作注意：白羊、金牛、獅子、天蠍

白羊：多一點耐心，感受年輕人的想法

金牛：稍微停下腳步，整理一下會更好

獅子：爭取表現機會，能讓人感到驚艷

天蠍：別太專注細節，偶爾遠觀會有所幫助

桃花注意：雙子、射手、魔羯、雙魚

雙子：好奇心容易被挑動，要謹慎選擇

射手：多體貼對方的需求，讓感情更緊密

魔羯：當心情緒風暴，讓對方不知所措

雙魚：有機會遇見優秀的新對象

財運注意：處女、水瓶

處女：就事論事，憂心資源不足

水瓶：相信自己的判斷，避免被人唬弄

健康注意：巨蟹、天秤

巨蟹：注意心血管狀況，多對自己好一點

天秤：忙碌的同時，別忘了照顧自己

周運影片連結：YT唐綺陽官方專屬頻道

星座運勢 唐綺陽 財運 每週星座運勢

相關新聞

唐綺陽星座運勢週報：獅子爭取表現機會 雙魚有機會遇見優秀新對象

日金皆在牡羊，眾人對自我有所反省，更加注重外貌，為呈現更好的自我而努力。水星雙魚最後衝刺，對神祕學感興趣，體會內心的狀態，週二水、海合相，開啟直覺的能力，能夠查覺事件背後的真相。週五水、冥六分，在生涯發展上，有敏銳的直覺，進一步思索更聰明的模式。

每日星座運勢／獅子要懂得知恩圖報 調整花錢習慣

2021-03-29 牡羊座 不要畏懼困難，要勇敢向前。 整體運：★★★☆☆ 工作中會遇到一些阻礙，不要因此而垂頭喪氣，想辦法去解決才有希望。在追求愛情時會遇到一些打擊，可別洩氣，

殺破狼周運勢／金牛秘密戀情曝光 摩羯工作過度勞累

金牛座感情運方面，金星與太陽合相在心靈宮位，愛慕的情感被暗戀的人察覺了，對方似乎不排斥你，感覺有發展的空間。某些金牛座秘密戀情曝光，雖然不想這麼高調，但甜蜜的心情難以掩藏。

來場甜蜜復合！4月有3星座可望舊愛復燃 獅子暗自竊喜

許多情侶常常一時衝動，就說出分手，譬如在爭吵、憤怒情緒時，常說出分手後，卻充滿後悔情緒。還記得彼此是因為信任、包容相聚在...

心理測驗／4種美食當前先挑哪個吃？ 了解自己最適合哪種對象

在情場世界裡面，比起找尋一個完美的人，不如找一個適合自己的人。日本網站「DRESS」最近就分享一則心理測驗，可以瞭解自己跟什麼樣的人最情投意合。

運勢就像開外掛！今年「4生肖」最走運

對2021年，大家有什麼樣的期待呢？除了希望大環境疫情退散以外，一定也想要祈禱個人運勢興旺吧！科技紫微網現在就來揭曉今年最走運的四大生肖，他們的運勢簡直就像開外掛一樣順風順水、前途光明。趕快來看看有誰上榜！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。