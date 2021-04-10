每日星座運勢／射手待業者出去走走 瞭解招聘訊息

2021-04-10

牡羊座

普通的一天，要勇於嘗試。

整體運：★★★☆☆

今天週遭圍繞著濃厚的戀愛氣息，如有親朋好友熱心為你介紹不妨一試，緣從天降的機率高；財富累積得太慢使你有些苦惱，緊盯著反倒沒有明顯的成效哦！學習需要父母盯梢執行，顯得有些被動。

愛情運：★★★★☆

交際應酬的機會多，單身者容易邂逅對事業有幫助的能幹異性；已婚者感情進展平順。

事業運：★★★☆☆

會有不錯的成果，但需要與人反覆溝通協調，這是你的強項，只是要花費一些時間。

財運：★★☆☆☆

莫任意解約將資金投入股市去殺進殺出，否則錢財不保。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-15:00琉璃銀

開運方位：正南方向

金牛座

各方面的收穫讓你的心得到滿足。

整體運：★★★★☆

感情方面易收到意想不到的表白，小心因興奮過頭而使自己失去判斷力；事業上對於所接任務有新的並能提高工作效率的處理方式，讓自己充滿成就感；自身財運雖沒增加，但加薪或提高福利風聲的傳出可讓你激動了吧。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人在約會時，話題總脫離不了工作，而且對方總能給你一些寶貴的意見唷！

事業運：★★★★☆

運勢較旺，有機會從親友口中獲得可靠商機，只要敢於行動就有不錯的收穫。

財運：★★★☆☆

不利投機，小心發生偷雞不著蝕把米的窘境。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：23:00-24:00薔薇粉

開運方位：正北方向

雙子座

拓展人脈的好時機。

整體運：★★★★☆

多張開耳朵聽聽別人的談話，值得認識的人就主動向前攀談；人脈有著擴張的機會，好的合作對象可靠自己爭取；與伴侶相處時「以柔克剛，以退為進」的策略，能及時掐滅對方燃起的火苗。

愛情運：★★★★☆

單身者容易得到異性關注，有機會戀愛；已婚者心情平和，容易感受到家庭的溫暖。

事業運：★★★★☆

心情愉快，良好的心態讓你在遇到困難時也能克服，收穫豐厚。

財運：★★★★☆

賺錢慾望強烈，對投資感興趣，資金周轉頻繁。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00遠洋藍

開運方位：東北方向

巨蟹座

對數字較敏感，有機會獲利。

整體運：★★★☆☆

今天能察言觀色，能從他人的言語中獲得有力的訊息，挖掘到商機。投資者與人合作投資短期項目，會有不錯的收入。愛情運較弱，外界誘惑多，渴望愛情的人應理智一些，小心愛情陷阱。

愛情運：★★☆☆☆

單身者找對象眼光別太高了，身邊就有很多關心你、真心對你好的異性，應珍惜。

事業運：★★★☆☆

精神很好的一天，學習慾望強烈，正是學習充電的時候，多看點書對以後的工作有助益。

財運：★★★★☆

容易把錢花在自己身上，好好享受一番！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-08:00薰衣草紫

開運方位：正東方向

獅子座

安穩的一天，以飽滿的情緒面對生活。

整體運：★★★☆☆

今天桃花旺盛，單身者會遇到心儀的對象，打開愛的心門。財運不佳，收入與支出有點失衡，小心出現經濟危機，要注意控制自己的花費。但是吃喝玩樂的運氣不錯，能嘗到既便宜又美味的佳餚，有減肥計劃者慎之。

愛情運：★★★★☆

桃花朵朵開，身邊的異性對你很友善，並給你幫助，外出或出遠門也會有不錯的異性緣喔！

事業運：★★★☆☆

運勢很不錯，資金緊缺時不必心慌，向朋友或銀行借貸，均可以順利度過難關。

財運：★★☆☆☆

容易聽信他人，喪失自己的判斷，不宜投資。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-06:00大理石灰

開運方位：西南方向

處女座

面子大於裡子。

整體運：★★★☆☆

桃花來時，難免讓你有些得意，但猶豫不決又會錯過良緣哦；從事服務行業的人，憑藉和善的態度，會得到他人的讚揚；礙於面子，產生一筆不小的消費，事後又讓自己後悔不已。

愛情運：★★★★☆

桃花運強，會有機會與心儀的異性單獨交談，要好好把握這個千載難逢的機會。

事業運：★★★☆☆

忙碌的狀態，比較容易讓你產生成就感，而今天乃清閒之日，就會讓你有些無所適從。

財運：★★☆☆☆

不要放太多的現金在身邊，少點玩樂機會方可降低散財指數。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-21:00墨玉綠

開運方位：正北方向

天秤座

運勢一般，多了幾分和氣，少了幾分刻板。

整體運：★★★☆☆

愛情上心思敏感度增加，獨處時易覺得寂寞無聊，情緒不定易受他人影響。財運一般，錢財上沒有什麼特別的進出。閒暇時可外出購物，多走走看看，認真比較就能發掘到價廉物美的實用商品。

愛情運：★★☆☆☆

對另一半表現得較為強勢，容易起衝突。別企圖控制對方或是主導一切，相互尊重才好喔！

事業運：★★★☆☆

較重視職場人際關係，並能如期完成份內工作，容易得到他人的欣賞。

財運：★★★☆☆

金錢的用法趨於保守，更為看重錢財的累積。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-10:00瑪瑙黑

開運方位：正西方向

天蠍座

多交益友，增強人脈。

整體運：★★★★★

有利出門，行動起來易有好運。在交友、聚會、與朋友交流的過程中，不僅身心愉悅，還易獲得不少工作靈感，收穫滿滿。愛情頗順遂，有機會與各方面都讓你稱心如意的對象結緣。

愛情運：★★★★☆

單身者有不少發展戀情的機會；戀愛中的人容易在戀人身上獲得驚喜，別忘了感恩。

事業運：★★★★☆

與夥伴合作默契十足，適合參加團體競賽、表演等，拿到好成績的機會大，獎金頗豐。

財運：★★★★☆

財運旺，想賺錢的慾望強烈，因自信、敢冒險而得財，但也要小心因自信膨脹而損財。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-22:00咖啡棕

開運方位：西南方向

射手座

不要坐以待斃。

整體運：★★★☆☆

賦閒在家者今天特別容易招惹另一半的嫌棄，他的嘮嘮叨叨讓你很煩；待業或失業的朋友今天可出去多走走，瞭解一些招聘訊息，找到合適自己工作的機率很大；今天領悟能力發揮奇效，學生可去參加競賽班培訓。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運低落，孤獨的感覺布滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然會覺得距離好遙遠。

事業運：★★★★☆

應酬頻繁，拜訪親友、吃喝玩樂，沉浸在歡喜氣氛中。

財運：★★★☆☆

有想法但不願行動，喜歡傳授他人致富訊息，讓別人來驗證你的發財密笈。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：04:00-06:00苔蘚綠

開運方位：西南方向

摩羯座

專業性活動為投資帶來好兆頭。

整體運：★★★★☆

參加一些公開儀式，像是產品發表會、合作簽約儀式等等，會讓你獲得不少財經方面的內部消息哦；愛情有動起來的跡象，淡雅的裝扮會吸引心儀者的眼光；學生努力學習，也能做到溫故而知新。

愛情運：★★★★☆

單身者可望有不錯的發現和意外驚喜；戀愛中的人容易能得到對方的肯定與關愛。

事業運：★★★☆☆

平靜的一天，沒有什麼繁雜瑣事困擾，可專心做自己想做的事情，會有不錯的收穫。

財運：★★★★☆

不但正財收入豐厚，而且還會有偏財。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：23:00-24:00蘭花紫

開運方位：東北方向

水瓶座

花錢慾望強烈，應有所克制。

整體運：★★★☆☆

有花錢購置昂貴物品來犒賞自己的衝動，若能換得好心情，也是值得，但不可過於鋪張。想戀愛的心蠢蠢欲動，你會給自己安排認識新對象的機會，效果不錯。不過今天身體狀態不是很好，要注意休息。

愛情運：★★★☆☆

很久沒有與另一半約會了吧？找時間多陪對方吃吃飯，聊聊心事吧！

事業運：★★★☆☆

心情蠻不錯，有時間不妨多陪陪家人，會讓你有出乎意料的收穫！

財運：★★☆☆☆

避免太過刻意，採取損人利己的方法，到頭來損失會很慘重。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-16:00雪花銀

開運方位：東南方向

雙魚座

發揮善解人意的一面，諸事順意的一天。

整體運：★★★★★

有伴侶的人有機會在伴侶面前施展魅力，不妨好好打扮一番，與對方來一次甜蜜約會，會讓雙方都感到驚喜。人際關係和諧，與人為善，易贏得老少朋友的喜愛，還有機會獲得特別關照。

愛情運：★★★★☆

好好想想你是不是答應了對方什麼要求？既已承諾就要盡量兌現，對方很期待喔！

事業運：★★★★☆

發揮風趣幽默的一面，能很快活絡氣氛，有利拓展人脈。

財運：★★★★★

事業上有增資擴充的慾念，順利的財運對於增資有正面幫助。金錢上的貴人多來自長輩。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-19:00金桔綠

開運方位：正北方向





