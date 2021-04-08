每日星座運勢／水瓶遇困難求援長輩 工作有所突破

2021-04-8

牡羊座

賺錢容易，守錢難。

整體運：★★★★☆

看到身邊的朋友紛紛有了另一半，你也不禁希望擺脫單身生活，今天就有很強的桃花運，要注意把握。正財運平平，但偏財運卻很不錯，可小玩金錢遊戲。學生族的考運佳，能在考試中得到不錯的成績。

愛情運：★★★★☆

戀情急速加溫，甜甜蜜蜜令人羨慕。也容易引來一堆好奇、關心者。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，今日宜裝迷糊，有錯就認錯，不宜與人爭長道短。

財運：★★★☆☆

先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。有閒錢不妨拿點出來打好人際關係，送個小禮來表達你的關心與善意！

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00香檳金

開運方位：正東方向

金牛座

一切隨緣，莫強求。

整體運：★★☆☆☆

感情的事順其自然就好，該放手時便放手，這樣不僅使你重獲自由且還能增強桃花。注意保管好自己的錢包和貴重物品，小心身邊的陌生人。多出門走動走動，呼吸新鮮氧氣，是淨化心靈的最好方法。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者易得到另一半的支持與理解，讓你感動；單身者桃花較弱，想戀愛需等待時機。

事業運：★★★☆☆

做事比較急躁，遇到突發事件很容易失去理智，心慌意亂往往會讓你把簡單的事情複雜化。

財運：★☆☆☆☆

對金錢的敏銳度較低，勿在此日衝動消費或是大筆資金運作。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-06:00香吉士黃

開運方位：正西方向

雙子座

防患於未然。

整體運：★★★★☆

今天的財運和事業運都比較不錯，洽談中的大筆生意在做足準備和預留空間後成功的機率很高；和他去人多的公園、廣場走走吧，看著那些老夫老妻攜手步行的身影，「執子之手，與子偕老」的情感會在兩人心頭膨脹。

愛情運：★★★★★

今日的你容易回想起舊情人，也有可能遇見舊情人。鬧分手的情侶，今日有機會復合。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，很適合腦力激盪寫企劃；工作上遇到困難、瓶頸時，換個方式試試看，或許能有不錯的效果！

財運：★★★★☆

財運不錯，可以購買盤算已久的物品。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-07:00蘑菇灰

開運方位：西南方向

巨蟹座

要在團隊中找到自己的位置。

整體運：★★★☆☆

上班族在今天就別想要逞能獨挑大樑，勉強地孤軍奮鬥只會讓事情更糟糕，還是跟著團體行動比較安全；學生考試運佳，學習態度積極，但要注意不要因粗心而遺漏學習用具；單身者出門前別忘佩戴水晶，它能增強愛情運勢哦。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情生活平順，不妨多製造浪漫氣氛；單身者約會較多，但想戀愛還需要耐心等待。

事業運：★★☆☆☆

不宜急著向前衝，把規劃做好，再著手實行才會更有勝算。

財運：★★★★☆

對於自己熟悉的領域，可以短線進出，創造利上滾利的財富。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：20:00-22:00水鑽藍

開運方位：西南方向

獅子座

「嘗試錯誤」也很有必要。

整體運：★☆☆☆☆

與另一半兩地相隔，會有種思念到痛的感覺，不妨打個電話給對方，既解相思之苦，還能讓對方感受到你濃濃的愛意。財運低潮期，還是在家看看報紙吧！

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中人易遇到感情阻力，來自雙方父母的壓力最為明顯，應多與長輩溝通。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，腦筋有些不靈光，反應會遲鈍點，把腦袋瓜放空一點，不要鑽牛角尖。

財運：★☆☆☆☆

切莫硬著頭皮亂投資。宜耐心等待新行情，有所準備才更能把握好機運。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-18:00桐花白

開運方位：西北方向

處女座

盡量遠離人群，方可避免與人爭執。

整體運：★★☆☆☆

社交運較差，不善表達的一面易突顯，會因為一句模糊不清的話引起他人的誤解，默默做事、少參與討論方得安寧。事業上沒有太多表現的機會，安安分分地完成上級交代的任務就不會出紕漏。

愛情運：★★☆☆☆

今天有點情緒化，與伴侶發生冷戰的機率很高，宜保持距離；單身者不想戀愛，有利獨處。

事業運：★★★☆☆

沒有想清楚就開始動手做，難免有點捉不到重點，做事情容易浪費一些多餘的精力。

財運：★★☆☆☆

理財聖經講得頭頭是道，但缺少執行力。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-24:00秋葵綠

開運方位：正西方向

天秤座

貴人運旺盛，難事迎刃而解。

整體運：★★★☆☆

遇到生活中的麻煩事，多問問身邊的朋友，其他人意想不到的主意能讓你輕鬆解決問題。工作上會有加班的現象發生，不過易得團隊助力。另一半善解人意的表現，讓你感覺很滿足。

愛情運：★★★★☆

單身者異性緣佳，而且容易與異性產生曖昧關系，雖然感覺很好，但愛情並不明朗。

事業運：★★☆☆☆

家中之事讓你操心操勞，讓你感覺到比較重的生活壓力，因此在工作中常表現得比較疲憊，打起精神來，你還是有能力應對一切的。

財運：★★★☆☆

花錢太隨心所欲了，所以小錢會一點一點的流失。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00蕃茄紅

開運方位：正北方向

天蠍座

快樂要靠自己創造，不要侷限在一個狹隘的空間裡。

整體運：★★☆☆☆

戀情平淡而穩定。財運方面，你對市場的變化摸不清狀況，若仍要執意介入，會很容易陷入泥沼。工作上，你的態度決定你的工作成績，慵懶的表現會給上司留下不堪重用的印象。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人易因一言不和而鬧分手，只有你主動道歉才有希望挽回這段感情！

事業運：★☆☆☆☆

職場如戰場，人際關係很關鍵。今日要小心同事對你暗生妒意，處事低調為妙。

財運：★★☆☆☆

盡量不要讓金錢出現周轉或調度的現象，否則恐因調度導致財務危機。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-16:00玫瑰紅

開運方位：正北方向

射手座

運勢強盛的一天，好運就要降臨到你的身上了。

整體運：★★★★☆

愛情運很強，你熱情如火的表現讓另一半很興奮，有利增進感情。對即將喬遷新居的人來說，今天是個好日子，不要猶豫了，趕快行動吧！有機會遇到貴人在你最需要幫助的時候向你伸出援手，讓你覺得溫情滿人間。

愛情運：★★★★★

變化多端的戀愛日，容易感受到心上人熱情、俏皮、可愛的一面，在雙方的努力下也能夠營造出快樂的氣氛。

事業運：★★★★☆

適合與人合作，各自發揮優勢，彌補彼此的不足，可達到一加一大於二的效果，並能輕鬆且有效率的完成工作內容。

財運：★★★★☆

正財收入豐厚，生意人有機會與財力雄厚的人合作，獲利機率高。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-16:00翡翠綠

開運方位：西南方向

摩羯座

故地重遊有助於愛情運勢的增長。

整體運：★★★☆☆

和戀人去你們第一次約會或第一次接吻的地方約會吧，那份甜蜜與羞澀的復甦會迅速點燃你們的激情；與朋友出去狂歡時，如果你不想酒後亂性那就盡量少喝點；今天的思維會比較活躍，對從事設計的人有助於發揮靈感。

愛情運：★★★★☆

單身者常有朋友邀約一起喝茶聊天，也因此結識了不少異性朋友，有機會展開一段戀情。

事業運：★★★★☆

心情很好，良好的心境讓你做起事來也特別有勁，只是要注意別興奮過度唷！

財運：★★★☆☆

有打腫臉充胖子的傾向，荷包留不住錢。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-07:00青金石藍

開運方位：東北方向

水瓶座

長輩是最好的老師。

整體運：★★★★★

桃花運頗旺，單身者去參加聯誼，將有機會結識情投意合的異性；收入穩定，先前的投資品項可繼續持有，但不可孤注一擲，避免承擔較大的風險；遇到困難可與長輩求援，會讓你茅塞頓開，工作上有所突破。

愛情運：★★★★★

在面對心儀的對象時，多多流露你的欣賞之情，不著痕跡地誇讚對方，可拉近彼此距離。

事業運：★★★★☆

事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便小有難題，也不會困擾到你！

財運：★★★☆☆

金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今日對錢比較在乎，得失心重了點。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-10:00可可棕

開運方位：西南方向

雙魚座

工作快樂，但是財運不樂觀。

整體運：★★★☆☆

有伴侶的人和異性朋友交往要把握分寸，以免對方吃醋、鬧彆扭。精力旺盛，雖然工作難得完美，但是自己能明顯感受到工作能力的提高。財運較弱，股票被套牢的機率高，不如選擇基金這種收益穩定的投資方式。

愛情運：★★★★☆

很願意為對方付出，對伴侶有求必應，但有時也要讓對方學著獨立才好喔！

事業運：★★★☆☆

千萬別輕易給人家允諾，尤其是沒有十足把握的事情，不然你的計劃很難圓滿實現。

財運：★★☆☆☆

今日腦力思考頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不宜有大動作！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：18:00-20:00蘋果綠

開運方位：正西方向





