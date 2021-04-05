每日星座運勢／摩羯花心思鑽研理財 易挖掘到商機

2021-04-5

牡羊座

注意氣候變化，留意身體健康。

整體運：★★☆☆☆

公眾場所切忌大聲喧嘩，以免他人的反感，投來責備的目光。支出大於收入，理性消費是今天的必修課。工作上急於求成的態度，將導致一切重來的機率增大。伴侶體貼入微的關懷成為今天你的精神支柱，能夠坦然自若地處理突發事件。

愛情運：★★★☆☆

對感情有些猶豫，情緒不穩定，在與異性接觸時，言語切勿過激。

事業運：★★☆☆☆

會為了一些雞毛蒜皮的事與同事發生爭執，要特別注意控制好情緒。

財運：★★☆☆☆

財運弱，最怕與人有債務糾紛。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-13:00玫瑰紅

開運方位：正北方向

金牛座

別讓自己太懶散，做好工作規劃。

整體運：★★★☆☆

享受被人疼愛的感覺，沉浸在愛情的甜蜜裡，將對方看作愛情的唯一。投資中會有小小斬獲，因為受困於禮節人情，會有小筆的錢財支出。工作狀態不佳，容易犯困，需有人從旁提醒才會變得積極一些。

愛情運：★★★☆☆

感情運平平，已婚者想拉近與另一半的距離，需付出更多的關心。

事業運：★★☆☆☆

工作壓力較大，容易把壞情緒帶到工作中，應做好自我調節，以防因此影響工作進度。

財運：★★★☆☆

別把錢抓得太緊，當用則用。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-22:00珊瑚橙

開運方位：西北方向

雙子座

運勢走俏，整天都有好心情。

整體運：★★★★☆

單身者有機會獲得異性的垂青，並有機會長期發展。工作較輕鬆，很多事做起來都很順手，原有的壓力一下子就不見了蹤影。投資運一般，可進行相關學問的學習，為日後的投資做好知識準備，以便更能把握住機會。

愛情運：★★★☆☆

異性緣很不錯的一天，用欣賞的角度看待異性是一種享受，拈花惹草可就不好了！

事業運：★★★★☆

有強烈的直覺和分析力，在遇到重大決策時，要充分相信自己在工作上的判斷力。

財運：★★★☆☆

投資運不錯，可先了解市場，看好投資項目、做好充分準備再投入。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：04:00-06:00萊姆黃

開運方位：正北方向

巨蟹座

得失心很重，小心虛榮誤事。

整體運：★☆☆☆☆

戀愛中的人會有被疏離的感覺，不安全感越來越重，不如攤開來告訴對方你的想法；工作中同事的一個不明眼神、上司的一句稍微重一點的話都讓你想得較嚴重，神情沮喪；注意多活動肩關節，以免肩和脖子發生酸痛。

愛情運：★☆☆☆☆

今日少惹桃花為妙，多留意穿著打扮，言行舉止斯文有禮，才能吸引到好桃花靠近。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，不適合在今日做出任何重大的決策，尤其是偏向金錢方面的決定。

財運：★★☆☆☆

不要走進賭場，因為你的心思太多，情緒太雜。當然，如果你捨得花費金錢來發洩一頓，那就另當別論囉！

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-23:00萊姆黃

開運方位：西北方向

獅子座

善於發現生活中的亮點。

整體運：★★★☆☆

憑著敏銳的頭腦，能夠發掘到不少商機，充分加以利用能招財進寶。對愛情充滿期待，只要鼓起勇氣向心愛的人坦白，就有希望得到對方的認可。好心情要與大家一起分享，讓快樂感染周圍的人。

愛情運：★★★☆☆

戀人、夫妻整天黏在一起，感情衝突較多；採取若即若離的相處方式，可化解不合。

事業運：★★☆☆☆

遇事三思而後行，不能被表面現象所迷惑！多向年長人士請教，他們的經驗能助你突破職場混沌不明的狀況，更易於打開新局面。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，可以買兩注彩券試試手氣！

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-18:00大理石灰

開運方位：正西方向

處女座

今天對家人格外挑剔。

整體運：★★☆☆☆

感情出現空窗期，與另一半似有若無的曖昧感覺讓你有些傷腦筋；家人給你遞個水果，你都會有嫌太大或嫌太小的衝動，小心因此矛盾升級哦！約好友去公園划划船，是你們增進情誼的好方法。

愛情運：★☆☆☆☆

情感波折較多，單身者難有激情，不宜戀愛；有伴侶者不宜討論大事，難以達成共識。

事業運：★★★☆☆

考慮問題比較長遠，雖付出不易立即看到回報，但只要堅持，腳踏實地走好每一步，不久將會迎來豐收。

財運：★★☆☆☆

賺錢費力傷神外，還有散財童子來作怪。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：18:00-20:00臘梅白

開運方位：正西方向

天秤座

心情開朗的一天，自信心十足。

整體運：★★★★☆

能在平淡的感情生活中享受愛情的甜蜜，感覺恬逸。貴人運不錯，會得到許多幫助，無論是財力還是經驗方面，都會有人願意向你伸出援手。工作無太大變化，可做好行程安排，做好時間管理。

愛情運：★★★★☆

今日單身者容易在聚會中邂逅心動對象，志趣相投情意濃；有伴侶者與伴侶有說不完的情話。

事業運：★★★☆☆

事業普通，是個聽命行事的日子，不宜做任何重大的決定，只要把分內之事做好就行囉！

財運：★★★★☆

財運超旺之日，得財輕鬆不費力。有利憑藉敏銳的理財眼光，在股市上得財。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-20:00珍珠白

開運方位：西南方向

天蠍座

愛情甜蜜，還會有意外的收入。

整體運：★★★☆☆

今天有機會和戀人一起看電影，加深彼此的依戀。工作上風平浪靜，能順利接到新業務，增加一筆額外收入。抓住與人互動的機會，易結識貴人，對你將來的學習和事業都有很大的幫助。

愛情運：★★★☆☆

單身者對異性出手大方，常有異性圍著你轉；有伴侶的人溝通較少，易引起誤會。

事業運：★★★☆☆

吃喝玩樂的機會多，讓你無法集中精力工作。做事時應收起玩樂心，多一點細心才好。

財運：★★★☆☆

暗財運偏弱，想要暗中獲得支援或暗中有額外進財管道，似乎不容易耶！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-07:00遠洋藍

開運方位：正北方向

射手座

建立自信很重要。

整體運：★★☆☆☆

工作忙碌，易感疲憊。宜忙裡偷閒約上三五好友一起逛街購物，身心易獲得滿足。投資應保守，貿然投入資金會遭遇風險，切勿大筆投資。容易被人誤會，令你煩惱不已。別想太多，誤會總有消除的一天。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間偶爾小吵小鬧，但不影響感情，反而增加了彼此的親密度；單身者戀愛機會較少。

事業運：★★☆☆☆

工作失誤不少，小心影響工作進度，別太懶散，集中精神才好。

財運：★☆☆☆☆

財庫受損、不聚財的一天，手頭比較緊，好好宅在家，別想著購物花錢了。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-07:00嫩芽綠

開運方位：正南方向

摩羯座

愛一個人，就要給他愛你的機會。

整體運：★★★★★

在為伴侶付出同時，還要讓他感覺他是被你需要的，給他愛你的機會；對於投資，要不斷學習、整理和歸納，讓自己能夠不斷進步；新員工進入公司時，一定要了解公司企業文化，不留意這些做事習慣，會讓你與其他人格格不入。

愛情運：★★★★★

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青、賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與有緣人邂逅喔！

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，情緒上有些波動，態度上顯得被動，運作上想要快也快不起來。

財運：★★★★☆

研究心強，適合花心思鑽研理財和投資之道，易挖掘到商機。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：16:00-18:00臘梅白

開運方位：東北方向

水瓶座

今天運氣不錯，做什麼事都很輕鬆愉快。

整體運：★★★☆☆

感情豐富的一天，戀愛中的情侶非常想黏在一起，忙裡偷閒的約會能讓感情急劇升溫，一份對方喜歡的禮物也能讓感情宛如蜜裡調油；單身者則沉湎於與親友互動的溫情喜悅中。工作方面，需要處理的事不多，留給你充足的時間把事情做得更好。

愛情運：★★★★☆

心情愉快，讓伴侶的心情也跟著變好，時常手牽手散散步，聊一聊心事，可增進感情！

事業運：★★★☆☆

人際關係易出現小風波，與人交往時多留意自己的言行舉止。

財運：★★☆☆☆

花錢應有所規劃，切莫無所顧忌。投資上見好就收，小心貪心不足蛇吞象。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-15:00象牙白

開運方位：東北方向

雙魚座

愛情運迅速升高！

整體運：★★★★☆

今天可是相親的好機會，不必與家人同行，單獨前往勝算反而更大；易產生將投資當兒戲的想法，致使獲利大打折扣；工作特別積極，但缺少魄力，多接觸人群，才有助於提升你這方面的能力。

愛情運：★★★★★

今日你與戀人能彼此信任對方，視對方為今生今世的知音。如果有人想要破壞你們的感情，你們能毫不猶豫地站在一起。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，只要把分內之事做好就行囉！職場上難免有些流言蜚語，聽聽就好，不要影響到自己的情緒唷！

財運：★★☆☆☆

謹防小人！錢財最好少外露，小心遭人算計，錢財受損。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：04:00-06:00嫩芽綠

開運方位：正東方向





