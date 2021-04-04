每日星座運勢／巨蟹拋除所有的煩惱 運勢也跟著好

2021-04-4

牡羊座

知己難求。

整體運：★★★★☆

易遇到能彼此欣賞的異性知己，雖未擦出愛情火花，但這種超越愛情存在的友誼更讓你感動不已；與人交往時還應注意言語，含蓄更易讓人接受；聰明靈活的頭腦讓你在學習中如虎添翼，但奮力前衝的同時，別忘了幫幫其他同學。

愛情運：★★★★☆

與伴侶一起舉辦一個聚會，把好友邀請到家中分享快樂，你倆的感情生活也會更富生機！

事業運：★★★☆☆

運勢普通，如果過於爭強好勝，很容易引起大家的反感，提醒自己收斂些才好。

財運：★★★☆☆

錢財的得失不宜太過在意，順其自然，財星才會降臨。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-15:00脆梅青

開運方位：正南方向

金牛座

煥然一新的感覺有開運效果。

整體運：★★★☆☆

戀情有些沉悶，色彩鮮艷、搭配合理的服裝能讓人眼前一亮，有助增強異性緣；把家裡徹徹底底的打掃一遍有助於增強運勢；和老同學聚聚，既聯絡感情，又可在聊天中獲取不同行業訊息，對你將來求職或跳槽有一定幫助。

愛情運：★★☆☆☆

有機會閃電般開始一場戀情，但愛情來得快，去得也快。在愛情來時，還需謹慎一些唷！

事業運：★★★☆☆

有機會參加社交聚會，可接觸到有實力的人物，可藉機拓展你的人際關係。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，需要周轉小錢時可得貴人協助。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：04:00-06:00檸檬綠

開運方位：西北方向

雙子座

運勢強盛，好運降臨。

整體運：★★★★☆

今天有拋頭露面的機會，與不同階層的人接觸時，能投其所好，施展自如，有遇到大貴人的契機。會有異性暗送秋波，主動投懷送抱，你若採取半推半就的方式，會更有吸引力。財運頗優，短線投資容易獲利。

愛情運：★★★★☆

夫妻相處的時間較多，聚在一起其樂融融；單身者在玩樂中易結識有權有勢的異性朋友。

事業運：★★★★☆

樂觀的一天，能積極面對生活，好運也不斷降臨到你身上，有機會收到朋友的禮物！

財運：★★★★☆

來財主要靠專業技術，工作專精、賣力者進財豐厚。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-22:00玫瑰紅

開運方位：西南方向

巨蟹座

拋除所有的煩惱，運勢也會跟著好起來。

整體運：★★★★☆

與喜歡的人一起做頓晚餐，能增進你們之間的感情；小賭怡情，大賭傷身，可以找些朋友娛樂性質的的玩玩，賺點零用錢也不錯哦；工作運很好耶，做什麼都能得心應手。

愛情運：★★★☆☆

愛情上易有讓你感動的小驚喜，對另一半的用心要以滿滿的愛意回饋才好喔！

事業運：★★★★★

與家人在一起的時間增多，與家人聊學習、工作和生活，分享彼此的想法，收穫頗多。

財運：★★★★☆

無法日進斗金，但可耐心期待水漲船高。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-11:00蘑菇灰

開運方位：西南方向

獅子座

小不忍則亂大謀。

整體運：★★★★☆

耍起小聰明的你讓另一半只得接受你所提出的條件，不過你得祈禱對方是真心實意接受才好哦！財運起伏較大，不易把握，求助身邊的人是權宜之計；是個加班的好日子，精力充沛，思維活躍。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，單身者對身邊的異性更為留意，會有擦出愛火的機緣，好好把握！

事業運：★★★★☆

心情開朗、顯得很有自信，給人一種積極向上的感覺，注意把握時機好好表現！

財運：★★★☆☆

財運較為普通，通常收支出入不大。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-07:00睡蓮紫

開運方位：東北方向

處女座

學會委婉地拒絕。

整體運：★★★☆☆

桃花頗多，但對你而言，作出委婉的拒絕會好過模稜兩可，溫柔的語氣不僅讓事情圓滿解決，還會因此交到不錯的朋友哦；財運仍有陰霾，還需再等些時候，時機自然會成熟；做著自己頗為滿意的工作，顯得幹勁十足。

愛情運：★★★☆☆

有機會參加團體活動，可藉機慢慢靠近心儀已久的對象，想辦法與對方約會，感情會進展很快。

事業運：★★★★☆

容易有驚喜的一天，你的內心充滿喜悅與興奮，不妨與朋友們一同分享這份快樂吧！

財運：★★★☆☆

自己花錢花得很過癮，對自己大方，對家人小有計較，對外人斤斤計較！

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-18:00萊姆黃

開運方位：東南方向

天秤座

用開放的胸襟接受朋友的建議，客觀理性看待事物。

整體運：★★★★☆

對一些人、事、物的判斷似乎失去了準頭，存在錯估形勢的危險。對搜集到的訊息要進行篩選，財務上要小心，投資有賺大錢的機會，但過於投機取巧也會造成損失。人際關係和諧，易得到貴人助力。

愛情運：★★★★☆

遇見好對象時，別讓理性走在感性前頭，大膽地讓對方認識你吧！

事業運：★★★★☆

精力旺盛，即使有很多事情需要處理，你也能輕鬆應付，處理得井井有條。

財運：★★★★☆

進財順暢，業務開發者多聯繫老客戶，容易進財；頗有偏財運，中樂透機率高。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-21:00蘑菇灰

開運方位：正南方向

天蠍座

誤會渙然冰釋的一天。

整體運：★★★☆☆

今天會發現真相，解除對同事以往的誤解，不如好好交流，你們的關係更容易改觀並且深化哦；剛剛走進婚姻的戀人容易產生壓抑情緒，飽受生活的壓力，和對方共同商量對付眼前的問題才要緊；財運不佳，但資金周轉出現危機的時候又會得戀人相助。

愛情運：★★★☆☆

單身者有異性主動獻殷勤，喜歡的話就給對方一個回應，不喜歡便委婉謝絕吧。

事業運：★★★★☆

心情舒暢，時常把微笑掛在臉上，不僅身心健康，而且身邊的人都願意親近你喔！

財運：★★☆☆☆

金錢流動性強，生活上有奢侈浪費、不知節制的傾向。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：23:00-24:00水晶紫

開運方位：正東方向

射手座

適合獨處、自我反省。

整體運：★★★☆☆

穿梭於熱鬧、嘈雜的人群中，會影響心情，安靜地待在家裡看看書，或者到環境優美的咖啡廳、茶館坐坐，回憶過去、思考未來，會讓你想通許多事，內心平靜。還易有意外財，或是邂逅一段戀情喔！

愛情運：★★★☆☆

已婚的人顯得較自我，幸好對方能夠容忍；單身者有機會邂逅能與你共譜戀曲的對象。

事業運：★★★☆☆

平順的一天。利用閒暇的時間讓自己好好的放鬆一下，為平日的工作養精蓄銳！

財運：★★★★☆

心胸寬廣些，今天適合與人合作，可創造財富。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-16:00蘑菇灰

開運方位：正東方向

摩羯座

能快樂享受生活，很愜意的一天。

整體運：★★★★☆

今天能表現出活潑開朗的一面，雖然會遇到一些麻煩事，但並不影響你的好心情。愛情方面，已婚者經過戀愛時的約會場所，勾起許多美好的回憶。生意人有機會談成一筆交易，對日後的發展很有助益。

愛情運：★★★★☆

容易看到另一半身上的優點，甘願為對方付出，適時給予讚賞，這讓對方很感動喔！

事業運：★★★☆☆

運勢平順，適合與朋友相聚，有機會從朋友口中獲得有力資訊。

財運：★★★★☆

留意市場動態，把握商機。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00竹葉青

開運方位：西南方向

水瓶座

大膽追求激情。

整體運：★★★★☆

性愛方面兩人的交流較重要，放下羞怯心理，坦誠積極地追求美妙新鮮感覺，能助愛情歷久彌新；投資運旺盛，證券投資易獲較高利潤，不過要對產品慎重選擇，加強風險承受能力；學生思緒比較混亂，應適當放鬆。

愛情運：★★★★☆

桃花氣勢如虹，約會不斷。新鮮的約會地點能讓你玩的很開心，就算再忙也要抽空赴約唷！

事業運：★★★★☆

行事果決，超強的行動力讓你「過五關，斬六將」，讓身邊的人驚歎不已。

財運：★★★★☆

正財、偏財運都不錯，小小賭注也能贏得樂觀回報。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-08:00蕃茄紅

開運方位：正北方向

雙魚座

好運氣降臨，不過需要轉變你的思考方式。

整體運：★★★☆☆

單身者可要打起十二分精神，丘比特之箭就在身後，轉身就能看見！女生會特別注意保養，在這方面花費可不小，其實，買得多不見得效果好，挑一款適合自己的，既簡單又省錢。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人多向戀人傾訴心事，可讓感情進展神速；單身者異性助力強，戀愛機會多！

事業運：★★★☆☆

要處理的事情很多，應耐住性子。與人溝通交流時，要特別注意控制好自己的情緒。

財運：★★★☆☆

手頭較為寬鬆，餘錢可以存到銀行。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00玉米黃

開運方位：正南方向





