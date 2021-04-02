每日星座運勢／處女投資策略剛剛好 明顯收入增加

2021-04-2

牡羊座

學會控制情緒是關鍵。

整體運：★★★☆☆

愛情來得快、去得也快，勉強得來的愛情並不如預期的甜美，放棄才易拾獲真正的幸福。今天的財運高低完全取決於你的情緒，切忌太過急躁。工作上責任心極強，渴望得到他人認可的心態讓你幹勁十足。

愛情運：★★☆☆☆

情慾強烈，易衝動。想戀愛不妨多聽聽周圍朋友的建議，畢竟旁觀者清。

事業運：★★★★☆

行動力十足，有利於新計劃的執行，如果能放開心胸接受不同意見，成功的機會更大。

財運：★★★☆☆

凡事以平常心對待，別被金錢所困擾。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-07:00玉米黃

開運方位：正西方向

金牛座

戀愛中的人有機會收到求婚的暗號。

整體運：★★☆☆☆

單身者深得異性朋友的青睞，有伴侶的人也常得另一半誇獎！財運顯得好事多磨，不過慶幸的是能得到朋友的幫助。後勤工作人員難有突出的表現，人際的和諧在今天顯得尤為重要。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易有感情困擾，別太輕易投入一段感情；戀愛中的人易獲得戀人的支持。

事業運：★★☆☆☆

容易與人起衝突，在與人交往時多留意自己的言行舉止，別因一時心直口快而傷害了他人。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，不宜處理投資問題。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-13:00祖母綠

開運方位：正東方向

雙子座

借助飾品提升愛情運。

整體運：★★★★☆

大氣又符合個性的小飾品，有助於散發你的獨特氣質，也能提升戀愛運勢哦！報答之前工作上有恩於你的人，對方感念你的心意，也讓自己有了償還人情債的輕鬆感。理財觀念發生改變，對金錢看法更為理智。

愛情運：★★★☆☆

面對戀人，你火熱的舉動頗為霸道，看似你在傾心投入，一片真誠，實則僅只顧及了你自己的感受。這種一廂情願的作法，很容易把對方嚇跑。

事業運：★★★★☆

只要勇於表達自我，把構思已久的方案或計劃書放上臺面，就能引起大家的重視。

財運：★★★★☆

適合理財，可動用一部分資金與能力優秀者合作，易有不錯的收入。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-15:00乳酪白

開運方位：正北方向

巨蟹座

平穩安寧的一天。

整體運：★★★☆☆

今天脾氣有點衝動，愛情上不宜太過纏綿，保持距離可避免紛爭。記憶力不錯，待在家裡分析資料比去市場上瞎撞要有用。工作頗有成效，不過還應多與同事溝通，團結一致，多聽取有經驗者的意見。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運有點混亂，在感情上特別的迷惘哦！

事業運：★★★★☆

在工作上表現特別勤奮，工作效率將有大幅度提升。

財運：★★★☆☆

偏財運不錯，易得他人援助。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00燻鮭紅

開運方位：正東方向

獅子座

積極向前，尋求解決問題的辦法。

整體運：★★☆☆☆

單身者有機會在Pub邂逅一段戀情，但在新戀情面前也不能昏了頭，小心遇到的只是爛桃花。財運欠佳，對股票感興趣者可以買幾本相關書籍看看，會有意外發現。工作頗順利，保持積極進取的態度斬獲更多。

愛情運：★★☆☆☆

因感情問題而感到鬱悶，對伴侶吞吞吐吐的表現很懷疑，有被欺騙的感覺。

事業運：★★★☆☆

感覺腦子裡空空的，不太容易專心於某一件事，有時會因為開小差而導致工作上出紕漏。

財運：★★☆☆☆

容易散財，看到喜歡的東西就想買，容易在不知不覺中超支。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-16:00珊瑚橙

開運方位：西北方向

處女座

收穫的日子。

整體運：★★★★★

投資策略剛剛好，前期的努力與付出會有明顯的收入增加，欣喜的心情自然無法形容。不錯的表現會得到上級賞識，讓工作的前景更加明朗。愛情的溫度適中，甜言蜜語中彼此看到對方的好，戀情進展迅速。

愛情運：★★★★☆

愛情運勢特別旺盛，身邊有不少異性朋友對你主動示好，甚至無事獻殷勤。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，在工作中多能保持愉悅的心情，往往心情越快樂，工作效率就越高。

財運：★★★★★

哇！這麼棒的財運，真令人羨慕！正財大於偏財，是個一分耕耘有三分收穫的一天！

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-10:00雪花銀

開運方位：正西方向

天秤座

運勢較弱，保持積極樂觀的態度才能避開惡運。

整體運：★☆☆☆☆

單身者易遭遇單相思的打擊，好不容易鼓起勇氣表白愛意，卻被拒絕，樂觀者能以平常心看待。工作上遇到棘手的問題，進展較為緩慢，需要及時向身邊的人求助，若礙於面子不開口，會讓問題不斷擴大。

愛情運：★☆☆☆☆

感情是很秘密的事，勿受人左右。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，要調整個人的心態，不要一昧的與人比較，做好份內的事情比較重要。

財運：★☆☆☆☆

易出口傷財的一天，與人談錢要多留意，小心因錢財與人發生口角，惹來是非。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-11:00寶石藍

開運方位：東北方向

天蠍座

適合與人合作的一天。

整體運：★★★★☆

「三個臭皮匠，勝過諸葛亮！」工作上的疑難雜症，經過眾人商量後，就能得出確實可行的方案。「早起的鳥兒有蟲吃！」投資上要有新發現必須多看多聽，多收集可靠的情報，創造有利條件，才能在決策上減少失誤。

愛情運：★★★☆☆

伴侶之間易感受到來自對方的濃濃愛意，為對方著想、付出，有機會獲得更多的愛。

事業運：★★★★☆

忙忙碌碌，累歸累，卻覺得充實。同時，一直想要超越你的勁敵也在蠢蠢欲動，不可掉以輕心，快用工作效率去打敗對方。

財運：★★★★☆

財運不錯，談判、交易都易成功。業務工作者把握機會，可有豐厚進帳。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-15:00象牙白

開運方位：正北方向

射手座

心情放鬆更重要。

整體運：★★★☆☆

愛情磁場強度升高，有結婚打算的人不妨選今天向對方表明心意，成功機率頗高。理財上可謂一波未平，一波又起，將理財權讓賢反而更顯輕鬆。人際關係遇險，需防備公司內一位與你實力相當的同事。

愛情運：★★★☆☆

已婚者空閒時應多陪另一半，不妨安排一些戶外活動，可以增進彼此的情意。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，工作上會有小障礙出現，大多來自於溝通不良，要注意口舌是非或是文件失誤喔！

財運：★★★☆☆

暗財運偏弱，別奢望坐享其成。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-16:00秋葵綠

開運方位：正南方向

摩羯座

內心平靜，適合化解誤會的一天。

整體運：★★★☆☆

今天感悟力很強，會在瞬間悟透一些事情，很適合處理感情上的問題，因態度平和而獲得對方諒解。工作較平順，不妨發揮你良好的溝通能力，讓工作氛圍更加和諧。有小的偏財運，也有機會收到禮物。

愛情運：★★☆☆☆

單身者容易被異性的皮相迷惑，只圖一時歡喜而忽略了考察對方的品行。

事業運：★★★☆☆

有想法就趕快行動吧，會有意想不到的收穫；看到自己的進步，你也會很有成就感喔！

財運：★★★☆☆

錢財進出頻繁，會有寅吃卯糧的現象，但是，也只有在這種情況下才能激起你的鬥志。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-17:00玫瑰紅

開運方位：正東方向

水瓶座

從不同的角度思考，你會有更多新發現。

整體運：★★★★☆

有機會遇到默契十足的異性，他不是你的理想對象，卻能讓你快樂。人群越多的地方反而越不利於你的投資運，避開股市人潮，才會有預期的收穫。工作中有不錯的表現機會，是個贏得支持率的好時機。

愛情運：★★★★☆

感情生活很豐富，也很喜歡黏著對方，跟對方撒嬌，是戀愛順利的一天。

事業運：★★★★☆

工作較忙碌，但辛苦付出多有回報，工作績效受到肯定，易獲得好名聲。

財運：★★★☆☆

小有偏財運，可以買幾注樂透試試手氣，宜選擇工作中反覆看到的數字作為幸運號碼。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：23:00-24:00琥珀橙

開運方位：東北方向

雙魚座

心情略有些低沉，思緒都沉浸在私事上。

整體運：★★☆☆☆

今天你不願孤單，好好的裝扮自己，約中意的對象來一場約會吧。投資上比較懶散，不肯花費精力去查閱資料，小心因此而損財。工作上還算好，雖然有突發狀況，但能隨機應變，妥善處理。

愛情運：★★☆☆☆

只許州官放火，不許百姓點燈，太過霸道會使雙方陷入不愉快的窘境。

事業運：★★★☆☆

會感覺到一些壓力，不過，做事時注意掌握方向，細心一些，就能輕鬆過關。

財運：★★☆☆☆

在金錢上易犯迷糊，不宜交易。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：23:00-24:00寶石藍

開運方位：東北方向





