小孟塔羅：翻身的日子到了！抽牌測「清明節後運勢大開指數」

唐代之前，寒食與清明是兩個前後相繼但主題不同的節日，前者懷舊悼亡，後者求新護生。入宋之後，清明和寒食逐漸合而為一，清明將寒食節中的祭祀習俗收歸名下。同時，上巳節「上巳春嬉」的節俗也被合併到了清明節。現在，請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，清明節後運勢大開指數？

塔羅牌圖作者：ROSE WRIGHT, EUGENE SMITH(Edgar Allan Poe Tarot)

A：運勢大開指數99分。(聖杯十正位)

牌面上的女子正在採菜，男子邊走邊彈奏大提琴。

A：運勢大開指數99分。(聖杯十正位)

這張牌表示清明節後，在情感和諧度會更上一層樓。身邊已有對象伴侶的人，你們之間的愛火會再度點燃，很適合好好打扮自己一翻。目前單身的人請別氣餒，你會遇到一見如故很聊得來的人，請把握機會讓彼此燃起火花。小孟老師在此提醒你，擦上含茉莉花香的香水增強魅力吧！

B：運勢大開指數80分。(錢幣二正位)

牌面男子用雙手平衡物品，另一位則悠閒坐在椅子上。

B：運勢大開指數80分。(錢幣二正位)

這張牌表示清明節後，運用點小聰明可達到目的唷！若身邊有欣賞你的追求者，不妨主動送一束花給自己，對方知道後必勢會更加投入，這時便是你撒網捕魚的時候。小孟老師在此提醒你，擅用一些技巧墊高自己身價，你將獲得比原來擁有更多的東西。

C：運勢大開指數60分。(錢幣七正位)

牌面男女穿著中東服飾，女子對著男子比手劃腳。

C：運勢大開指數60分。(錢幣七正位)

這張牌表示清明節後，實現心願需要多累積福德。因此你必須以善念行善事才有效果，也就是說當你做一件好事時，心裡想的卻是累積福德，這樣子是不會有效果的。你要發自內心的想要助人，才會真正返回到自己身上。小孟老師在此提醒你，你的善心不是沒有回報，更多的是時候尚未到來。

D：運勢大開指數20分。(聖杯九正位)

牌女子雙手拿著裝花的杯子，被地上七個杯子圍繞其中。

D：運勢大開指數20分。(聖杯九正位)

這張牌表示清明節後，你自信滿滿的事會陰溝裏翻船。這就是典型的樂極生悲了，這些人平時做自己拿手的事，可以說閉著眼睛都能完成，但實際上臺後悲劇就這樣發生了，可以說是讓煮熟的鴨子飛了。小孟老師在此提醒你，當你處在運勢不佳的時候，更應當謹小慎微小心行事。

E：運勢大開指數40分。(寶劍二正位)

牌面男子眼睛被布矇起來，頭頂上方有一隻大飛蛾。

E：運勢大開指數40分。(寶劍二正位)

這張牌表示清明節後，你所逃避的事物會壓抑下來。例如：你有身心上的不適，你可能會選擇自行買藥，或在家休息好好睡一覺，雖然經過一段時間有稍稍好轉，但你沒有去看醫生針對病因，事情還是有可能會再復發。小孟老師在此提醒你，人在面對未知的會感到恐懼，唯有面對才能戰勝它。