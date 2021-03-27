快訊

魚油不等於魚肝油！ 差1個字差很大學會分辨秒懂吃

心理測驗／4種美食當前先挑哪個吃？ 了解自己最適合哪種對象

聯合新聞網 / 綜合報導
一段感情是否幸福，與能不能找到契合的對象有關。透過心理測驗，就能知道自己適合什麼對象。圖片來源／ingimage
一段感情是否幸福，與能不能找到契合的對象有關。透過心理測驗，就能知道自己適合什麼對象。圖片來源／ingimage

在情場世界裡面，比起找尋一個完美的人，不如找一個適合自己的人。日本網站「DRESS」最近就分享一則心理測驗，可以瞭解自己跟什麼樣的人最情投意合。

請問：你眼前有一大堆美味豐盛的餐點。你會先拿哪個來吃呢？

A 牛排

B 生魚片

C 沙拉

D 湯

選擇A牛排的你，適合個性老實有安定感的人。雖然這樣的人可能會有些嘮叨，不過相對而言好惡分明，很容易掌握到對方在想什麼。而且深入瞭解後，也會發現對方其實有著外冷內熱的性格，且有著纖細的感性，是個適合共度生活的好選擇。

選擇B生魚片的你，適合具有包容心且用情至深的人。比起愛上他人，你更享受被愛的感覺，因此有著寬廣胸襟，善於回應期待的對象，和你簡直是一拍即合。不過不擅長傳達自己情感的你，有時也得適時做出表示，讓對方更瞭解你的心意。

選擇C沙拉的你，適合有正義感且思考正向的人。常常冷靜做出判斷，並且擁有自己的正義感、自己信念的人，和你的個性最合。而因為總是能夠正面看待事情，因此也能帶給你正能量，讓你能低落時能夠轉念。相對的，這樣類型的人有可能思考太理性，在一些小地方不夠浪漫，是需要注意的地方。

選擇D湯的你，適合知性且情感豐富的人。擁有獨特的個性，思考速度飛快，同時代有點天真，並沒有因為自身才氣高就有著貪欲的對象，最能正中你的紅心。只要彼此都能溝通順暢，讓你們都互相瞭解對方的模式，那麼這樣的感情勢必能常常久久。

心理測驗 兩性關係

延伸閱讀

心理測驗／遊樂園最喜歡玩什麼？測出你如何待人接物

心理測驗／曖昧對象想更進一步嗎？ 從LINE怎麼回就能分辨

心理測驗／一日變身想當貓狗還是海豚？ 瞭解自己擅長什麼

心理測驗／LINE大頭貼放什麼？ 測出妳會成為哪種類型的女友

相關新聞

心理測驗／4種美食當前先挑哪個吃？ 了解自己最適合哪種對象

在情場世界裡面，比起找尋一個完美的人，不如找一個適合自己的人。日本網站「DRESS」最近就分享一則心理測驗，可以瞭解自己跟什麼樣的人最情投意合。

運勢就像開外掛！今年「4生肖」最走運

對2021年，大家有什麼樣的期待呢？除了希望大環境疫情退散以外，一定也想要祈禱個人運勢興旺吧！科技紫微網現在就來揭曉今年最走運的四大生肖，他們的運勢簡直就像開外掛一樣順風順水、前途光明。趕快來看看有誰上榜！

每日星座運勢／雙子好情緒帶好運勢 有財運勿貪多

2021-03-27 牡羊座 按計劃行事，切忌強出頭。 整體運：★★★☆☆ 今天與朋友在一起的時間較多，會聽到一些議論，讓你心潮起伏，若一時衝動出手會釀成惡果，忍一口氣則能風平浪靜

假新聞滿天飛 專家點出這類星座最容易上當

網路資訊爆炸，假新聞被快速被傳播，影響閱聽大眾判斷訊息來源與真偽。文化大學廣告系今天舉辦「跟著網路訊息，錯了嗎？！」民調...

塔羅：一眼入魂！你看人的眼光有多準？

「眼見為憑」雖然是大家都了解的道理，不過，眼睛也有騙人的時候喔！畢竟人心隔肚皮，如果一不小心看走眼，就很可能被欺騙、被辜負，付出錯誤的代價。你想知道自己看人的眼光有多準嗎？就跟著科技紫微網一起占卜看看吧。

測字：今年你會遇到值得等的人嗎？

人海茫茫，相遇已是緣份，若能相知相識，更是難得了。在2021年，你會遇到那個有緣人嗎？他是值得等的人嗎？科技紫微網現在就透過測字為你揭曉答案，願你歷經山河，覺得人間值得。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。