心理測驗／4種美食當前先挑哪個吃？ 了解自己最適合哪種對象

在情場世界裡面，比起找尋一個完美的人，不如找一個適合自己的人。日本網站「DRESS」最近就分享一則心理測驗，可以瞭解自己跟什麼樣的人最情投意合。

請問：你眼前有一大堆美味豐盛的餐點。你會先拿哪個來吃呢？

A 牛排 B 生魚片 C 沙拉 D 湯

選擇A牛排的你，適合個性老實有安定感的人。雖然這樣的人可能會有些嘮叨，不過相對而言好惡分明，很容易掌握到對方在想什麼。而且深入瞭解後，也會發現對方其實有著外冷內熱的性格，且有著纖細的感性，是個適合共度生活的好選擇。

選擇B生魚片的你，適合具有包容心且用情至深的人。比起愛上他人，你更享受被愛的感覺，因此有著寬廣胸襟，善於回應期待的對象，和你簡直是一拍即合。不過不擅長傳達自己情感的你，有時也得適時做出表示，讓對方更瞭解你的心意。

選擇C沙拉的你，適合有正義感且思考正向的人。常常冷靜做出判斷，並且擁有自己的正義感、自己信念的人，和你的個性最合。而因為總是能夠正面看待事情，因此也能帶給你正能量，讓你能低落時能夠轉念。相對的，這樣類型的人有可能思考太理性，在一些小地方不夠浪漫，是需要注意的地方。

選擇D湯的你，適合知性且情感豐富的人。擁有獨特的個性，思考速度飛快，同時代有點天真，並沒有因為自身才氣高就有著貪欲的對象，最能正中你的紅心。只要彼此都能溝通順暢，讓你們都互相瞭解對方的模式，那麼這樣的感情勢必能常常久久。