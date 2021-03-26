心理測驗／最怕住到哪種屋子？ 瞭解自我的約會雷點

從相識到交往，好不容易得以與心上人一同約會。但在兩人還不算太熟捻下，也可能突然因為某些小事踩雷，反而讓約會氣氛一下子冷掉的狀況。日本網站「DRESS」近日就分享一則心理測驗，可以看出你在約會中，討厭碰到什麼雷點。

請問：在以下四個選項中，你最不想住到哪一種家裡？

A 鄰居很吵的家 B 交通不便利的家 C 雖然設備不錯但房租很貴的家 D 房東個性很糟糕的家

選擇A鄰居很吵家的你，雷點是太過任性的約會。好比碰上對方隨興採取的一些大膽約會方案，被帶著走的你勢必會感到無法適應，忍到極限必然會變成指責對方「怎麼都不好好顧慮到別人感受呢」。不如在事態惡化前，就適時拋出你的想法，讓對方知道你的雷點在哪，才能保住愉快的約會。

選擇B交通不便利家的你，雷點是「前任路線」的約會。如果對方帶著你到一半，突然開始聊起「這裡以前可是我跟前任如何如何的地方……」時，你會瞬間感到十分錯愕。畢竟你是比較喜歡在「自己主場」發揮的人，讓你待在一個與自己自己格格不入的地方，對你只會造成更多壓力。

選擇C雖然設備不錯但房租很貴家的你，雷點是1元也要AA制的約會。雖然錢的事情確實重要，但連吃個飯之類的，也在那一元一元的仔細算好，這就有點太超過了。畢竟可是難得的約會，還要慢慢數錢光看就厭煩了。在約會之前，還是先觀察好對方的金錢觀看看吧。

選擇D房東個性很糟糕的家的你，雷點是太專斷獨裁的約會。要是對方是那種覺得自己的決定都對，對各種細節都要求一定要怎樣的人，對你而言絕對相當困擾。而且就算一時覺得「反正都難得準備了」做出讓步，也不會讓情勢好轉。如果感到真的不行，請務必勇敢地說「NO」。