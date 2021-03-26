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製造、營建業缺工多 這裡失業率卻6年蟬聯六都冠軍

測字：今年你會遇到值得等的人嗎？

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【文‧科技紫微網

　

人海茫茫，相遇已是緣份，若能相知相識，更是難得了。在2021年，你會遇到那個有緣人嗎？他是值得等的人嗎？科技紫微網現在就透過測字為你揭曉答案，願你歷經山河，覺得人間值得。

　

測字選項：

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測字分析：

　

結：知心好友

你所選擇的「結」字預示著，今年你的人際關係活絡，有利結交新朋友。有機會在朋友或老同學的聚會中遇到那個值得你等的人，成為知心好友，並結下不解之緣。與此人的相遇相知將讓你感覺溫暖，連生活也變得明媚起來。只要相互幫助、扶持，常懷感恩之心，友誼將可長存，從此再也不孤單。

　

不：看似小人，實則貴人

選擇這個「不」字，是在告訴你，今年你遇到小人的機率很高。特別是在職場中易遇到同事或客戶刁難，讓你感覺工作難以推進，甚至被人誤會。其實，這個人看似小人，實則是你的貴人。此人的出現是上天給你的考驗，讓你學會辨識人心，謹慎交友；當你在反省中成長進步之後，便能吸引到貴人、良緣靠近。

　

解：爛桃花

從你選擇的「解」字來看，今年你的桃花緣紛繁複雜，特別容易遇到爛桃花。你將有很大機率在休閒娛樂場所或是聚會中遭遇爛桃花，因此，應小心提防那些太過熱情奔放、主動向你獻殷勤的桃花，以免惹來情感困擾，糾纏不清。應擇友而交，多到文化館、校園、書畫展覽館等場所走走，不僅能開闊眼界，也較有機會邂逅良緣。

　

緣：好桃花

你選擇的是「緣」字，這說明今年你有機會遇到值得等的那個有緣人，和對方結下良緣的機率非常高。可多安排旅行，在旅途中、咖啡館裡，易邂逅好桃花。與此有緣人相遇，可讓你情緒飛揚，對你的學習、工作、生活都易有正面影響；且有利深入溝通交往，可望迎來一段心靈成長型的愛情之旅，走向人生幸福歸宿的機率也大。

　

每一段相遇都有它的意義，或許一時你無法體會；甚至或許帶來痛徹心扉的感受，但即使是帶來傷害的人，不也是讓你更堅強的人嗎？用平靜的心去欣賞每一段緣份，命運就給你一次又一次的驚喜與收穫！

　

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